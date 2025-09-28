Connect with us

Ruta

Matteo Malucelli gana al sprint la jornada inaugural del Tour de Langkawi 2025

Publicado

Hace 1 hora

el

El italiano Matteo Malucelli ganó la primera etapa del Tour de Langkawi 2025. (Foto © PETRONAS Le Tour de Langkawi)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña

Publicado

Hace 3 horas

el

27 septiembre, 2025

Por

El francés Adrien Boichis, nuevo refuerzo del Red Bull - BORA - hansgrohe. (Foto © Red Bull - BORA - hansgrohe)
Seguir leyendo

Ruta

“Tres etapas en este Clásico es muy importante para mí carrera”: Wilmar Paredes tras una nueva victoria en el ‘Duelo de Titanes’

Publicado

Hace 4 horas

el

27 septiembre, 2025

Por

Wilmar Paredes, ganador de la octava etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto © Team Medellín-EPM)
Seguir leyendo

Ruta

Clásico RCN Sistecrédito 2025: Wilmar Paredes gana en Buga el penúltimo capítulo con Diego Camargo de líder

Publicado

Hace 6 horas

el

27 septiembre, 2025

Por

El antioqueño Wilmar Paredes ganó la octava etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio