Mathieu Kockelmann gana la cuarta etapa del Tour de l’Avenir; Juan Felipe Rodríguez y Jaider Muñoz entran con los favoritos

En otro final para los hombres rápidos, esta vez el turno de ganar le correspondió a Mathieu Kockelmann, quien ganó al sprint la cuarta etapa del Tour de l’Avenir 2025. El luxemburgués, de 21 años, fue el más rápido en el embalaje, luego de recorrer 110,2 kilómetros entre Montagnat y Val-Suran.

En cuanto a los colombianos, el cundinamarqués Juan Felipe Rodríguez volvió a ser el mejor de los nuestros, ubicándose en el puesto 19° con el mismo tiempo del ganador. Otro de los destacados fue el antioqueño Jaider Muñoz, quien también llegó con los favoritos en la casilla 61°.

Con relación a la clasificación general, el francés Maxime Decomble mantuvo liderato. El danés Simon Dalby y el australiano Jack Ward lo escoltan a seis segundos. El mejor colombiano sigue siendo Juan Felipe Rodríguez, solo que ahora en la casilla 32° a 2:32.

La prestigiosa ronda francesa para corredores sub-23 continuará este jueves, con una etapa de alta exigencia, de 121 kilómetros entre Saint-Gervais-Mont-Blanc y Tignes, en un recorrido montañoso que incluye tres puertos categorizados.

Tour de l’Avenir (2.Ncup)

Resultados Etapa 4 | Montagnat – Val-Suran (110,2 km)

1 Mathieu Kockelmann Luxemburgo 2:25:18 2 César Macias México m.t. 3 Anze Ravbar Eslovenia m.t. 4 José Antonio Prieto México m.t. 5 Noah Hobbs Gran Bretaña m.t. 6 Davide Donati Italia m.t. 7 Seth Dunwoody Irlanda m.t. 8 Nicola Schleuniger Suiza m.t. 9 João Martins Portugal m.t. 10 Karsten Feldmann Noruega m.t.

19 Juan Felipe Rodríguez Colombia m.t. 61 Jaider Muñoz Colombia m.t. 99 Estiven García Colombia 0:29 101 Miguel Ángel Marín Colombia 0:29 106 Mauricio Zapata Colombia 0:29



El francés Maxime Decomble sigue líder del Tour de l’Avenir 2025. (Foto © Tour de l’Avenir)

Clasificación General Individual

1 Maxime Decomble Francia 13:21:34 2 Simon Dalby Dinamarca 0:06 3 Jack Ward Australia 0:06 4 Otto van Zanden Países Bajos 0:10 5 Jan Huber Suiza 0:11 6 Elliot Rowe Gran Bretaña 0:17 7 Tim Rex Bélgica 0:19 8 Arno Wallenborn Luxemburgo 0:19 9 Filippo Turconi Italia 0:32 10 Hugo Aznar España 0:35