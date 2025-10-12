¡Mejor Imposible! Matteo Malucelli gana la etapa final y la clasificación general del Tour del Lago Taihu 2025

El velocista italiano Matteo Malucelli se alzó con la victoria al sprint en la última jornada del Tour del Lago Taihu 2025, que concluyó este domingo en China. Este resultado le permitió al corredor del XDS Astana Team, consolidar su ventaja y finalmente ganar la general de la novel carrera asiática.

“Ganar la etapa y la clasificación general, ¡nada mal! El equipo trabajó a la perfección, controlamos la carrera por completo y atrapamos la escapada en el momento justo en la recta final. A partir de ahí, solo necesitaba un sprint fuerte. Al final todo salió bien y logré la victoria. Esta fue mi última carrera de la temporada. Ahora toca descansar y recuperarme bien antes de la nueva campaña”, dijo Malucelli, en declaraciones recogidas por su equipo.



Matteo Malucelli, campeón del Tour del Lago Taihu 2025. (Foto XDS Astana Team © Sprint Cycling)

Malucelli, que también se ganó la clasificación por puntos del Tour del Lago Taihu, sumó su octava victoria de la temporada y se subió al podio acompañado por el polaco Stanisław Aniołkowski (Cofidis) y el belga Steffen De Schuyteneer (Lotto).

En cuanto a los tres latinoamericanos presentes en la versión trece de la carrera china del calendario UCI, terminaron así: el panameño Roberto González (Solution Tech-Vini Fantini) 24°, el colombiano Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) 40° y el ecuatoriano Cristián David Pita (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport) 109°.

Clasificación General Final