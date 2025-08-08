Martín Laas gana segunda etapa de la Trans-Himalaya con Cristián David Pita 6°; Hernán Aguirre sigue en el top 20 de la general

La segunda etapa de la carrera china Trans-Himalaya 2025 la ganó Martin Laas (Quick Pro Team). El estonio fue el más rápido en el sprint y logró llevarse la victoria, luego de recorrer 109,2 kilómetros entre Lhoka y Gongga Country.

Laas, de 31 años, que alcanzó su séptima victoria de la temporada, superó en el embalaje al ruso Petr Rikunov (Chengdu DYC Cycling Team) y al danés Alexander Salby (Li Ning Star), 2° y 3°, respectivamente. El sprinter ecuatoriano Cristián David Pita (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team) entró en la 6° posición.

Con relación a los dos colombianos en competencia, el nariñense Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) ingresó en la casilla 36° y el cundinamarqués Yecid Arturo Sierra (Tianyoude Hotel Cycling Team) se reportó en el puesto 70°, ambos con el mismo tiempo del ganador.

En cuanto a la clasificación general, el ruso Raman Tsishkou (Li Ning Star) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el israelí Omer Goldstein (Shenzhen Kung Cycling Team) a 4 segundos del líder. El colombiano Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) conservó el puesto 17°.

La tercera etapa de la novel carrera china se llevará a cabo este sábado con un recorrido de 92,5 kilómetros, en un circuito en Lhasa, con un terreno totalmente llano.

Trans-Himalaya Cycling Race (2.1)

Resultados Etapa 2 | Lhoka – Gongga Country (109,2 km)

1 Martín Laas Quick Pro Team 02:19:10 2 Petr Rikunov Chengdu DYC Cycling Team m.t. 3 Alexander Salby Li Ning Star m.t. 4 Jon Aberasturi Euskaltel-Euskadi m.t. 5 Paul Hennequin Euskaltel-Euskadi m.t. 6 Cristián David Pita Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team m.t. 7 Dzianis Marchuk Shenzhen Kung Cycling Team m.t. 8 Felix Meo Solution Tech-Vini Fantini m.t. 9 Blake Quick Roojai Insurance m.t. 10 Dusan Rajovic Solution Tech-Vini Fantini m.t. 36 Hernán Aguirre Tianyoude Hotel Cycling Team m.t. 70 Yecid Arturo Sierra Tianyoude Hotel Cycling Team m.t.

Clasificación General Individual