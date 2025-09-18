Ruta
Mathieu Kockelmann es profeta en su tierra y gana el segundo capítulo del Tour de Luxemburgo
La segunda jornada del Tour de Luxemburgo 2025 fue ganada sorpresivamente por el local Mathieu Kockelmann, que este año ganó una etapa en el Tour de l’Avenir. En el sprint final, el luxemburgués fue más rápido que el italiano Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale).
En cuanto a los dos suramericanos en competencia, los dos entraron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) en la casilla 41° y Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) en el puesto 68°.
Con relación a la clasificación general individual, el francés Romain Grégoire (Groupama – FDJ) sigue al comando escoltado por el italiano Andrea Vendrame (Decathlon AG2R La Mondiale) a 4 segundos.
Este viernes 19 de septiembre se disputará la tercera etapa de la ronda luxemburguesa de 170,5 kilómetros entre Mertert y Vianden. El sucesor del italiano Antonio Tiberi, campeón del año pasado, se conocerá el domingo en la capital de Luxemburgo.
Skoda Tour de Luxembourg (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Remich – Mamer (168,4 km)
|1
|Mathieu Kockelmann
|Selección de Luxemburgo
|3:48:47
|2
|Andrea Vendrame
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|m.t.
|3
|Tom Donnenwirth
|Groupama-FDJ
|m.t.
|4
|Tibor Del Grosso
|Alpecin-Deceuninck
|m.t.
|5
|Marijn van den Berg
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|6
|Giacomo Villa
|Wagner Bazin WB
|m.t.
|7
|Carl-Frederik Bevort
|Uno-X Mobility
|m.t.
|8
|Søren Kragh Andersen
|Lidl-Trek
|m.t.
|9
|Pepijn Reinderink
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|10
|MathieuBurgaudeau
|Team TotalEnergies
|m.t.
|41
|Jhonatan Narváez *Ecuador
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|68
|Richard Carapaz *Ecuador
|EF Education – EasyPost
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Romain Grégoire
|Groupama – FDJ
|7:29:22
|2
|Andrea Vendrame
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|0:04
|3
|Marijn van den Berg
|EF Education – EasyPost
|,,
|4
|Marc Hirschi
|Tudor Pro Cycling Team
|0:06
|5
|Tibor Del Grosso
|Alpecin – Deceuninck
|0:10
|6
|Søren Kragh Andersen
|Lidl – Trek
|,,
|7
|Pepijn Reinderink
|Soudal Quick-Step
|,,
|8
|Mathieu Burgaudeau
|Team TotalEnergies
|,,
|9
|Carl-Frederik Bévort
|Uno-X Mobility
|,,
|10
|Mats Wenzel
|Equipo Kern Pharma
|,,
|17
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates – XRG
|0:10
|29
|Richard Carapaz
|EF Education – EasyPost
|0:10
Paul Magnier repite victoria en el Tour de Eslovaquia y se pone más líder; Santiago Umba sigue en la pelea
En un final lleno de emociones, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) se impuso en el segundo capítulo del Tour de Eslovaquia 2025, una etapa ondulada de 169,4 kilómetros disputada entre las ciudades de Svidník y Košice.
El corredor galo, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, superó en el embalaje al eslovaco Lukas Kubis (Unibet Tietema Rockets) y al belga Milan Menten (Lotto), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, el boyacense Santiago Umba (XDS Astana Development Team) se reportó en la casilla 32° con el mismo tiempo del ganador y subió al puesto 33° de la clasificación general a 20 segundos del líder, el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step).
La fuga del día la animaron el belga Lucas Van Gils (Lotto Development Team), el polaco Konrad Czabok (Mazowsze Serce Polskiel), el checo Martin Voltr (ATT Investments), el eslovaco Matúš Štoček (Elkov – Kasper) y los neerlandeses Rik van der Wal (Diftar Continental Cyclingteam) y Jasper Haest (VolkerWessels Cycling Team).
La edición 69 carrera eslovaca continuará este viernes con la tercera jornada, un etapa rompe-piernas contará con 191,7 kilómetros Kežmarok y Banská Bystrica, que incluye cinco puertos categorizados.
