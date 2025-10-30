Empresas y Marcas
Magene P715 K: Los Pedales los pedales que desafían a Garmin, Wahoo y Look con el mejor costo-beneficio. Entrenar con potencia ya no es solo para profesionales.
“Entrenar con potenciómetro es un lujo reservado para unos pocos… hasta que probé los pedales Magene P715 K. Hoy puedo decirte con certeza que ya no hay excusas: por solo $1,900,000 COP en Colombia o $499 USD (aprox. $10,000 MXN) en México, tienes en tus manos la misma precisión profesional que ofrecen marcas que cuestan el doble. Y lo mejor: con soporte local en español; una estupenda garantía y la confianza de BikeHouse en Colombia y La Casa de la Bicicleta en México. Es la inversión más inteligente que puedes hacer si quieres llevar tu ciclismo al siguiente nivel.”
Los Magene P715 K tienen precisión de ±1%, igual que pedales que cuestan $999 o más. Vienen en dos versiones: P715 K para calas Look Keo y P715 S para Shimano SPD-SL. Pesan solo 311 gramos el par (más ligeros que tus zapatos de ciclismo) y su batería dura 120 horas con una sola carga. Para ponerlo en perspectiva: entrenar 10 horas semanales significa cargarlos solo una vez cada 3 meses.
Tecnología Real, Sin Complicaciones
Los Magene P715 K miden tu potencia exactamente donde la generas: en los pedales. Esto significa datos más precisos que sistemas en bielas o araña. Cada pedal tiene su propio sensor, dándote medición dual (izquierda y derecha independientes), no solo una estimación.
Características clave que importan:
- Giroscopio integrado: Calcula tu potencia en tiempo real, incluso si tu pedaleo no es perfecto o usas platos ovalados
- Compensación de temperatura: Los datos son precisos tanto a 5°C en la madrugada como a 30°C al mediodía
- Batería recargable USB-C: 120 horas de autonomía, el doble que Favero Assioma y superior a Wahoo
- Impermeables IPX7: Funcionan perfectamente bajo la lluvia más intensa
- Stack height de 11mm: Mantiene tu posición natural sin alterar tu biomecánica
- Instalación en 1 minuto: Solo necesitas una llave Allen de 8mm
Las métricas que verás en tu ciclocomputador:
- Potencia total: Tus watts reales, no estimados
- Cadencia: Revoluciones por minuto
- Balance izquierda/derecha: Descubre si tienes asimetrías (la mayoría tenemos)
- Power Phase: En qué parte del pedaleo generas más fuerza
- Torque Effectiveness: Qué porcentaje de tu fuerza realmente te impulsa
- Pedal Smoothness: Qué tan uniforme es tu pedalada
- Riding Position: Detecta cuándo pedaleas sentado vs parado
Se conectan por ANT+ y Bluetooth a cualquier ciclocomputador (Garmin, Wahoo, los propios de Magene) y funcionan con Zwift, TrainerRoad y Strava.
