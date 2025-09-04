Luis Rincón, ganador de la primera parada del Cresol Base Fest de BMX Freestyle

El bicicrosista colombiano Luis Rincón salió victorioso en la competencia élite del Cresol Base Fest de BMX Freestyle, que se desarrolló en la ciudad de Maringá, Brasil, resaltando que las hermanas Queen y Lizsurley Villegas consiguieron la plata y el bronce en la rama femenina.

El certamen internacional se desarrolló con un estilo olímpico en el que cada competidor realizó dos recorridos de 60 segundos, en los que cinco jueces calificaron aspectos como la fluidez, técnica, grado de dificultad y creatividad.

Luis Rincón se llevó el triunfo en la rama masculina de la competencia, donde consiguió su paso a la final luego de tener el segundo lugar y una puntuación de 83.83 en la clasificatoria. En la instancia definitiva, el colombiano subió a lo más alto del podio y fue acompañado por el estadounidense Nick Bruce (segundo) y el brasileño Gustavo Batista (tercero).

Por su parte, Saúl Hernández ocupó la sexta casilla en la final y Juan Quintero Pineda finalizó en la posición 28 en la clasificación general.



Queen y Lizsurley Villegas, en el podio del Cresol Base Fest de BMX Freestyle. (Foto © Cresol Base Fest)

Queen y Lizsurley Villegas lideraron la ronda clasificatoria en la competencia élite femenina tras sus respectivos resultados de 77.50 y 74.17. En la final, las colombianas obtuvieron la segunda y tercera casilla, mientras que el liderato fue para la local Eduarda Bordignon.

Esta competencia corresponde a un circuito profesional nacional homologado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), con una clase C1, y con el respaldo de la Confederación Brasileña de Ciclismo.

Asimismo, el evento cuenta con dos etapas, siendo la primera la realizada en Maringá y la segunda se disputará en São Bernardo do Campo del 12 al 14 de diciembre.

*Con Información Prensa Comité Olímpico Colombiano