Miguel Ángel Rubiano sigue activo en el ciclismo competitivo y corre en Estonia la Baltic Chain Tour

El experimentado pedalista bogotano Miguel Ángel Rubiano, que se resiste a dejar el ciclismo competitivo, se encuentra por estos días corriendo en Estonia. Hoy empezó su andadura en la Baltic Chain Tour tras disputar las dos primeras jornadas del día, una crono por equipos y una etapa en línea.

El bogotano, de 40 años, que decidió ser líder y guía del equipo polaco Bialini Gomola Hygge, se reportó en la casilla 58° a 39 segundos del ganador, el estonio Markus Pajur.

La edición 34 de la carrera europea inició con una contrarreloj por equipos que dejó como ganador a la selección de Estonia. Refrendando su actuación el corredor local Markus Pajur salió victorioso en el segundo sector del día, luego de recorrer 185,5 kilómetros entre Riga, la capital de Letonia y la ciudad de Valga, en Estonia.

Después de los resultados de los dos fracciones de la jornada, el estonio Markus Pajur lidera la general con dos segundos de ventaja sobre su compatriota y compañero Rait Ärm. El podio parcial lo completa el finlandés Axel Källberg (Lucky Sport Cycling Team). El único colombiano en competencia, Miguel Ángel Rubiano (Bialini Gomola Hygge), se clasifica en el puesto 57° a 1:24 del líder.

La carrera europea continuará este sábado con una etapa llana de 175,6 kilómetros, que se disputará por los alrededores de la ciudad de Tartu, ubicada al sureste de Estonia.

#BalticChainTour25 | 🇪🇪🚴🏆🥇🇪🇪 El estonio Markus Pajur gana el segundo sector del día con 🇨🇴 Miguel Ángel Rubiano en el puesto 58° a 39 segundos del ganador 🚴🇪🇪🏆💪🇨🇴 👏#ElPortalDelCiclismo #VamosEscarabajos #BalticChainTour #CiclismoEuropeo #CiclismoRMC https://t.co/yf69SYpznS — Mundo Ciclístico (@mundociclistico) August 22, 2025

Clasificación General Individual