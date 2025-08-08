Ruta
Martín Laas gana segunda etapa de la Trans-Himalaya con Cristián David Pita 6°; Hernán Aguirre sigue en el top 20 de la general
La segunda etapa de la carrera china Trans-Himalaya 2025 la ganó Martin Laas (Quick Pro Team). El estonio fue el más rápido en el sprint y logró llevarse la victoria, luego de recorrer 109,2 kilómetros entre Lhoka y Gongga Country.
Laas, de 31 años, que alcanzó su séptima victoria de la temporada, superó en el embalaje al ruso Petr Rikunov (Chengdu DYC Cycling Team) y al danés Alexander Salby (Li Ning Star), 2° y 3°, respectivamente. El sprinter ecuatoriano Cristián David Pita (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team) entró en la 6° posición.
Con relación a los dos colombianos en competencia, el nariñense Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) ingresó en la casilla 36° y el cundinamarqués Yecid Arturo Sierra (Tianyoude Hotel Cycling Team) se reportó en el puesto 70°, ambos con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a la clasificación general, el ruso Raman Tsishkou (Li Ning Star) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el israelí Omer Goldstein (Shenzhen Kung Cycling Team) a 4 segundos del líder. El colombiano Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) conservó el puesto 17°.
La tercera etapa de la novel carrera china se llevará a cabo este sábado con un recorrido de 92,5 kilómetros, en un circuito en Lhasa, con un terreno totalmente llano.
Trans-Himalaya Cycling Race (2.1)
Resultados Etapa 2 | Lhoka – Gongga Country (109,2 km)
|1
|Martín Laas
|Quick Pro Team
|02:19:10
|2
|Petr Rikunov
|Chengdu DYC Cycling Team
|m.t.
|3
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|m.t.
|4
|Jon Aberasturi
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|5
|Paul Hennequin
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|6
|Cristián David Pita
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|m.t.
|7
|Dzianis Marchuk
|Shenzhen Kung Cycling Team
|m.t.
|8
|Felix Meo
|Solution Tech-Vini Fantini
|m.t.
|9
|Blake Quick
|Roojai Insurance
|m.t.
|10
|Dusan Rajovic
|Solution Tech-Vini Fantini
|m.t.
|36
|Hernán Aguirre
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|m.t.
|70
|Yecid Arturo Sierra
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Raman Tsishkou
|Li Ning Star
|4:55:55
|2
|Omer Goldstein
|Shenzhen Kung Cycling Team
|0:04
|3
|Anatolii Budiak
|Terengganu Cycling Team
|0:06
|4
|Callum Ormiston
|The Hurricane & Thunder Cycling Team
|0:07
|5
|Petr Rikunov
|Chengdu DYC Cycling Team
|0:08
|6
|Karl Patrick Lauk
|Quick Pro Team
|0:11
|7
|Roberto González
|Solution Tech-Vini Fantini
|0:13
|8
|Cristián David Pita
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|0:14
|9
|Vlas Shichkin
|Pingtan International Tourism Island Cycling Team
|0:14
|10
|Dylan Hopkins
|Roojai Insurance
|0:14
|17
|Hernán Aguirre
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|0:16
|66
|Yecid Arturo Sierra
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|0:43
Ruta
Matthew Brennan se impone en la quinta fracción del Tour de Polonia con Paul Lapeira firme en su condición de líder
En otro final para velocistas, el turno de ganar por primera vez en la carrera le correspondió a Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike), quien se adjudicó en un luchado sprint la quinta etapa del Tour de Polonia 2025, luego de recorrer 206 kilómetros entre Katowice y Zakopane. La clasificación general no sufrió cambios en los primeros puestos y francés Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team) conservó su condición de líder.
El sprinter británico, de 20 años, gran revelación de la temporada, cruzó la línea de meta de primero, superando holgadamente a su compatriota Ben Turner (INEOS Grenadiers) y al italiano Andrea Bagioli (Lidl – Trek), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
El mejor colombiano de la jornada fue Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) en el puesto 46°, seguido de Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) en la casilla 47°, mientras que Fernando Gaviria (Movistar Team) se reportó en la posición 125°, perdiendo más de 25 minutos con el ganador..
Con relación a la clasificación general, el francés Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team) conservó la camiseta amarilla de líder con una ventaja de 8 segundos sobre el monegasco Victor Langellotti (Ineos Grenadiers), segundo clasificado. El podio parcial lo completa el suizo Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG).
La carrera polaca continuará este sábado con la sexta etapa, que llevará a los pedalistas hasta Bukowina, al sur de Polonia, a lo largo de 147,5 kilómetros con seis puertos de montaña categorizados y un final en un pequeño repecho.
