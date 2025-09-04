Mattheis Oliver sale victorioso en el prólogo del Tour de Estambul; Germán Darío Gómez se clasifica en el puesto 23°

El pedalista alemán Mattheis Oliver se quedó con la victoria en la primera etapa del Tour de Estambul 2025, que se llevó a cabo en el distrito de Beykoz. El corredor teutón del Bike Aid fue el más rápido en el prólogo de 7,5 kilómetros y se convirtió en el primer líder de la prueba turca.

Oliver marcó un tiempo de 9:57, a una media de 45,16 Km/hora y superó por un segundoo al belga Steffen De Schuyteneer (Lotto) y por dos segundos al francés Lucas Boniface (Team TotalEnergies), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto al único colombiano en competencia, el santandereano Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) se clasificó en el puesto 23° a 16 segundos del ganador.

La carrera turca continuará este viernes con una etapa ondulada de 150,1 kilómetros por los alrededores de Şile, una pequeña ciudad y un distrito en la costa del mar Negro, que incluye un puerto de tercera categoría.

Tour of İstanbul (2.1)

Resultados Prólogo | Beykoz – Beykoz (7,5 km)