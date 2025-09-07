Mauro Cuylits sale campeón del Tour de Estambul con Germán Darío Gómez en el puesto 12°

El Tour de Estambul 2025 quedó en manos de Mauro Cuylits (Lotto). El belga, de 20 años, que ganó una etapa en la carrera turca, defendió sin contratiempos el liderato en la jornada final, disputada por los alrededores del distrito de Fatih.

Al nuevo campeón, Cuylits, lo acompañaron en el podio los franceses del Team TotalEnergies: Baptiste Vadic y Emilien Jeannière, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto al único colombiano en competencia, el santandereano Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) terminó en el puesto 12° a 16 segundos del ganador.

La última etapa la ganó el belga Steffen De Schuyteneer (Lotto), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria en la temporada luego de recorrer 94,3 kilómetros.



Steffen De Schuyteneer ganó la útlima etapa del del Tour de Estambul 2025. (Foto © Lotto)

Tour de Estambul (2.1)

Resultados Etapa 3 | Fatih – Fatih (94,3 km)

1 Steffen De Schuyteneer Lotto 2:01:19 2 Emilien Jeannière Team TotalEnergies m.t. 3 Timothy Dupont Tarteletto-Isorex m.t. 4 Radoslaw Fratczak Voster ATS Team m.t. 5 Gabriele Raccagni Team Polti VisitMalta m.t. 6 Léo Bouvier BIKE AID m.t. 7 Mads Andersen Airtox-Carl Ras m.t. 8 Hubert Grygowski Mazowsze Serce Polski m.t. 9 Giovanni Lonardi Team Polti VisitMalta m.t. 10 Ramazan Yilmaz Konya Büyüksehir Belediye Spor m.t. 25 Germán Dario Gómez Team Polti VisitMalta m.t.

Clasificación General Individual