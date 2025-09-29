Connect with us

Luis Anderson Mejía se consagró campeón de la Vuelta San Carlos en Costa Rica

Publicado

Hace 2 horas

el

El colombiano Luis Anderson Mejía, en el podio como nuevo campeón de la Vuelta San Carlos 2025. (Foto © Vuelta San Carlos)
Clásico RCN Sistecrédito 2025: los ‘nuevos titanes’ que nos dejó la edición 65

Publicado

Hace 2 horas

el

28 septiembre, 2025

Por

El joven boyacense Johan Rubio, el campeón de la combatividad del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Ciclo-Retro: los pedalistas que lograron dos títulos consecutivos en el Campeonato Mundial de Ruta

Publicado

Hace 4 horas

el

28 septiembre, 2025

Por

El francés Julian Alaphilippe, campeón del mundo en 2021. (Photo Luca Bettini/BettiniPhoto©2021)
Diego Camargo logra su primer título en el Clásico RCN y Wilson Peña gana la crono final en el cerro de Cristo Rey

Publicado

Hace 5 horas

el

28 septiembre, 2025

Por

El boyacense Diego Camargo, nuevo campeón del Clásico RCN Sistecrédito 2025. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
