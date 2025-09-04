BMX
Luis Rincón, ganador de la primera parada del Cresol Base Fest de BMX Freestyle
El bicicrosista colombiano Luis Rincón salió victorioso en la competencia élite del Cresol Base Fest de BMX Freestyle, que se desarrolló en la ciudad de Maringá, Brasil, resaltando que las hermanas Queen y Lizsurley Villegas consiguieron la plata y el bronce en la rama femenina.
El certamen internacional se desarrolló con un estilo olímpico en el que cada competidor realizó dos recorridos de 60 segundos, en los que cinco jueces calificaron aspectos como la fluidez, técnica, grado de dificultad y creatividad.
Luis Rincón se llevó el triunfo en la rama masculina de la competencia, donde consiguió su paso a la final luego de tener el segundo lugar y una puntuación de 83.83 en la clasificatoria. En la instancia definitiva, el colombiano subió a lo más alto del podio y fue acompañado por el estadounidense Nick Bruce (segundo) y el brasileño Gustavo Batista (tercero).
Por su parte, Saúl Hernández ocupó la sexta casilla en la final y Juan Quintero Pineda finalizó en la posición 28 en la clasificación general.
Queen y Lizsurley Villegas lideraron la ronda clasificatoria en la competencia élite femenina tras sus respectivos resultados de 77.50 y 74.17. En la final, las colombianas obtuvieron la segunda y tercera casilla, mientras que el liderato fue para la local Eduarda Bordignon.
Esta competencia corresponde a un circuito profesional nacional homologado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), con una clase C1, y con el respaldo de la Confederación Brasileña de Ciclismo.
Asimismo, el evento cuenta con dos etapas, siendo la primera la realizada en Maringá y la segunda se disputará en São Bernardo do Campo del 12 al 14 de diciembre.
*Con Información Prensa Comité Olímpico Colombiano
BMX
Juegos Panamericanos Junior 2025: Sharid Fayad gana la medalla de bronce en el BMX Racing femenino
La pista de BMX del Comité Olímpico Paraguayo fue escenario de las finales de BMX Racing en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, donde Colombia volvió a subir al podio gracias a la destacada actuación de la atlanticense Sharid Fayad.
La bicicrosista colombiana se colgó el bronce con un registro de 38.619 segundos, en una llegada muy cerrada que la confirmó entre las mejores del continente. Su compatriota Manuela Martínez finalizó en la quinta posición.
Los dos primeros puestos del podio lo ocuparon la estadounidense Alexis Alden, quien se quedó con el oro al registrar un tiempo de 37.963 segundos, seguida por su compatriota Derin Merten, quien obtuvo la plata con 38.501.
En la rama masculina, el argentino Federico Capello se consagró campeón con un sólido rendimiento, mientras que el podio lo completaron los estadounidenses Ethan Popovich (plata) y Evan Esposito (bronce). El colombiano Juan José Velásquez ocupó la cuarta casilla, quedando muy cerca de las medallas, y Juan José López se clasificó en la séptima posición.
*Con Información del Comité Olímpico Colombiano
BMX
Saúl Hernández gana en el BMX freestyle de los Panamericanos Junior 2025 y obtiene cupo a Lima 2027
El bicicrocista bogotano Saúl Hernández se repuso de una caída y se colgó la medalla de oro en la prueba de BMX Freestyle, este lunes en Asunción, Paraguay, en el marco de los Juegos Panamericanos Junior 2025.
La actuación del deportista capitalino talló con la perfección, marcando 92.67 de puntaje, que no fue superado por ningún otro rider en la ronda final.
El podio de la prueba lo completaron el argentino Manuel Turone, quien terminó en el segundo lugar y el brasilero Davi Gibim, que se quedó con la medalla de bronce.
Hernández, que había sido primero en las rondas de clasificación con un promedio de 81.00, gracias a una alta ejecución y dificultad en los trucos, con su victoria obtuvo cupo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
Ciclismo BMX Freestyle (Park Hombres)
🥇Saul Hernández(COLOMBIA) 92.67pts
🥈Manuel Turone (ARGENTINA) 91.00pts
🥉Davi Gibim (BRASIL) 79.67pts
BMX
Panamericanos Junior 2025: Queen Saray Villegas ORO y Lizsurley Villegas PLATA en el BMX Freestyle
Este lunes se celebró en Asunción, Paraguay, en la pista del Parque Olímpico las competencias del BMX Freestyle en el marco de los Juegos Panamericanos Junior 2025 que tuvo como grandes protagonistas a dos exponentes colombianas en esta disciplina.
En la final las hermanas Villegas consiguieron las medalla de oro y plata en la modalidad park como se esperaba. El podio lo completó la chilena Catalina Henríquez, ubicándose en el tercer lugar.
La vallecaucana Queen Saray Villegas se colgó a presea dorada, en el que la colombiana logró en la ronda final el mejor puntaje con 81.67 puntos. Su hermana Lizsurley se quedó con la plata tras conseguir 76 unidades.
Durante la competencia, las participantes se presentarán en dos rondas, en cada manga, haciendo recorridos de un minuto cronometrado en fases de clasificación y en las finales. Con este resultado Queen Saray Villegas obtuvo cupo a Juegos Panamericanos Lima 2027.
Ciclismo BMX Freestyle (Park Mujeres)
🥇Queen Saray Villegas (COLOMBIA) 81.67pts
🥈Lizsurley Villegas (COLOMBIA) 76.00pts
🥉Catalina Henríquez (CHILE) 72.67pts