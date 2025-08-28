Los escarabajos protagonistas de primer orden en Cerler; Oliverio Rincón, Martín Farfán, Fabio Parra ganaron en la famosa cima

La Vuelta a España 2025 vivirá este viernes una nueva historia en la Estación de Esquí de Cerler, una cima mítica de memorables actuaciones de los escarabajos en las décadas de los 80 y los 90, épocas en las que se subía con cierta frecuencia y que dejó tres victorias colombianas.

En 1988, Fabio Parra fue el primer colombiano en ganar en la famosa estación invernal, dos años después Martín Farfán volvió a levantar los brazos en esta cima. La tercera y última vez que salió victorioso un escarabajo en Cerler fue Oliverio Rincón, en 1996.



Martín Farfán ganó en Cerler en 1990. (Foto © RMC)

Nombres legendarios como Tony Rominger, Perico Delgado, Laudelino Cubino y Roberto Laiseka, son algunos de los ilustres que también lograron vencer en la Estación de Esquí de Cerler, y sin olvidar, al italiano Leonardo Piepoli en 2007 que fue la última vez que la Vuelta acabó una etapa en esta montaña.

Lo cierto es que tras 18 años de ausencia, Cerler regresa a la ronda española, una cumbre que tuvo que soportar el poderío impresionante de los ciclistas colombianos. A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda la victorias nacionales en esta subida aragonesa, que vuelve décadas después a La Vuelta del 90 aniversario.

*Fabio Parra | Vuelta a España 1988 – Etapa 13 » Jaca › Estación de Cerler (178,2 km)

1 Fabio Parra Kelme 4:59:01 2 Anselmo Fuerte BH m.t. 3 Robert Millar Fagor – MBK 0:42 4 Sean Kelly KAS – Canal 10 – Mavic 0:42 5 Reimund Dietzen Teka 0:42 6 José Alirio Chizabas Pony Malta – Bavaria – Avianca 0:42 8 Luis Herrera Café de Colombia 1:48 11 Héctor Patarroyo Manzana Postobón 2:03 12 Carlos Mario Jaramillo Manzana Postobón 2:03 13 Néstor Mora Manzana Postobón 2:03

*Martín Farfán | | Vuelta a España 1990 – Etapa 18 » Jaca › Estación de Cerler (178 km)

1 Martín Farfán Kelme 4:34:05 2 Fabio Parra Kelme m.t. 3 Iñaki Gastón CLAS – Cajastur 0:52 4 Pello Ruíz Cabestany O.N.C.E. – Look – Mavic 1:00 5 Álvaro Mejía Postobón – Manzana – Ryalcao 1:00 7 Carlos Mario Jaramillo Postobón – Manzana – Ryalcao 1:00 10 Óscar de Jesús Vargas Postobón – Manzana – Ryalcao 1:00 12 Lucho Herrera Café de Colombia 1:19 13 Pacho Rodriguez Pony Malta 1:36

*Oliverio Rincón | Vuelta a España 1996 – Etapa 17 » Sabiñánigo › Cerler (165,7 km)