|TABLA comparativa
|Magene P715 K
|Favero Assioma DUO
|Garmin Rally RS210
|Wahoo POWRLINK Zero
|Look Keo Blade Power
|Precio Colombia
|$1.9M COP
|$3.35M COP
|$6.0M COP
|$5.4M COP
|$3.79M COP
|Ahorro en Colombia
|—
|Ahorras $1.45M
|Ahorras $4.1M
|Ahorras $3.5M
|Ahorras $1.89M
|% de Ahorro
|—
|43% más barato
|68% más barato
|65% más barato
|50% más barato
|En México
|$10,000 MXN
|$13,800 MXN
|$20,000 MXN
|$20,000 MXN
|$15,500 MXN
|Distribuidor Colombia
|BIkehouse
|Italiasport
|Garmin Colombia
|14ochomiles
|Strongman
|Precisión
|±1%
|±1%
|±1%
|±1%
|±1%
|Peso (par)
|311g
|305g
|320g
|276g*
|260g
|Batería
|120 horas
|50 horas
|120h (pilas)
|75 horas
|60 horas
|Carga
|USB-C
|Micro-USB
|Cambio pilas
|USB-C
|USB-C
|Giroscopio
|✅ Sí
|✅ Sí
|❌ No
|✅ Sí
|✅ Sí
|Métricas avanzadas
|7 métricas
|Sí (IAV)
|Cycling Dynamics
|Solo básicas
|Completas
|Stack Height
|11mm
|10.5mm
|12.2mm
|13mm
|10.8mm
|Soporte local
|✅ Garantía 2 años
|✅ Disponible
|✅ Oficial
|✅ Disponible
|✅ Disponible
Por qué los Magene P715 K destacan:
✅ Precio imbatible: $1,900,000 COP – Menos de la mitad que Garmin, Wahoo o Look
✅ Batería campeona: 120 horas sin usar pilas desechables
✅ Precisión profesional: Mismo ±1% que modelos de $4M+ ✅ Soporte local: Garantía de 2 años con distribuidores en Colombia y México ✅ Versatilidad: Transfiere los pedales entre bicicletas en menos de 2 minutos
Lo que ahorras con Magene P715 K:
- vs Garmin Rally: $2,800,000 COP = suficiente para ruedas de carbono + kit completo
- vs Look Keo Blade: $3,300,000 COP = 1 año de plan de entrenamiento con coach
- vs Wahoo POWRLINK: $2,800,000 COP + calas más caras ($80 vs $30)
- vs Favero Assioma: $1,300,000 COP + el doble de autonomía de batería
Probados en Bogotá: Del Asfalto a la Montaña
Durante 3 semanas de octubre 2025, llevamos los Magene P715 K a las condiciones reales del ciclismo colombiano. Las rutas incluyeron Patios (6 km de subida con rampas al 7%), Alto del verjón (11 kms de subida con rampas al 9%), Vuelta la sabana (76 km terreno mixto y 700 metros de ascenso), tráfico urbano de Bogotá y ciclovías con lluvia.
Instalación: 90 segundos con llave Allen. Conectar al Ciclocomputador por ANT+ / Bluetooth: instantáneo. Calibración en la app Magene: 10 segundos.
Resultados en subida a Patios: Los datos de balance izquierda/derecha revelaron una asimetría del 54/46% que explicaba mucha más carga en una pierna que en la otra. Power Phase mostró exactamente dónde generamos más potencia (entre las 12 y 3 del reloj). Esta información antes invisible ahora permite ajustes específicos con biomecánicos.
Bajo la lluvia bogotana: Dos aguaceros (normales durante 2025 y torrenciales), uno a 3,100 msnm con 5°C en el páramo del Verjón. Cero problemas de conectividad o precisión. La certificación IPX7 no es solo marketing.
Autonomía real: Después de 42 horas de uso (15 rodadas), los pedales mostraban 35% de batería. Las 120 horas prometidas son reales, no optimistas.
Precisión validada: Comparados con un potenciómetro Quarq spider, las lecturas estuvieron dentro del ±1.8%, incluso con cambios bruscos de cadencia en tráfico urbano.
Veredicto: Los Magene P715 K funcionan como pedales premium en condiciones reales colombianas de altitud, frío, lluvia y tráfico.
El Ecosistema Completo que Crece Contigo
Los pedales P715 K son parte del sistema Magene que incluye ciclocomputadores, sensores de frecuencia cardíaca, entrenadores inteligentes y más. Todo se sincroniza sin problemas.
App Magene Utility (gratis, iOS/Android, en español):
- Calibración guiada paso a paso
- Actualizaciones de firmware automáticas
- Análisis detallados con gráficos de tus métricas
- Modo viaje para ahorrar batería en transporte
Compatibilidad total: Garmin, Wahoo, Zwift, TrainerRoad, Strava, RGT Cycling. Si tienes varias bicis (carretera, gravel, MTB), llevas tu potenciómetro a donde lo necesites en 2 minutos.
