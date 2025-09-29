Luis Anderson Mejía se consagró campeón de la Vuelta San Carlos en Costa Rica

El colombiano Luis Anderson Mejía (Pedregal-7C -Landrover) se convirtió en el nuevo campeón de la Vuelta Ciclista San Carlos 2025, una de las carreras más tradicionales del calendario de Costa Rica, que constó de cuatro etapas.

El escarabajo estuvo acompañado en el podio final por los costarricenses Rodolfo Villalobos (Ciclo Café-Repuestos Mena) y Kevin Rivera (7C-Economy Rent a Car), quienes terminaron segundo y tercero respectivamente.



Podio final de la Vuelta San Carlos 2025. (Foto © Vuelta San Carlos)

Mejía, que ganó una etapa en la carrera centroamericana, se convirtió en el primer colombiano en ganar la prueba tica, sumando su primer título internacional del año, sucediendo al costarricense Dylan Jiménez, ganador del año pasado.

Con relación a la última etapa, disputada en la famosa inter distrital, quedó en manos del local Luis Daniel Oses (7C-Economy Rent a Car), que le ganó el duelo al líder Luis Anderson Mejía (Pedregal-7C -Landrover).



Luis Daniel Oses, ganador de la cuarta etapa de la Vuelta San Carlos 2025. (Foto © Vuelta San Carlos)

RESULTADOS ÚLTIMA ETAPA

CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL