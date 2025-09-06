Medellín vivirá una nueva válida de la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing

La ciudad de Medellín está lista para vivir este fin de semana la Copa Nacional GW Shimano de BMX Racing, que luego de cuatro años regresa a la capital antioqueña, con la participación de 800 deportistas de 17 ligas del país.

En competencia estarán corredores de Bogotá, Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Cesar, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Tolima y Valle, en evento, organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, con el apoyo de la Alcaldía de Medellín; Inder Medellín; la Liga de Ciclismo de Antioquia y su Comisión de BMX, y que se disputará en las categorías Championship (56 inscritos) y Challenger (744).

En la lista de inscritos figuran los corredores olímpicos Diego Arboleda, Gabriela Bollé y Vincent Pelluard; también aparecen la campeona mundial Valentina Jiménez, el actual campeón nacional de la categoría élite Juan Esteban Naranjo y la finalista de la última Copa Mundo, Valentina Muñoz.

El sábado 6 de septiembre, se llevarán a cabo las competencias de la válida XII, en las diferentes categorías de damas, principiantes, novatos, expertos, cruceros y alto rendimiento.

El domingo el turno será para las competencias de la XIII Válida de la Copa Nacional GW Shimano, que también se llevarán a cabo a partir de las 8:00 am., en las mismas categorías.

Cabe destacar que, cumplidas las primeras once válidas de la temporada 2025 de la Copa Nacional, los antioqueños Nicole Foronda (1339 puntos) y Juan José Velásquez (1138) se ubican como líderes parciales en la categoría Championship.

*Con Información de Fedeciclismo