Martín Laas gana la segunda etapa del Tour del Lago Poyang con Cristián David Pita 4° y los tres colombianos en el lote

La segunda etapa del Tour del Lago Poyang 2025 la ganó en el embalaje Martín Laas (Quick Pro Team). El estonio, que pasó por equipos como el Bora y el Astana, fue el más rápido al sprint y logró llevarse la victoria, luego de recorrer 104,3 kilómetros entre Wucheng Paigong Alley y Jiujiang.

Laas, de 32 años, que alcanzó su octava victoria de la temporada, superó en el embalaje dos hombres del Ccache X Bodywrap: John Carter y Cameron Scott 2° y 3°, respectivamente. El sprinter ecuatoriano Cristián David Pita (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team) entró en la 4° posición.

Con relación a los tres colombianos en competencia, todos llegaron en el grupo principal con el mismo tiempo del ganador; el mejor ubicado fue el cundinamarqués Yecid Arturo Sierra (Tianyoude Hotel Cycling Team) en el puesto 36°, luego entró el cordobés Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) en la casilla 40° y por último el nariñense Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) en la posición 113°.

En cuanto a la clasificación general, el alemán Oliver Mattheis (Bike AID) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el ruso Petr Rikunov (Chengdu DYC Cycling Team) a 53 segundos del líder. El colombiano Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) bajó un puesto y se ubica en el lugar 23°.

La carrera china continuará este miércoles con la tercera etapa, de las once pactadas, que tendrá un recorrido ondulado de 107,9 kilómetros por los alrededores de Mopanshan, una popular montaña y destino turístico en la provincia de Zhejiang, China, conocida por sus frondosos bosques de bambú.

Tour of Poyang Lake (2.2)

Resultados Etapa 2 | Wucheng Paigong Alley – Jiujiang (104,3 km)

1 Martín Laas Quick Pro Team 2:21:04 2 John Carter Ccache X Bodywrap m.t. 3 Cameron Scott Ccache X Bodywrap m.t. 4 Cristián David Pita Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team m.t. 5 Lorenzo Cataldo Gragnano Sporting Club m.t. 6 Kurt Eather Ccache X Bodywrap m.t. 7 Sergei Rostovtsev Shenzhen Kung Cycling Team m.t. 8 Roman Maikin Chengdu DYC Cycling Team m.t. 9 Petr Rikunov Chengdu DYC Cycling Team m.t. 10 Norman Vahtra China Anta – Mentech Cycling Team m.t. 16 Alexander Pita Shenzhen Kung Cycling Team m.t. 36 Yesid Sierra Tianyoude Hotel Cycling Team m.t. 40 Juan Manuel Barboza China Anta – Mentech Cycling Team m.t. 113 Hernán Aguirre Tianyoude Hotel Cycling Team m.t.

