Mattheis Oliver sale victorioso en el prólogo del Tour de Estambul; Germán Darío Gómez se clasifica en el puesto 23°
El pedalista alemán Mattheis Oliver se quedó con la victoria en la primera etapa del Tour de Estambul 2025, que se llevó a cabo en el distrito de Beykoz. El corredor teutón del Bike Aid fue el más rápido en el prólogo de 7,5 kilómetros y se convirtió en el primer líder de la prueba turca.
Oliver marcó un tiempo de 9:57, a una media de 45,16 Km/hora y superó por un segundoo al belga Steffen De Schuyteneer (Lotto) y por dos segundos al francés Lucas Boniface (Team TotalEnergies), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, el santandereano Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) se clasificó en el puesto 23° a 16 segundos del ganador.
La carrera turca continuará este viernes con una etapa ondulada de 150,1 kilómetros por los alrededores de Şile, una pequeña ciudad y un distrito en la costa del mar Negro, que incluye un puerto de tercera categoría.
Tour of İstanbul (2.1)
Resultados Prólogo | Beykoz – Beykoz (7,5 km)
|1
|Mattheis Oliver
|BIKE AID
|9:57
|2
|De Schuyteneer Steffen
|Lotto
|0:02
|3
|Boniface Lucas
|Team TotalEnergies
|0:03
|4
|Vadic Baptiste
|Team TotalEnergies
|0:03
|5
|Andersen Mads
|Airtox-Carl Ras
|0:05
|6
|Marchand Gianni
|Tarteletto-Isorex
|0:06
|7
|Taaramäe Rein
|KINAN Racing Team
|0:06
|8
|Currie Logan
|Lotto
|0:06
|9
|Voltr Martin
|ATT Investments
|0:07
|10
|Schempp Oscar
|Team Storck-Metropol Cycling
|0:08
|23
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|0:16
El Visma | Lease a Bike mantiene dominio en el Tour de Gran Bretaña; victoria de Matthew Brennan y Olav Kooij sigue líder
En otra gran actuación, los pedalistas del Team Visma | Lease a Bike se volvieron a lucir al sprint esta vez en la tercera fracción del Tour de Gran Bretaña 2025. La victoria le correspondió a Matthew Brennan, quien completó el tercer triunfo consecutivo de la escuadra neerlandesa.
En la jornada llana, disputada este jueves sobre 122,8 kilómetros entre Milton Keynes y Ampthill, los sprinters del Visma continuaron con la racha ganadora tras salir victoriosos en las dos primeras etapas con el neerlandés Olav Kooij.
En la clasificación general, Olav Kooij sigue en el liderato de la carrera. El pedalista de Países Bajos ahora es escoltado por su compañero de equipo Matthew Brennan y por el italiano Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team).
La ronda británica, que no cuenta con participación colombiana, continuará este viernes con la cuarta etapa, de las seis pactadas, que contará con recorrido ondulado de 186,9 kilómetros entre Atherstone y Burton Dassett.
Lloyds Bank Tour of Britain Men (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Milton Keynes – Ampthill (122,8 km)
|1
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|2:35:45
|2
|Alberto Dainese
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|3
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|4
|Hugo Hofstetter
|Israel-Premier Tech
|m.t.
|5
|Milan Menten
|Lotto
|m.t.
|6
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl-Trek
|m.t.
|7
|Matevz Govekar
|Bahrain Victorious
|m.t.
|8
|Tom Crabbe
|Team Flanders-Baloise
|m.t.
|9
|Olav Kooij
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|10
|Marc Brustenga
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
Vuelta a Venezuela, el próximo objetivo del GW Erco Shimano
El mánager general Luis Alfonso Cely y el entrenador Cristian Carmona definieron la nómina del equipo GW Erco Shimano que participará en la Vuelta a Venezuela del 7 al 14 de septiembre.
Para este nuevo reto internacional, la escuadra continental ya viajó a territorio venezolano, donde la nómina estará encabezada por los velocistas Nicolás Gómez y Cristian Vélez (campeón de los sprints en la Vuelta a Colombia).
La plantilla la completan Juan Carlos López, Jonathan Cañaveral, Freddy Ávila y Camilo Gómez, un equipo bastante competitivo donde esperan figurar en todos los terrenos.
Posterior a estas competencia, el equipo estará afrontando la Vuelta a Boyacá y el Clásico RCN, las últimas carreras de la temporada.
Recorrido Vuelta a Venezuela (7 al 14 de septiembre)
Etapa 1: Circuito San Cristóbal – 128,7 kilómetros
Etapa 2: La Fría – Mérida – 179,1 kilómetros
Etapa 3: Lagunillas – Santa Elena de Arenales – 141 kilómetros
Etapa 4: Circuito Valera – 126 kilómetros
Etapa 5: Carora – Araure – 211,4 kilómetros
Etapa 6A: CRI Araure 8,5 kilómetros – Etapa 6B: Araure – San Felipe 148,5 kilómetros
Etapa 7: Maracay – Cagua – 106,2 kilómetros
Etapa 8: Circuito Miranda – 120 kilómetros
*Con Información Prensa GW Erco Shimano
90 años de la Vuelta a España: momentos memorables del ciclismo colombiano en la ronda ibérica
En la celebración de los 90 años de la Vuelta a España recordamos los mejores momentos del ciclismo colombiano en la ya casi centenaria ronda ibérica, escenario de muchas gestas de los escarabajos.
La Vuelta comenzó en 1935, pero sufrió interrupciones debido a la Guerra Civil Española y a la Segunda Guerra Mundial. La primera versión contó con 50 corredores y salió de Madrid. La etapa inaugural de la historia de La Vuelta partió de la Puerta de Hierro camino de Valladolid. Fue el 29 de abril de aquel año, en una edición que contó con 14 etapas y que finalizó, igualmente, en la capital madrileña, en este caso en la Casa de Campo.
La Revista Mundo Ciclístico se quiso sumar a esta conmemoración y celebramos este aniversario, aunque se trate de la 80ª edición, recordando grandes momentos de nuestros escarabajos en la ronda española.
(1985) *Antonio “Tomate” Agudelo gana la primera etapa para Colombia
(1985) *Francisco ‘Pacho’ Rodríguez tercero en el podio
(1985) *Café de Colombia-Pilas Varta el primer equipo colombiano
(1987) *Cuatro victorias de etapa con Lucho Herrera, Carlos Emiro Gutiérrez, Omar Hernández y Francisco ‘Pacho’ Rodríguez
(1987) *El Ryalcao Postobón, el mejor equipo en esa edición
(1987) *Lucho Herrera, en el podio como gran campeón
(1988) *Tres equipos colombianos: Pony Malta-Avianca, Manzana Postobón y Café de Colombia
(1989) *Fabio Parra subcampeón y Óscar de J. Vargas tercero en el podio
(2001) *Santiago Botero, ganador de dos etapas
(2015) *Esteban Chaves gana dos etapas en la misma edición
(2016) *Darwin Atapuma líder por cuatro días y Nairo Quintana por 12 días
(2016) *Nairo Quintana campeón y Esteban Chaves tercero en el podio
(2017) *La última participación de un equipo colombiano, la del Manzana Postobón
(2017) *Miguel Ángel López consigue dos victorias de etapa
(2018) *Miguel Ángel López tercero en el podio
(2022) * Juan Sebastián Molano gana al sprint la jornada final en Madrid