Okolo Slovenska / Tour de Eslovaquia (2.1)
Resultados Etapa 2 | Svidník – Košice (169,4 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|3:57:22
|2
|Lukas Kubis
|Unibet Tietema Rockets
|m.t.
|3
|Milan Menten
|Lotto
|m.t.
|4
|Matthew Walls
|Groupama-FDJ Conti
|m.t.
|5
|Nicoló Arrighetti
|Biesse-Carrera Premac
|m.t.
|6
|Dries van Gestel
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|7
|Niklas Behrens
|Team Visma | Lease a Bike
|m.t.
|8
|Dominik Neuman
|ATT Investments
|m.t.
|9
|Yves Lampaert
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|10
|Andrea Peron
|Team Novo Nordisk
|m.t.
|32
|Santiago Umba
|XDS Astana Development Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|7:11:12
|2
|Lukas Kubis
|Unibet Tietema Rockets
|0:08
|3
|Milan Menten
|Lotto
|0:16
|4
|Matus Stocek
|Elkov-Kasper
|0:17
|5
|Oscar Nilsson-Julien
|Groupama-FDJ Conti
|0:17
|6
|Stijn Daemen
|VolkerWessels Cycling Team
|0:18
|7
|Jasper Haest
|VolkerWessels Cycling Team
|0:18
|8
|Nicoló Arrighetti
|Biesse-Carrera Premac
|0:20
|9
|Niklas Behrens
|Team Visma | Lease a Bike
|0:20
|10
|Matthew Walls
|Groupama-FDJ Conti
|0:20
|33
|Santiago Umba
|XDS Astana Development Team
|0:20
Tour del Lago Poyang: Juan Manuel Barboza y su equipo chino terminaron segundos en la crono por equipos
Los corredores del equipo China Anta – Mentech, donde milita el colombiano Juan Manuel Barboza, terminaron segundos en la cuarta etapa del Tour del Lago Poyang, una contrarreloj por equipos de 44,9 kilómetros entre Tangli y Tonggu. El ruso Petr Rikunov se apoderó del liderato de la carrera asiática.
El podio de la jornada al cronómetro lo completaron el Chengdu DYC Cycling Team en la primera posición y la escuadra neerlandesa Parkhotel Valkenburg en el tercer puesto. El Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team del ecuatoriano Cristián David Pita concluyó 4°.
Por otro lado, el equipo chino Tianyoude Hotel Cycling Team, de los colombianos Hernán Aguirre y Yesid Sierra, perdió más de 5 minutos y se ubicó en la casilla 11° entre los 22 conjuntos participantes.
La carrera china, en la que siguen en competencia tres escarabajos, continuará este viernes con la quinta etapa, de las once pactadas, una jornada llana de 120,2 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Lianhua, conocida por su historia y sus paisajes naturales.
Clasificación General Individual
|1
|Petr Rikunov
|Chengdu DYC Cycling Team
|8:23:50
|2
|Oliver Mattheis
|BIKE AID
|0:48
|3
|Nils Sinschek
|Parkhotel Valkenburg
|0:49
|4
|Lucas De Rossi
|China Anta-Mentech Cycling
|1:23
|5
|Otto van Zanden
|Parkhotel Valkenburg
|1:30
|6
|Vinzent Dorn
|BIKE AID
|1:57
|7
|Jonas Rapp
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|1:58
|8
|Niek Voogt
|Parkhotel Valkenburg
|3:22
|9
|Timofei Ivanov
|Chengdu DYC Cycling Team
|3:22
|10
|Oliver Stenning
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport
|3:36
|21
|Juan Manuel Barboza
|China Anta-Mentech Cycling
|8:00
|27
|Hernán Aguirre
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|10:41
|31
|Yesid Sierra
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|14:13
Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría para la campaña 2026
El mercado de fichajes de los equipos World Tour se sigue moviendo. Aunque la temporada 2025 aún no terminó, algunas formaciones ya anunciaron sus primeros fichajes para el próximo año.
