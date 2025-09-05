Mauro Cuylits sale victorioso en la primera etapa en línea del Tour de Estambul con Germán Darío Gómez en el top 20

En un final a pura velocidad, Mauro Cuylits ganó la primera etapa en línea del Tour de Estambul 2025. El corredor del Lotto resultó siendo el más rápido al sprint de la jornada ondulada que contó con 150,1 kilómetros, disputada por los alrededores de Şile, una pequeña ciudad en la costa del mar Negro.

El pedalista belga salió victorioso por delante del francés Emilien Jeannière (Team TotalEnergies) y del italiano Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto al único colombiano en competencia, el santandereano Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) se clasificó en el puesto 16° con el mismo tiempo del ganador.

Con relación a la clasificación general, el corredor belga Mauro Cuylits (Lotto) se apoderó de liderato. Su escolta es el corredor galo Baptiste Vadic (Team TotalEnergies), mientras que el escarabajo Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) subió al puesto 12°.

La carrera turca continuará este sábado con la segunda etapa, que llevará a los pedalistas por el distrito de Arnavutköy a lo largo de 165,2 kilómetros, una jornada ondulada con un puerto categorizado y varios repechos durante el trayecto.

Tour of İstanbul (2.1)

Resultados Etapa 1 | Şile – Şile (150,1 km

1 Mauro Cuylits Lotto 3:43:38 2 Emilien Jeannière Team TotalEnergies ,, 3 Giovanni Lonardi Team Polti VisitMalta ,, 4 Alexander Arnt Hansen AIRTOX – Carl Ras ,, 5 Paweł Bernas Mazowsze Serce Polski ,, 6 Lennert Teugels Tarteletto – Isorex ,, 7 Logan Currie Lotto ,, 8 Diego Pablo Sevilla Team Polti VisitMalta ,, 9 Filip Řeha ATT Investments ,, 10 Nikita Tsvetkov Selección de Uzbekistán ,, 16 Germán Darío Gómez Team Polti VisitMalta ,,

Clasificación General Individual