Soporte local que marca la diferencia:
- Colombia: BIkehouse (Bogotá, Medellín, Cali) – soporte por WhatsApp, respuesta en 2-4 horas
- México: La Casa de la Bicicleta (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
- Garantía de 2 años
- Stock local, sin esperas de importación
Magene existe desde 2015, tiene 300+ empleados y produce una línea completa de productos cycling tech. No es una startup que puede desaparecer dejándote sin soporte.
Conclusión: Entrenar con datos es una realidad alcanzable.
Los Magene P715 K eliminan la principal barrera para entrenar con potencia: el precio. Por $1,900,000 COP en Colombia o $499 USD ($10,000 MXN) en México, obtienes:
✅ Medición dual profesional (±1% de precisión)
✅ 120 horas de batería recargable
✅ 7 métricas avanzadas
✅ Compatibilidad universal
✅ Soporte local en español
✅ Garantía de 2 años
El ahorro real: $2.8 millones menos que un Garmin Rally en Colombia (suficiente para ruedas de carbono + ajuste biomecánico), $10,000 pesos menos en México. Ese dinero puedes invertirlo en:
- Ruedas de carbono completas
- Ajuste biomecánico profesional + seguimiento
- 6 meses de plan de entrenamiento con coach certificado
- Nutrición deportiva de calidad para toda la temporada
- Más kilómetros de aventura en nuevas rutas
Entrenar con potenciómetro mejora tu rendimiento 5-15% en la primera temporada. Permite entrenar de forma estructurada, encontrar los puntos y picos de rendimiento más altos (con buena pierna) en competencias y recuperar mejor.
Los datos no mienten. Los precios tampoco. Magene P715 K: tecnología profesional a $1,900,000 COP, disponible en BIkehouse (Colombia) y La Casa de la Bicicleta (México).
Lanzan nueva versión de ‘Rodando Por Una Sonrisa’, iniciativa apoyada por la Fundación Operación Sonrisa Colombia
La iniciativa «Rodando Por Una Sonrisa» llega a Palmira en su quinta edición, 13 ciclistas aficionados y amigos se embarcarán en una emocionante travesía en bicicleta para recaudar fondos en apoyo a la Fundación Operación Sonrisa Colombia. Este grupo de amigos, profundamente comprometidos con la misión de la organización, busca contribuir a brindar atención oportuna y de calidad a niños y niñas con labio o paladar hendido.
Tras el éxito de las ediciones anteriores en 2020, 2021, 2023 y 2024 este año el equipo se prepara para un recorrido aún más ambicioso, con un objetivo claro: apoyar el proyecto de traslado de la Fundación Operación Sonrisa Colombia mediante el cual la organización buscar brindar atención oportuna e idónea a los niños y niñas que viven en regiones no cubiertas. Con el fin de cumplir dicho objetivo, la Fundación adelanta acciones logísticas para trasladar a los pacientes a las ciudades donde se desarrollan los diferentes programas quirúrgicos.
Marcela Tamayo, directora de Rodando por una Sonrisa comenta que la iniciativa nace desde el propósito de servir y de apoyar el extraordinario trabajo que hace la Fundación Operación Sonrisa Colombia. “Soñamos con darle voz a los niños y niñas con labio o paladar hendido y a sus familias, haciendo un llamado a los colombianos para que conozcan acerca de la condición en Colombia. Nos motiva saber que estamos ante una condición que de no ser tratada a tiempo y de manera idónea, desencadena barreras de desarrollo que pueden generar una discapacidad, discapacidad que podemos prevenir entre todos”.
Unidos podemos lograr que los niños y niñas con esta condición cuenten con rutas y servicios que acompañen a ellos y a sus familias desde el inicio, de la mano de la Fundación Operación Sonrisa. Además, esta es una oportunidad para que todos y todas seamos parte del propósito de la Fundación, ya sea a través de donaciones o ayudando a visibilizar esta travesía.
