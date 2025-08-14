Luke Lamperti sale victorioso en el inicio del Czech Tour; Santiago Umba entra con los favoritos

En un final a pura velocidad, Luke Lamperti se impuso en la primera etapa del Czech Tour 2025. El corredor del Soudal Quick-Step fue el más rápido en el sprint, luego de recorrer 163,2 kilómetros entre Praga y Karlovy Vary.

El estadounidense, que alcanzó su primera victoria en la temporada, derrotó en el embalaje al italiano Davide Donati (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) y al ruso Gleb Syritsa (XDS Astana Development Team), quienes terminaron segundo y tercero respectivamente.

Con relación al único colombiano en competencia, el boyacense Santiago Umba (XDS Astana Development Team) entró en el grupo principal, en el puesto 26° con el mismo tiempo del ganador.



Los protagonistas de la primera fuga en el Czech Tour 2025. (Foto © Czech Tour Cycling)

La primera fuga de la carrera la animaron el italiano Nicolo Garibbo (Team UKYO), el checo Michal Schuran (Team United Shipping), el austriaco Daniel Geismayr (Team Vorarlberg), el polaco Konrad Waliniak (Voster ATS Team), el neerlandés Michiel van Vliet (Metec – SOLARWATT p/b Mantel) y el alemán Jarno Grixa (Benotti Berthold).

La ronda checa continuará este viernes con la segunda fracción, una etapa montañosa de 172,8 kilómetros entre Pardubice y Dlouhé Stráně, que incluye dos puertos categorizados y un final en ascenso de 13,2 km a 5,4 %.

Czech Tour (2.1)

Resultados Etapa 1 | Prague – Karlovy Vary (163,2 km)