BMX

Medellín vivirá una nueva válida de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing

Publicado

Hace 8 horas

el

Las últimas válidas de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing se disputaron en Bogotá. (Foto © FCC)
BMX

Luis Rincón, ganador de la primera parada del Cresol Base Fest de BMX Freestyle

Publicado

Hace 22 horas

el

5 septiembre, 2025

Por

Luis Rincón ganó la primera parada del Cresol Base Fest de BMX Freestyle. (Foto © Cresol Base Fest)
BMX

Juegos Panamericanos Junior 2025: Sharid Fayad gana la medalla de bronce en el BMX Racing femenino

Publicado

Hace 2 semanas

el

23 agosto, 2025

Por

La barranquillera Sharid Fayad se colgó el bronce en el BMX Racing femenino de Asunción 2025. (Foto © COC)
BMX

Saúl Hernández gana en el BMX freestyle de los Panamericanos Junior 2025 y obtiene cupo a Lima 2027

Publicado

Hace 4 semanas

el

11 agosto, 2025

Por

Saúl Hernández se colgó la medalla de oro en la prueba de BMX Freestyle de los Panamericanos Junior 2025. (Foto © COC)