Tour de Polonia (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Katowice – Zakopane (206,1 km)
|1
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|4:50:04
|2
|Ben Turner
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|3
|Andrea Bagioli
|Lidl-Trek
|m.t.
|4
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|5
|Thibaud Gruel
|Groupama-FDJ
|m.t.
|6
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|m.t.
|7
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|8
|Alberto Bettiol
|XDS Astana Team
|m.t.
|9
|Pier-André Côté
|Israel-Premier Tech
|m.t.
|10
|Lorenzo Milesi
|Movistar Team
|m.t.
|46
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:13
|47
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|125
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|25:56
Clasificación General Individual
|1
|Paul Lapeira
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|21:23:23
|2
|Victor Langellotti
|INEOS Grenadiers
|0:08
|3
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:12
|4
|Antonio Tiberi
|Bahrain Victorious
|0:12
|5
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:14
|6
|Quinten Hermans
|Alpecin-Deceuninck
|0:14
|7
|Brandon McNulty
|UAE Team Emirates-XRG
|0:14
|8
|Rafal Majka
|UAE Team Emirates-XRG
|0:14
|9
|Alberto Bettiol
|XDS Astana Team
|0:18
|10
|Matteo Sobrero
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:19
|60
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|9:15
|67
|Juan Guillermo Martinez
|Team Picnic PostNL
|10:58
|129
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|42:02
Ruta
Damiano Caruso corona la fuga en el penúltimo capítulo de la Vuelta a Burgos; Léo Bisiaux se aferra al liderato
En un final lleno de emociones, Damiano Caruso (Bahrain – Victorious) se impuso en la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos 2025, disputada sobre un trayecto de 162,7 kilómetros con inicio en Doña Santos y arribo en Regumiel de la Sierra.
El experimentado pedalista italiano atacó a sus compañeros de fuga en los últimos kilómetros para llegar primero a la meta. El segundo y tercer puesto fue ocupado por dos portugueses: Rui Costa (EF Education-EasyPost) y Rui Oliveira (UAE Team Emirates-XRG).
Los cinco escaladores colombianos se reportaron en el grupo principal a más de 3 minutos del ganador con el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) como el mejor de los nuestros en la casilla 20°.
En la jornada final el francés Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team) defenderá una ventaja de 22 segundos con Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) y de 26 segundos con el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG). El colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) cierra el top 10 a 53 segundos del líder.
Este sábado se disputará la última jornada de la ronda burgalesa, con inicio en Quintana del Pidio y llegada a Lagunas de Neila, sobre un recorrido de 138,3 kilómetros, en una etapa rompe-piernas, que incluye cuatro premios de montaña, donde conoceremos al sucesor del estadounidense Sepp Kuss, campeón del año pasado.
Vuelta a Burgos (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Doña Santos – Regumiel de la Sierra (162,7 km)
|1
|Damiano Caruso
|Bahrain Victorious
|3:33:18
|2
|Rui Costa
|EF Education-EasyPost
|1:26
|3
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|1:26
|4
|Lawrence Warbasse
|Tudor Pro Cycling Team
|1:26
|5
|Ben Zwiehoff
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:26
|6
|Javier Romo
|Movistar Team
|1:56
|7
|Héctor Álvarez
|Lidl-Trek
|3:15
|8
|Mika Heming
|Tudor Pro Cycling Team
|3:15
|9
|David González
|Q36.5 Pro Cycling Team
|3:15
|10
|Antoine Huby
|Soudal Quick-Step
|3:15
|20
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|3:15
|28
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|,,
|51
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|,,
|64
|Diego Pescador
|Movistar Team
|,,
|80
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|,,
|99
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|6:55
Clasificación General Individual
|1
|Léo Bisiaux
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|16:23:02
|2
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:22
|3
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|0:26
|4
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|0:26
|5
|Johannes Kulset
|Uno-X Mobility
|0:40
|6
|Giovanni Aleotti
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:40
|7
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|0:40
|8
|August Andrew
|INEOS Grenadiers
|0:40
|9
|Fabio Christen
|Q36.5 Pro Cycling Team
|0:52
|10
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:53
|24
|Diego Pescador
|Movistar Team
|2:10
|27
|Esteban Chaves
|EF Education – EasyPost
|,,
|30
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|,,
|52
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|7:48
|123
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|45:06
Ruta
Nairo Quintana se retira de la Vuelta a Burgos y prende las alarmas para la Vuelta a España
El boyacense Nairo Quintana no tomó la salida para la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos 2025. El ciclista del Movistar Team, quien ocupaba la casilla 69° a 13:18” del líder, el frances Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team), no se recuperó de la caída del día anterior.
Durante el control de firmas previo al inicio de la penúltima jornada de la carrera burgalesa en la localidad de Doña Santos, población situada al sureste de la provincia de Burgos, el conjunto español confirmó el abandonó del corredor colombiano en sus redes sociales.
“Tras la caída sufrida ayer, no partió en la jornada de hoy. ¡Méjorate capo! ”, escribió la escuadra telefónica en su cuenta de RED X, anunciando el abandono del escarabajo, sin más detalles.
Quintana, quien acumula 8.929 kilómetros en 58 días de competencia en la temporada 2025, venía buscando su mejor estado de forma para encarar de la mejor manera la Vuelta a España, carrera en la cual está preinscrito y en la que intentará tener un rol protagónico con el equipo de Eusebio Unzué.