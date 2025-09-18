Mathieu Kockelmann es profeta en su tierra y gana el segundo capítulo del Tour de Luxemburgo

La segunda jornada del Tour de Luxemburgo 2025 fue ganada sorpresivamente por el local Mathieu Kockelmann, que este año ganó una etapa en el Tour de l’Avenir. En el sprint final, el luxemburgués fue más rápido que el italiano Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale).

En cuanto a los dos suramericanos en competencia, los dos entraron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) en la casilla 41° y Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) en el puesto 68°.

Con relación a la clasificación general individual, el francés Romain Grégoire (Groupama – FDJ) sigue al comando escoltado por el italiano Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale) a 4 segundos.

Este viernes 19 de septiembre se disputará la tercera etapa de la ronda luxemburguesa de 170,5 kilómetros entre Mertert y Vianden. El sucesor del italiano Antonio Tiberi, campeón del año pasado, se conocerá el domingo en la capital de Luxemburgo.

Skoda Tour de Luxembourg (2.Pro)

Resultados Etapa 2 | Remich – Mamer (168,4 km)

1 Mathieu Kockelmann Selección de Luxemburgo 3:48:47 2 Andrea Vendrame Decathlon AG2R La Mondiale Team m.t. 3 Tom Donnenwirth Groupama-FDJ m.t. 4 Tibor Del Grosso Alpecin-Deceuninck m.t. 5 Marijn van den Berg EF Education-EasyPost m.t. 6 Giacomo Villa Wagner Bazin WB m.t. 7 Carl-Frederik Bevort Uno-X Mobility m.t. 8 Søren Kragh Andersen Lidl-Trek m.t. 9 Pepijn Reinderink Soudal Quick-Step m.t. 10 MathieuBurgaudeau Team TotalEnergies m.t.

41 Jhonatan Narváez *Ecuador UAE Team Emirates – XRG m.t. 68 Richard Carapaz *Ecuador EF Education – EasyPost m.t.



Romain Grégoire sigue líder del Tour de Luxemburgo 2025. (Foto Skoda Tour © Groupama – FDJ)

Clasificación General Individual

1 Romain Grégoire Groupama – FDJ 7:29:22 2 Andrea Vendrame Decathlon AG2R La Mondiale Team 0:04 3 Marijn van den Berg EF Education – EasyPost ,, 4 Marc Hirschi Tudor Pro Cycling Team 0:06 5 Tibor Del Grosso Alpecin – Deceuninck 0:10 6 Søren Kragh Andersen Lidl – Trek ,, 7 Pepijn Reinderink Soudal Quick-Step ,, 8 Mathieu Burgaudeau Team TotalEnergies ,, 9 Carl-Frederik Bévort Uno-X Mobility ,, 10 Mats Wenzel Equipo Kern Pharma ,,