Mathieu van der Poel conquista a su estilo el tercer capítulo del Renewi Tour y Arnaud De Lie se pone líder

En un final para clasicómanos, Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) no le dio espacio a sus rivales y les ganó la tercera etapa del Renewi Tour 2025, tras recorrer 181,8 kilómetros entre Aalter y Geraardsbergen.

En el último tramo se dio una pelea muy interesante entre los más potentes, en donde la victoria se resolvió a favor del todoterreno neerlandés, quien fue el más rápido en la definición. Los belgas Arnaud De Lie (Lotto) y Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) lo escoltaron en la línea de meta.

En cuanto a los dos colombianos en competencia, el antioqueño Fernando Gaviria (Movistar Team) se reportó en la casilla 124° a más de 14 minutos del ganador, mientras que el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG) abandonó la carrera.

En la lucha por la clasificación general, el belga Arnaud De Lie (Lotto) se apoderó del liderato con un segundo de ventaja sobre el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck).

Este sábado se disputará el cuarto y penúltimo capítulo del Renewi Tour, que se llevará a cabo entre Riemst y Bilzen-Hoeselt, en un recorrido ondulado de 198,5 kilómetros.

Renewi Tour (2.UWT)

Resultados Etapa 3 | Aalter – Geraardsbergen (181,8 km)

1 Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck 3:50:53 2 Arnaud De Lie Lotto m.t. 3 Tim Wellens UAE Team Emirates-XRG 0:12 4 Tibor Del Grosso Alpecin-Deceuninck 0:34 5 Alberto Bettiol XDS Astana Team 0:34 6 Fred Wright Bahrain Victorious 0:34 7 Axel Laurance INEOS Grenadiers 0:42 8 Gianni Vermeersch Alpecin-Deceuninck 0:42 9 Pavel Bittner Team Picnic PostNL 0:42 10 Olav Kooij Team Visma | Lease a Bike 0:42

124 Fernando Gaviria Movistar Team 14:42 DNF Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates – XRG Se retiró

Clasificación General Individual

1 Arnaud De Lie Lotto 11:05:47 2 Mathieu van der Poel Alpecin-Deceuninck 0:01 3 Tim Wellens UAE Team Emirates-XRG 0:21 4 Olav Kooij Team Visma | Lease a Bike 0:50 5 Fred Wright Bahrain Victorious 0:50 6 Tibor Del Grosso Alpecin-Deceuninck 0:52 7 Alberto Bettiol XDS Astana Team 0:52 8 Pavel Bittner Team Picnic PostNL 0:54 9 Valentin Madouas Groupama-FDJ 0:58 10 Oliver Naesen Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:59