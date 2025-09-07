Connect with us

Ruta

Mads Pedersen gana la etapa 15 de la Vuelta a España con Orluis Aular 2°; destaque de Santiago Buitrago y Egan Bernal en la fuga

Hace 1 hora

El danés Mads Pedersen ganó la etapa 15 de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic/Rafa Gómez/Sprint Cycling Agency)
Ruta

César Martingil logra vencer a los sprinters en el inicio de la Vuelta a Venezuela 2025 con Nicolás Gómez 3°

Hace 35 mins

7 septiembre, 2025

El portugués César Martingil ganó la primera etapa de la Vuelta a Venezuela 2025. (Foto Archivo © Facebook/César Martingil)
Ruta

Mauro Cuylits sale campeón del Tour de Estambul con Germán Darío Gómez en el puesto 12°

Hace 2 horas

7 septiembre, 2025

El belga Mauro Cuylits, gran campeón del Tour de Estambul 2025. (Foto © Lotto)
Ruta

Juan Manuel Barboza debutó con un equipo chino en el Tour de Shanghái; Cristián David Pita en el 2° cajón del podio

Hace 3 horas

7 septiembre, 2025

El cordobés Juan Manuel Barboza cumple su primera temporada por fuera del país. (Foto Archivo © Facebook/Juan Manuel Barboza)
