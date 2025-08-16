Mads Pedersen, ganador de tres etapas y gran campeón del Tour de Dinamarca 2025

El danés Mads Pedersen mostró su supremacía en el Tour de Dinamarca y se proclamó campeón de la edición 35. El jefe de filas del Lidl Trek terminó ganando la última etapa de 157,4 kilómetros, disputada entre Hobro y Silkeborg.

El pedalista local certificó su gran momento alcanzando tres victorias en la carrera de su país. Pedersen se impuso al sprint en un reducido grupo de favoritos, alcanzando así su triunfo número 59 en su palmarés.

El corredor escandinavo, que mantuvo el liderato de principio a fin, se llevó la jornada final por delante del francés Axel Zingle (Team Visma | Lease a Bike) y de su compañero de equipo Jakob Söderqvist.

Los puestos de honor de la carrera danesa, que no contó con participación colombiana, lo completaron el sueco Jakob Söderqvist (Lidl Trek) y el danés Niklas Larsen (BHS – PL Beton Bornholm), segundo y tercero en el podio final, respectivamente.

Clasificación General Final