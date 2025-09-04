Connect with us

BMX

Luis Rincón, ganador de la primera parada del Cresol Base Fest de BMX Freestyle

Publicado

Hace 3 horas

el

Luis Rincón ganó la primera parada del Cresol Base Fest de BMX Freestyle. (Foto © Cresol Base Fest)
BMX

Juegos Panamericanos Junior 2025: Sharid Fayad gana la medalla de bronce en el BMX Racing femenino

Publicado

Hace 2 semanas

el

23 agosto, 2025

Por

La barranquillera Sharid Fayad se colgó el bronce en el BMX Racing femenino de Asunción 2025. (Foto © COC)
BMX

Saúl Hernández gana en el BMX freestyle de los Panamericanos Junior 2025 y obtiene cupo a Lima 2027

Publicado

Hace 3 semanas

el

11 agosto, 2025

Por

Saúl Hernández se colgó la medalla de oro en la prueba de BMX Freestyle de los Panamericanos Junior 2025. (Foto © COC)
BMX

Panamericanos Junior 2025: Queen Saray Villegas ORO y Lizsurley Villegas PLATA en el BMX Freestyle

Publicado

Hace 3 semanas

el

11 agosto, 2025

Por

Queen Saray Villegas 1° y Lizsurley Villegas 2° en el BMX Freestyle de los Panamericanos Junior 2025. (Foto © COC)
