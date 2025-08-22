Ruta
Mathieu van der Poel conquista a su estilo el tercer capítulo del Renewi Tour y Arnaud De Lie se pone líder
En un final para clasicómanos, Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) no le dio espacio a sus rivales y les ganó la tercera etapa del Renewi Tour 2025, tras recorrer 181,8 kilómetros entre Aalter y Geraardsbergen.
En el último tramo se dio una pelea muy interesante entre los más potentes, en donde la victoria se resolvió a favor del todoterreno neerlandés, quien fue el más rápido en la definición. Los belgas Arnaud De Lie (Lotto) y Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) lo escoltaron en la línea de meta.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, el antioqueño Fernando Gaviria (Movistar Team) se reportó en la casilla 124° a más de 14 minutos del ganador, mientras que el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG) abandonó la carrera.
En la lucha por la clasificación general, el belga Arnaud De Lie (Lotto) se apoderó del liderato con un segundo de ventaja sobre el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck).
Este sábado se disputará el cuarto y penúltimo capítulo del Renewi Tour, que se llevará a cabo entre Riemst y Bilzen-Hoeselt, en un recorrido ondulado de 198,5 kilómetros.
Renewi Tour (2.UWT)
Resultados Etapa 3 | Aalter – Geraardsbergen (181,8 km)
|1
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Deceuninck
|3:50:53
|2
|Arnaud De Lie
|Lotto
|m.t.
|3
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates-XRG
|0:12
|4
|Tibor Del Grosso
|Alpecin-Deceuninck
|0:34
|5
|Alberto Bettiol
|XDS Astana Team
|0:34
|6
|Fred Wright
|Bahrain Victorious
|0:34
|7
|Axel Laurance
|INEOS Grenadiers
|0:42
|8
|Gianni Vermeersch
|Alpecin-Deceuninck
|0:42
|9
|Pavel Bittner
|Team Picnic PostNL
|0:42
|10
|Olav Kooij
|Team Visma | Lease a Bike
|0:42
|124
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|14:42
|DNF
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|Se retiró
Clasificación General Individual
|1
|Arnaud De Lie
|Lotto
|11:05:47
|2
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Deceuninck
|0:01
|3
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates-XRG
|0:21
|4
|Olav Kooij
|Team Visma | Lease a Bike
|0:50
|5
|Fred Wright
|Bahrain Victorious
|0:50
|6
|Tibor Del Grosso
|Alpecin-Deceuninck
|0:52
|7
|Alberto Bettiol
|XDS Astana Team
|0:52
|8
|Pavel Bittner
|Team Picnic PostNL
|0:54
|9
|Valentin Madouas
|Groupama-FDJ
|0:58
|10
|Oliver Naesen
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|0:59
|88
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|15:00
Ruta
90 años de la Vuelta a España: momentos memorables del ciclismo colombiano en la ronda ibérica
En la celebración de los 90 años de la Vuelta a España recordamos los mejores momentos del ciclismo colombiano en la ya casi centenaria ronda ibérica, escenario de muchas gestas de los escarabajos.
La Vuelta comenzó en 1935, pero sufrió interrupciones debido a la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. La primera versión contó con 50 corredores y salió de Madrid. La etapa inaugural de la historia de La Vuelta partió de la Puerta de Hierro camino de Valladolid. Fue el 29 de abril de aquel año, en una edición que contó con 14 etapas y que finalizó, igualmente, en la capital madrileña, en este caso en la Casa de Campo.
La Revista Mundo Ciclístico se quiso sumar a esta conmemoración y celebramos este aniversario, aunque se trate de la 80ª edición, recordando grandes momentos de nuestros escarabajos en la ronda española.
(1985) *Antonio “Tomate” Agudelo gana la primera etapa para Colombia
(1985) *Francisco ‘Pacho’ Rodríguez tercero en el podio
(1985) *Café de Colombia-Pilas Varta el primer equipo colombiano
(1987) *Cuatro victorias de etapa con Lucho Herrera, Carlos Emiro Gutiérrez, Omar Hernández y Francisco ‘Pacho’ Rodríguez
(1987) *El Ryalcao Postobón, el mejor equipo en esa edición
(1987) *Lucho Herrera, en el podio como gran campeón
(1988) *Tres equipos colombianos: Pony Malta-Avianca, Manzana Postobón y Café de Colombia
(1989) *Fabio Parra subcampeón y Óscar de J. Vargas tercero en el podio
(2001) *Santiago Botero, ganador de dos etapas
(2015) *Esteban Chaves gana dos etapas en la misma edición
(2016) *Darwin Atapuma líder por cuatro días y Nairo Quintana por 12 días
(2016) *Nairo Quintana campeón y Esteban Chaves tercero en el podio
(2017) *La última participación de un equipo colombiano, la del Manzana Postobón
(2017) *Miguel Ángel López consigue dos victorias de etapa
(2018) *Miguel Ángel López tercero en el podio
(2022) * Juan Sebastián Molano gana al sprint la jornada final en Madrid
Ruta
Miguel Ángel Rubiano sigue activo en el ciclismo competitivo y corre en Estonia la Baltic Chain Tour
El experimentado pedalista bogotano Miguel Ángel Rubiano, que se resiste a dejar el ciclismo competitivo, se encuentra por estos días corriendo en Estonia. Hoy empezó su andadura en la Baltic Chain Tour tras disputar las dos primeras jornadas del día, una crono por equipos y una etapa en línea.
