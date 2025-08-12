Mads Pedersen es profeta en su tierra, gana la jornada inaugural y es el primer líder del Tour de Dinamarca

¡Profeta en su tierra! En un final lleno de emociones, Mads Pedersen (Lidl-Trek) se llevó la victoria en la primera etapa del Tour de Dinamarca 2025, que se cumplió sobre 178,3 kilómetros de distancia, partiendo de Nexø y arribando a Rønne, mayor localidad de la isla de Bornholm.

El danés, además de ser el vencedor de la fracción inicial, será el primer líder de competencia tras vencer al sprint al eslovaco Lukas Kubis (Unibet Tietema Rockets) y a su compatriota Conrad Haugsted (Team Coloquick), quienes entraron segundo y tercero, respectivamente.

Un grupo reducido de escapados controló la carrera en el tramo final, atajando ataques y dejando todo al embalaje, en el que el corredor local se quedó con el triunfo, en una jornada, en la que el grupo principal se desintegró en el cierre debido a un enredón y a lo estrecho de la carretera.

La ronda escandinava, que no cuenta con participación latinoamericana, continuará este miércoles con la segunda etapa, otra jornada llana entre entre Rødovre y Gladsaxe con una distancia de 110,5 kilómetros. Serán cinco días de competencia que sumarán 687,4 kilómetros en total.

¡MAX PEDERSEN SE QUEDÓ CON LA ETAPA 1 EN DINAMARCA! 🇩🇰🔥



PostNord Tour of Denmark (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Nexø – Rønne (178,3 km)