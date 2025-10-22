Ruta
Los perfiles detallados de las cinco etapas de la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino Sistecrédito
El departamento de Caquetá será el epicentro de la 41ª edición de la Vuelta del Porvenir y la 21ª edición del Tour Femenino Sistecrédito, que se disputarán simultáneamente del 22 al 26 de octubre de 2025.
Los ciclistas del lote nacional en la categoría juvenil masculina, y élite-sub-23 en las damas, recorrerán 430,8 kilómetros, distribuidos en cinco días de competencia, con una contrarreloj, una etapa llana, un circuito ondulado y dos jornadas con final en alto.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los perfiles de las cinco etapas que componen las carreras y que inician con una fracción de 143,5 kilómetros, entre Morelia y Florencia.
RECORRIDO DE LA VUELTA DEL PORVENIR Y EL TOUR FEMENINO 2025
Diana Carolina Peñuela gana en Florencia la jornada inaugural del Tour Femenino Sistecrédito 2025
La primera etapa del Tour Femenino 2025 quedó en manos de Diana Carolina Peñuela. La corredora caldense del Team Sistecredito resultó ser la más rápida en la definición, luego de recorrer 143,5 kilómetros, entre los municipios de Morelia y Florencia.
Peñuela, que se convirtió en la primera líder de la ronda colombiana para mujeres, se llevó la victoria, imponiéndose con claridad a dos pedalistas del equipo Mujeres Antioquia – Orgullo Paisa: Jessenia Meneses 2° y Andrea Alzate 3°.
Durante la jornada inaugural las pedalistas disputaron tres sprints especiales, dos ganados por María Paula Latriglia (Team Sistecrédito) y el restante por Milena Salcedo de la Liga de Bogotá.
Al final todo se definió en un sprint grupal, donde todos los ojos estaban puestos en las corredoras del equipo Mujeres Antioquia -Orgullo Paisa, quienes en los metros finales se vieron superadas por Diana Carolina Peñuela.
Este jueves se disputará la segunda etapa de la ronda femenina, una jornada de 113,1 kilómetros por los alrededores de la capital del departamento de Caquetá.
RESULTADOS PRIMERA ETAPA
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL
Nu Colombia a cerrar su histórica temporada 2025 en la Vuelta a Guatemala
El equipo de ciclismo Nu Colombia calienta motores para la disputa de la Vuelta a Guatemala, último objetivo de la temporada 2025 para la formación morada que pondrá lo mejor de su nómina en la histórica ronda centroamericana, encabezada por su jefe de filas, Rodrigo Contreras, triple campeón de la Vuelta a Colombia.
Contreras capitaneará una potente nómina que completan: Juan Diego Alba, Cristian Rico, Cristian Muñoz, Jhonatan Chaves y el bogotano Javier Jamaica, campeón de la Vuelta al Tolima y tercero en el podio del Clásico RCN, bajo la dirección técnica de Gabriel Jaime Mesa.
La ronda guatemalteca disputará su 64ª edición entre el viernes 24 de octubre y el domingo 2 de noviembre en un recorrido de diez etapas. El ciclismo colombiano encabezado por el Nu Colombia buscará su victoria general número 27 en la Vuelta a Guatemala, bastión histórico para el pedalismo nacional que ha visto sensacionales actuaciones de los escarabajos en una de las pruebas más prestigiosas y tradicionales del calendario UCI del continente americano.
“Vamos a la Vuelta a Guatemala con la firme intención de cerrar con broche de oro nuestra exitosa segunda temporada con el Nu Colombia. Las victorias internacionales que conseguimos en Jamaica y en Guadalupe son un gran aliciente para saber qué podemos hacer una muy buena carrera donde como siempre vamos con el objetivo de conseguir la victoria para nuestros patrocinadores y para el ciclismo colombiano” apuntó el DT antioqueño, Gabriel Jaime Mesa.
El Nu Colombia buscará añadir la victoria en la ronda chapina a su palmarés del 2025 donde se alzó con los títulos de: Clásica de Rionegro, Vuelta al Tolima, Jamaica International Cycling Classic, Clásica de Anapoima, Vuelta al Valle, Vuelta a Colombia, Tour de Guadalupe, Clásica del Carmen de Viboral y Vuelta a Boyacá.
La ronda chapina iniciará este viernes 24 de octubre con un recorrido de 172 kilómetros entre Teculután y Puerto Barrios.
Felipe Bravo se pone líder de la Vuelta del Porvenir 2025 tras ganar la primera etapa
En un final a pura velocidad, Felipe Bravo (Indeportes-Hidratao) ganó la primera etapa de la Vuelta del Porvenir 2025, tras imponerse al sprint en el municipio de Florencia.
Bravo se llevó el triunfo, tras recorrer 143,5 kilómetros. Con el mismo tiempo entró Emmanuel Zuluaga (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral), en la segunda posición, y tercero se reportó Julián Manrique (Team Boyacá es para Vivirla).
Este jueves se disputará la segunda etapa de la ronda juvenil, una jornada de 113,1 kilómetros por los alrededores de la capital del departamento de Caquetá.
El sucesor del antioqueño Miguel Ángel Marín, campeón en la edición de 2024, se conocerá el próximo domingo en las calles del municipio de Florencia.
RESULTADOS PRIMERA ETAPA
CLASIFICACIÓN GENERAL INDIVIDUAL