Del 15 al 22 de noviembre, los ciclistas Marcela Tamayo, Rodrigo Vargas, Jorge Gómez, José Luis Arroyave, Sergio Gómez, Carlos Padilla, María Ester López, Carlos Najar, Mauricio Zarama, Alexander Ruíz, Juan Camilo Tobón, Carolina Arriero y Rodrigo Acevedo recorrerán más de 1.000 kilómetros desde Yopal (Casanare) hasta Palmira (Valle del Cauca) llegando a la Christus Clínica Palma Real. Su meta es recaudar 500 millones de pesos, una suma que permitirá financiar la estrategia de la organización orientada a la atención de niños y niñas con la condición de labio o paladar hendido que requieren ser trasladados. El objetivo es incidir en la transformación de sus vidas e impactar de forma positiva a sus familias.
Este esfuerzo no sería posible sin el apoyo de grandes marcas como Bold, Global Education, ARA, BMW, Dispapeles, Parqueaderos Tequendama, Safetti, Jetsmart, El Grupetto, Going y TerraWind, que se han unido a esta noble causa, sumándose para hacer una diferencia significativa en la vida de los pacientes y sus familias.
“En BMW creemos en el poder de mover emociones más allá de la movilidad. Sumarnos a Rodando por una Sonrisa es una forma de usar nuestra pasión por las ruedas para transformar vidas, apoyar la autoestima y abrir camino a nuevas sonrisas de niños en Colombia.” Afirmó Marcela Bonilla, Líder de Sostenibilidad de Autogermana.
Con el arribo a Palmira del grupo de ciclistas, se visibilizará el modelo de atención que implementa la Fundación en el Valle del Cauca con su nuevo aliado Christus Colombia, el cual permite atender a los pacientes del departamento y otros ubicados sobre el pacífico colombiano.
“Desde la primera rodada, hace ya 2 años, en Global Education nos sentimos profundamente conectados con la misión de la Fundación Operación Sonrisa. La tranquilidad y felicidad de los niños y niñas son nuestra mayor motivación, y nos inspira trabajar por un futuro donde cada sonrisa sea un símbolo de esperanza y alegría. Por eso, apoyamos con orgullo el evento Rodando por una Sonrisa, creyendo firmemente en el poder transformador de un niño feliz y en la visión de un mundo donde cada sonrisa cuenta” Expresa, Stephany Cohen, Coordinadora de proyectos especiales.
Adicional, Carlos Najar, creador de El Grupetto quien se une por segundo año consecutivo a la iniciativa, afirma “Nos alegra poder hacer parte de la transformación de la vida de los niños que atiende la Fundación Operación Sonrisa y sus familias. Cada pedalada que damos tiene un propósito y sabemos que nuestro esfuerzo se traduce en sonrisas y nuevas oportunidades que nos motiva profundamente a seguir apoyando esta causa. Operación Sonrisa nos inspira a ser parte activa del cambio y a demostrar que el deporte también puede transformar vidas”
El desarrollo de esta iniciativa y el recorrido de los ciclistas podrá verse a través de www.rodandoporunasonrisa.com También, las personas interesadas en apoyar esta causa social podrán hacer sus donaciones, y de esta manera motivar al grupo de ciclistas a finalizar el recorrido.
Pinarello renueva su alianza con INEOS Grenadiers y consolida su legado en Colombia junto a Bicicletas Strongman
Pinarello ha confirmado una extensión de tres años de su histórica colaboración con el equipo INEOS Grenadiers, una unión que ha marcado algunos de los capítulos más memorables del ciclismo moderno y que reafirma la filosofía compartida de innovación, rendimiento y excelencia.
Desde la creación del equipo británico en 2010, Pinarello ha sido mucho más que un simple proveedor: ha sido un socio técnico y estratégico en la búsqueda de la perfección. Durante más de 15 años, ambas organizaciones han desarrollado, probado y llevado al límite algunas de las bicicletas más avanzadas del pelotón, conquistando títulos mundiales, récords de la hora y victorias en las tres Grandes Vueltas.
La renovación del vínculo hasta 2028 no solo refuerza el compromiso con la alta competición, sino que también impulsa el posicionamiento global de Pinarello, una marca que combina artesanía italiana, tecnología de vanguardia y pasión por la velocidad.
