Mads Pedersen, ganador de tres etapas y gran campeón del Tour de Dinamarca 2025

Hace 38 mins

El danés Mads Pedersen ganó la última etapa del Tour de Dinamarca 2025. (Foto Lidl Trek ©  Lars Rønbørg)
Liam Walsh sale victorioso en la tercera etapa del Czech Tour; Santiago Umba a un puesto del podio

Hace 2 horas

16 agosto, 2025

El australiano Liam Walsh ganó la tercera etapa del Czech Tour 2025. (Foto © Czech Tour Cycling)
Elise Chabbey gana la segunda etapa del Tour de Romandía Femenino 2025 con Paula Patiño en el top 15

Hace 3 horas

16 agosto, 2025

La suiza Elise Chabbey ganó la segunda etapa del Tour de Romandía Femenino 2025. (Foto © FDJ-SUEZ)
Ciclo-Retro: los colombianos que han pasado por las filas del Movistar Team a lo largo de 14 temporadas

Hace 4 horas

16 agosto, 2025

Winner Anacona gregario de oro para Nairo Quintana en el Giro
Winner Anacona fue un gregario de oro para Nairo Quintana en su estadía en el Movistar. (Foto RMC)
