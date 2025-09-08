Los escarabajos dominaron la Vuelta a Honduras 2025 con Yesid Pira campeón y Nicolás Paredes 2°

Los colombianos revalidaron el título en la Vuelta a Honduras, luego de cinco intensos días de competencia, con Yesid Pira (Team Hino-One-La Red-Suzuki) de campeón, sucediendo en el palmarés a su compatriota Nicolás Paredes, ganador del año pasado.

Pira, que ganó una etapa en la carrera centroamericana, se convirtió en el segundo colombiano en ganar la ronda hondureña, sumando su primer título internacional y su segundo podio del año tras salir subcampeón de la Vuelta a Independencia en Republica Dominicana.

Los puestos de honor de la edición 2025, los completaron Nicolás Paredes, campeón del año pasado y el costarricense Joseph Ramírez (Esparza Training), quienes se subieron al 2° y 3° puesto del podio, respectivamente.

Con relación a la última etapa, disputada en San Pedro Sula, esta quedó en manos del hondureño Luis López (LL Coaching Bikemart), que le ganó el duelo al tico Joseph Ramírez (Esparza Training). Tercero se reportó Nicolás Paredes (Team Hino-One-La Red-Suzuki), el mejor colombiano del día.