Las últimas transferencias las confirmaron los equipos Jayco AlUla y el Visma | Lease a Bike con las contrataciones del belga Amaury Capiot y del italiano Davide Piganzoli, respectivamente.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le da un vistazo a todas las contrataciones oficiales confirmadas hasta el momento por los equipos y la UCI.
Alpecin-Deceuninck
El belga Lennert Belmans llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Aaron Dockx llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El neerlandés Senna Remijn llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Sente Sentjens llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
Bahrain Victorious
El español Pau Miquel llega procedente del equipo Kern Pharma
El belga Alec Segaert llega procedente del Lotto
El húngaro Attila Valter llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
Cofidis
El luxemburgués Alex Kirsch llega procedente del Lidl-Trek
El belga Jenthe Biermans llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El irlandés Jamie Meehan llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Decathlon CMA CGM
El belga Tiesj Benoot llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El neerlandés Cees Bol llega procedente del XDS Astana Team
El belga Robbe Ghys llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Daan Hoole llega procedente del Lidl-Trek El neerlandés Olav Kooij llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El francés Antoine L’Hote llega procedente del equipo de desarrollo del Decathlon AG2R
El danés Tobias Lund Andresen llega procedente del Team Picnic PostNL
El estadounidense Matthew Riccitello llega procedente del Israel-Premier Tech
EF Education-EasyPost
El británico Noah Hobbs llega procedente del EF Education–Aevolo
Groupama-FDJ
El francés Clément Berthet llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El francés Maxime Decomble llega procedente del equipo de desarrollo del Groupama-FDJ
El italiano Matteo Milan llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El francés Bastien Tronchon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Ineos Grenadiers
El francés Dorian Godon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El danés Theodor Storm llega procedente del Team Lotto-Kern Haus PSD Bank
El francés Kevin Vauquelin llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Intermarché-Wanty
El italiano Simone Gualdi llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
El noruego Felix Ørn-Kristoff llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
Lidl-Trek
El danés Mathias Norsgaard llega procedente del Movistar Team
El sueco Jakob Söderqvist llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El alemán Max Walscheid llega procedente del Team Jayco-AlUla
Movistar Team
El español Roger Adriá llega procedente del Movistar Team
El español Raúl García Pierna llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El español Juan Pedro López llega procedente del Lidl-Trek
Red Bull-BORA-hansgrohe
El belga RemcoEvenepoel llega procedente del Soudal Quick-Step
El italiano Mattia Cattaneo llega procedente del Soudal Quick-Step
El británico Callum Thornley llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El australiano Luke Tuckwell llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies El belga Gianni Vermeersch llega procedente del Alpecin-Deceuninck
Soudal Quick-Step
El belga Steff Cras llega procedente del Team TotalEnergies
El italiano Alberto Dainese llega procedente del Tudor Pro Cycling Team
El belga Edward Planckaert llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Dylan van Baarle llega procedente del Team Visma | Lease a Bike El belga Fabio Van den Bossche llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El belga Jonathan Vervenne llega procedente del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step
El italiano Filippo Zana llega procedente del Team Jayco-AlUla
El belga Jasper Stuyven llega procedente del Lidl-Trek
Team Jayco-AlUla
El belga Amaury Capiot llega procedente del Arkea-B&B Hotels El italiano Alessandro Covi llega procedente del UAE Team Emirates-XRG
El belga Dries De Bondt llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El australiano Wil Holmes llega procedente del Hagens Berman Jayco
El australiano Hamish McKenzie llega procedente del Hagens Berman Jayco El italiano Andrea Vendrame llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Team Visma | Lease a Bike
El francés Bruno Armirail llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El italiano Filippo Fiorelli llega procedente del VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
El belga Timo Kielich llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El italiano Pietro Mattio llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike El italiano Davide Piganzoli llega procedente del Team Polti VisitMalta
El belga Tim Rex llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike
UAE Team Emirates-XRG
El español Adriá Pericas llega procedente del UAE Team Emirates Gen Z
El belga Kevin Vermaerke llega procedente del Team Picnic PostNL