El presidente de la compañía, Fausto Pinarello, expresó su entusiasmo por esta nueva etapa:
“Estoy encantado de que nuestra alianza única continúe. Junto a los INEOS Grenadiers hemos alcanzado resultados increíbles: Campeonatos del Mundo, récords de la hora, victorias en mountain bike, ciclocross y por supuesto, en las Grandes Vueltas. Compartimos la misma ambición de ganar y creemos que los INEOS Grenadiers pueden volver a ser el mejor equipo del mundo, compitiendo sobre las mejores bicicletas del mundo.”
Por su parte, Sir Dave Brailsford, director deportivo del equipo británico, destacó:
“Pinarello ha formado parte de nuestra historia desde el primer día. Lo que define esta relación es la colaboración genuina y la convicción de que la tecnología, el rendimiento de élite y la atención al detalle pueden conducir a grandes logros. Hemos diseñado y construido bicicletas que han cambiado este deporte, y queremos seguir innovando juntos en los próximos años.”
Una década de éxito en Colombia
En el contexto latinoamericano, el legado de Pinarello ha encontrado un aliado fundamental en Bicicletas Strongman, distribuidor oficial de la marca en Colombia desde hace una década.
Durante estos diez años, Strongman ha logrado posicionar a Pinarello como una de las marcas de alta gama más deseadas y vendidas del país, acercando la ingeniería italiana a una comunidad ciclista apasionada y exigente.
Gracias a una red de atención especializada, asesoría técnica de primer nivel y presencia constante en competencias nacionales e internacionales, Bicicletas Strongman ha consolidado un espacio de referencia para quienes buscan el equilibrio perfecto entre diseño, rendimiento y prestigio.
Esta combinación —la excelencia tecnológica de Pinarello, la potencia competitiva de INEOS Grenadiers y la pasión colombiana por el ciclismo impulsada por Bicicletas Strongman— representa un triángulo virtuoso de innovación, tradición y emoción deportiva.
En tiempos en los que el ciclismo se redefine desde la ciencia, la estrategia y la estética, Pinarello continúa pedaleando a la vanguardia del cambio. Y Colombia, gracias a Strongman, forma parte activa de esa historia.
*Con Prensa Pinarello y Bicicletas Strongman
Una gran fiesta del ciclismo se vivió en el Gran Fondo Boyacá Mundial
El Gran Fondo Boyacá Mundial se realizó con éxito el domingo pasado, atrayendo a miles de turistas y ciclistas aficionados a Duitama, quienes se deleitaron con las rutas emblemáticas, incluyendo el ascenso al Alto del Cogollo. El evento de este año celebró el 30 aniversario del mundial de ciclismo de 1995 y buscó promover el turismo y la cultura de la región.
“Un balance satisfactorio en todos los sentidos, los comentarios positivos de los participantes, la caravana de patrocinadores, la euforia de la gente al terminar la carrera, todo increíble y al final pudimos entregar los tiempos bastante rápido”, dijo Sergio Contreras, gerente general del Gran Fondo Boyacá Mundial.
El departamento de Boyacá, ícono del deporte de las bielas, vivió una gran fiesta el domingo pasado gracias al ciclismo. La ciudad de Duitama conocida como la perla boyacense recibió a miles de participantes de varias regiones del país que disfrutaron por unas horas del paisaje del altiplano y de la calidad de los espectadores.
“Una experiencia increíble, para mí fue la carrera recreativa más dura que he hecho, no sé si por la altura, pero de verdad que muy exigente, con ascensos durísimos. Por otro lado, disfruté mucho de los paisajes de Boyacá, muy bonitos, me encantan, muy chévere rodar por allá”, dijo Boris Lerner, ciclista recreativo, quien ha participado en varias ediciones del Giro de Rigo.
La novena edición, llamada «Mundialista por un día», contó con dos modalidades, que incluyeron la subida al Páramo de la Rusia y el ascenso al Alto del Cogollo, el puerto que subieron los profesionales en el Campeonato Mundial de Ruta de 1995.