Ruta
Mads Pedersen es profeta en su tierra, gana la jornada inaugural y es el primer líder del Tour de Dinamarca
¡Profeta en su tierra! En un final lleno de emociones, Mads Pedersen (Lidl-Trek) se llevó la victoria en la primera etapa del Tour de Dinamarca 2025, que se cumplió sobre 178,3 kilómetros de distancia, partiendo de Nexø y arribando a Rønne, mayor localidad de la isla de Bornholm.
El danés, además de ser el vencedor de la fracción inicial, será el primer líder de competencia tras vencer al sprint al eslovaco Lukas Kubis (Unibet Tietema Rockets) y a su compatriota Conrad Haugsted (Team Coloquick), quienes entraron segundo y tercero, respectivamente.
Un grupo reducido de escapados controló la carrera en el tramo final, atajando ataques y dejando todo al embalaje, en el que el corredor local se quedó con el triunfo, en una jornada, en la que el grupo principal se desintegró en el cierre debido a un enredón y a lo estrecho de la carretera.
La ronda escandinava, que no cuenta con participación latinoamericana, continuará este miércoles con la segunda etapa, otra jornada llana entre entre Rødovre y Gladsaxe con una distancia de 110,5 kilómetros. Serán cinco días de competencia que sumarán 687,4 kilómetros en total.
PostNord Tour of Denmark (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Nexø – Rønne (178,3 km)
|1
|Mads Pedersen
|Lidl-Trek
|4:03:45
|2
|Lukas Kubis
|Unibet Tietema Rockets
|m.t.
|3
|Conrad Haugsted
|Team Coloquick
|m.t.
|4
|Niklas Larsen
|BHS-PL Beton Bornholm
|m.t.
|5
|Levy William Blume
|Uno-X Mobility
|m.t.
|6
|Magnus Bak Klaris
|Airtox-Carl Ras
|m.t.
|7
|Julius Johansen
|Selección de Dinamarca
|m.t.
|8
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|0:02
|9
|Victor Vercouillie
|Team Flanders-Baloise
|0:05
|10
|Henrik Pedersen
|Uno-X Mobility
|0:38
Ruta
Vuelta a Colombia 2025: las tres revelaciones del giro patrio
La Revista Mundo Ciclístico continúa analizando todo lo sucedido en la Vuelta a Colombia 2025. Recién concluido el giro patrio, una edición que pasará para la historia por su dureza, repasamos los que han sido en nuestra opinión las revelaciones de la ronda colombiana.
En esta oportunidad les presentamos a las tres jóvenes que se destacaron en la carrera, perteneciente al calendario UCI América Tour, que concluyó en Bogotá y que nos dejó como gran campeón al cundinamarqués Rodrigo Contreras (Nu Colombia).
Edwar Rondón – 22 años (CRIC Nacional)
Mauricio Zapata – 20 años (GW Erco Shimano)
Robert Andrés Plazas – 21 años (EBSA)
Ruta
Ciclo-Retro: los colombianos que han pasado por las filas del Movistar Team a lo largo de 14 temporadas
La tradición colombiana siempre ha estado presente en el seno del Movistar Team. Desde el año 2011 han desfilado varios ‘escarabajos’ por el único equipo World Tour español, siendo la temporada 2025 una de las que más corredores de Colombia tuvo en sus filas, con la llegada de Kevin Castillo, sumándose a Nairo Quintana, Einer Rubio, Diego Pescador y Fernando Gaviria.
En la escuadra española han desfilado un gran número de colombianos en los últimos años como Iván Ramiro Sosa, Carlos Betancur, Winner Anacona y Dayer Quintana, recordados en las huestes telefónicas.
Y no podemos olvidar a Juan Diego Alba, Miguel Ángel López, Juan Soler Mauricio, Argiro Ospina y Marvin Orlando Angarita que también hicieron parte de la formación española de Eusebio Unzué.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso y presenta a todos los colombianos que han desfilado por la escuadra telefónica a lo largo de estos últimos 14 años.
Mauricio Soler corrió en la temporada 2011 con el Movistar
Argiro Ospina hizo parte de las filas del Movistar en la temporada 2013
Marvin Orlando Angarita en 2012 fue corredor del equipo World Tour
Miguel Ángel López solo estuvo un año en el Movistar
Juan Diego Alba estuvo dos temporadas en el Movistar
Winner Anacona corrió cinco campañas en el Movistar
Carlos Betancur estuvo cinco años en el Movistar
Dayer Quintana estuvo cinco temporadas en el Movistar Team
Einer Rubio lleva seis temporadas en el Movistar Team
Nairo Quintana cumple su segundo ciclo en el Movistar Team
Fernando Gaviria cumple su tercera campaña en el Movistar Team
Iván Ramiro Sosa permaneció tres años con el Movistar Team
Diego Pescador cumple su primer año con el Movistar Team
Ruta
¡Inicio soñado! Chiara Consonni se reencuentra con la victoria en el inicio del Tour de Polonia Femenino
Con dominio italiano arrancó el Tour de Polonia Femenino 2025. Chiara Consonni (CANYON//SRAM zondacrypto) se reencontró con la victoria, ganando la primera etapa del Tour de Polonia Femenino, luego de recorrer 105,7 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Zamosc.
La pedalista italiana, de 26 años, que no ganaba desde el Giro Italia 2024, superó en el embalaje a la francesa Clara Copponi (Lidl – Trek) y a la austriaca Kathrin Schweinberger (Human Powered Health), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
La única latinoamericana en competencia, la mexicana Romina Hinojosa, del equipo belga Lotto Ladies, entró en el pelotón en la casilla 70° con el mismo tiempo de la ganadora.
La carrera polaca para mujeres, que este año no cuenta con participación colombiana, continuará este miércoles, con la segunda etapa de 100 kilómetros en la ciudad de Chelm, al sureste de Polonia, en una jornada totalmente llana.
Tour de Polonia Femenino (2.1)
Resultados Etapa 1 | Zamosc – Zamosc (105,7 km)
|1
|Chiara Consonni
|CANYON//SRAM zondacrypto
|2:27:09
|2
|Copponi Clara
|Lidl-Trek
|m.t.
|3
|Kathrin Schweinberger
|Human Powered Health
|m.t.
|4
|Kaja Rysz
|Selección de Polonia
|m.t.
|5
|Marie Le Net
|FDJ-SUEZ
|m.t.
|6
|Linda Zanetti
|Uno-X Mobility
|m.t.
|7
|Sofia Bertizzolo
|UAE Team ADQ
|m.t.
|8
|Babette van der Wolf
|EF Education-Oatly
|m.t.
|9
|Scarlett Souren
|VolkerWessels Women’s Pro Cycling Team
|m.t.
|10
|Dominika Wlodarczyk
|UAE Team ADQ
|m.t.