El bogotano, de 40 años, que decidió ser líder y guía del equipo polaco Bialini Gomola Hygge, se reportó en la casilla 58° a 39 segundos del ganador, el estonio Markus Pajur.
La edición 34 de la carrera europea inició con una contrarreloj por equipos que dejó como ganador a la selección de Estonia. Refrendando su actuación el corredor local Markus Pajur salió victorioso en el segundo sector del día, luego de recorrer 185,5 kilómetros entre Riga, la capital de Letonia y la ciudad de Valga, en Estonia.
Después de los resultados de los dos fracciones de la jornada, el estonio Markus Pajur lidera la general con dos segundos de ventaja sobre su compatriota y compañero Rait Ärm. El podio parcial lo completa el finlandés Axel Källberg (Lucky Sport Cycling Team). El único colombiano en competencia, Miguel Ángel Rubiano (Bialini Gomola Hygge), se clasifica en el puesto 57° a 1:24 del líder.
La carrera europea continuará este sábado con una etapa llana de 175,6 kilómetros, que se disputará por los alrededores de la ciudad de Tartu, ubicada al sureste de Estonia.
Clasificación General Individual
|1
|Markus Pajur
|Estonia
|3:57:16
|2
|Rait Ärm
|Estonia
|0:02
|3
|Axel Källberg
|Lucky Sport Cycling Team
|0:11
|4
|Max Nielsen
|Lucky Sport Cycling Team
|0:11
|5
|Norman Vahtra
|Estonia
|0:12
|6
|Lauri Tamm
|Estonia
|0:12
|7
|Mads Schulz
|Team CO Play – Giant
|0:16
|8
|Jakob Falk Paarup
|Team CO Play – Giant
|0:16
|9
|Oskar Nisu
|Quick Pro Team
|0:20
|10
|Marvin Hammerschmid
|Cycling Team Schwingshandl
|0:20
|57
|Miguel Ángel Rubiano
|Bialini Gomola Hygge
|1:24
Ruta
Jhonatan Narváez sorprende a los sprinters y vence la segunda etapa de la Vuelta a Alemania; Kevin Castillo mejora en la general
Sorprendiendo a los sprinters, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) salió victorioso en la segunda etapa en línea de la Vuelta a Alemania 2025, luego de recorrer 190,3 kilómetros entre las localidades teutonas de Herford y Arnsberg, mientras que el único colombiano en competencia, Kevin Castillo (Movistar Team) llegó en el grupo principal con los favoritos.
En la definición, el suramericano fue más rápido que el estadounidense Riley Sheehan (Israel-Premier Tech), quien celebró antes de tiempo y terminó relegado al segundo puesto. Tercero entró el noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility). El risaraldense Kevin Castillo (Movistar Team), de gran actuación, finalizó en la casilla 46° a 14 segundos del ganador.
La tercera etapa contó un recorrido ondulado. A lo largo del camino se presentaron cuatro puertos categorizados y algunos otros repechos, siendo el Seuferztal (1,8 km al 5,9%), el obstáculo más exigente, aunque esta subida la afrontaron a falta de 32 km para la llegada.
En lo referente a la clasificación general, el vikingo el noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) pasó al comando con un segundo de ventaja sobre su más inmediato rival, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG).
La ronda alemana continuará este sábado con la penúltima etapa, otra jornada ondulada de 175,3 kilómetros entre la municipalidad de Arnsberg y la ciudad de Essen, que incluye tres premios de montaña categorizados.
Lidl Deutschland Tour (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Herford – Arnsberg (190,3 km)
|1
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|4:27:10
|2
|Riley Sheehan
|Israel-Premier Tech
|m.t.
|3
|Søren Wærenskjold
|Uno-X Mobility
|0:00
|4
|Marius Mayrhofer
|Tudor Pro Cycling Team
|0:08
|5
|Jonathan Milan
|Lidl-Trek
|0:14
|6
|Danny van Poppel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:14
|7
|Emilien Jeannière
|Team TotalEnergies
|0:14
|8
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|0:14
|9
|Marco Haller
|Tudor Pro Cycling Team
|0:14
|10
|Hugo Hofstetter
|Israel-Premier Tech
|0:14
|46
|Kevin Castillo
|Movistar Team
|0:14
Clasificación General Individual
|1
|Søren Wærenskjold
|Uno-X Mobility
|9:07:45
|2
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|0:01
|3
|Riley Sheehan
|Israel-Premier Tech
|0:04
|4
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|0:15
|5
|Danny van Poppel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:17
|6
|Sam Watson
|INEOS Grenadiers
|0:17
|7
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|0:17
|8
|Marius Mayrhofer
|Tudor Pro Cycling Team
|0:18
|9
|Jonathan Milan
|Lidl-Trek
|0:18
|10
|Laurence Pithie
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:20
|47
|Kevin Castillo
|Movistar Team
|0:42