Los perfiles detallados de las cinco etapas de la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino Sistecrédito

El departamento de Caquetá será el epicentro de la 41ª edición de la Vuelta del Porvenir y la 21ª edición del Tour Femenino Sistecrédito, que se disputarán simultáneamente del 22 al 26 de octubre de 2025.

Los ciclistas del lote nacional en la categoría juvenil masculina, y élite-sub-23 en las damas, recorrerán 430,8 kilómetros, distribuidos en cinco días de competencia, con una contrarreloj, una etapa llana, un circuito ondulado y dos jornadas con final en alto.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los perfiles de las cinco etapas que componen las carreras y que inician con una fracción de 143,5 kilómetros, entre Morelia y Florencia.

RECORRIDO DE LA VUELTA DEL PORVENIR Y EL TOUR FEMENINO 2025