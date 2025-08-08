Matthew Brennan se impone en la quinta fracción del Tour de Polonia con Paul Lapeira firme en su condición de líder

En otro final para velocistas, el turno de ganar por primera vez en la carrera le correspondió a Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike), quien se adjudicó en un luchado sprint la quinta etapa del Tour de Polonia 2025, luego de recorrer 206 kilómetros entre Katowice y Zakopane. La clasificación general no sufrió cambios en los primeros puestos y francés Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team) conservó su condición de líder.

El sprinter británico, de 20 años, gran revelación de la temporada, cruzó la línea de meta de primero, superando holgadamente a su compatriota Ben Turner (INEOS Grenadiers) y al italiano Andrea Bagioli (Lidl – Trek), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.



Matthew Brennan, en lo más alto del podio de la quinta etapa del Tour de Polonia 2025. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)

El mejor colombiano de la jornada fue Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) en el puesto 46°, seguido de Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) en la casilla 47°, mientras que Fernando Gaviria (Movistar Team) se reportó en la posición 125°, perdiendo más de 25 minutos con el ganador..

Con relación a la clasificación general, el francés Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team) conservó la camiseta amarilla de líder con una ventaja de 8 segundos sobre el monegasco Victor Langellotti (Ineos Grenadiers), segundo clasificado. El podio parcial lo completa el suizo Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG).

La carrera polaca continuará este sábado con la sexta etapa, que llevará a los pedalistas hasta Bukowina, al sur de Polonia, a lo largo de 147,5 kilómetros con seis puertos de montaña categorizados y un final en un pequeño repecho.

¡TRIUNFO DE MATTHEW BRENNAN!



El corredor de 20 años se llevó el triunfo en la quinta etapa del #TourDePoloniaEnDSPORTS.



La joya del Team Visma sumó su novena victoria UCI. #CiclismoAsiDSPORTS pic.twitter.com/Pnqb800wYs — DSPORTS (@DSports) August 8, 2025

Tour de Polonia (2.UWT)

Resultados Etapa 5 | Katowice – Zakopane (206,1 km)

1 Matthew Brennan Team Visma | Lease a Bike 4:50:04 2 Ben Turner INEOS Grenadiers m.t. 3 Andrea Bagioli Lidl-Trek m.t. 4 Andrea Raccagni Soudal Quick-Step m.t. 5 Thibaud Gruel Groupama-FDJ m.t. 6 Antonio Tiberi Bahrain Victorious m.t. 7 Finn Fisher-Black Red Bull-BORA-hansgrohe m.t. 8 Alberto Bettiol XDS Astana Team m.t. 9 Pier-André Côté Israel-Premier Tech m.t. 10 Lorenzo Milesi Movistar Team m.t.

46 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 1:13 47 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe ,, 125 Fernando Gaviria Movistar Team 25:56

Clasificación General Individual

1 Paul Lapeira Decathlon AG2R La Mondiale Team 21:23:23 2 Victor Langellotti INEOS Grenadiers 0:08 3 Jan Christen UAE Team Emirates-XRG 0:12 4 Antonio Tiberi Bahrain Victorious 0:12 5 Finn Fisher-Black Red Bull-BORA-hansgrohe 0:14 6 Quinten Hermans Alpecin-Deceuninck 0:14 7 Brandon McNulty UAE Team Emirates-XRG 0:14 8 Rafal Majka UAE Team Emirates-XRG 0:14 9 Alberto Bettiol XDS Astana Team 0:18 10 Matteo Sobrero Red Bull-BORA-hansgrohe 0:19