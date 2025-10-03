Connect with us

Ruta

Los escaladores colombianos se ponen a prueba en el Giro dell’Emilia; clásica italiana con más de un siglo de historia

Publicado

Hace 2 horas

el

Quintana se habría comprometido con el Movistar por tres años más
Nairo Quintana, ganador del Giro dell’Emilia en 2012. (Foto © RMC)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña

Publicado

Hace 4 horas

el

3 octubre, 2025

Por

El belga Cian Uijtdebroeks, nuevo refuerzo del Movistar Team. (Foto © Giro d'Italia)
Seguir leyendo

Ruta

Arvid de Kleijn suma su segunda victoria en el Tour de Langkawi; Martín Santiago Herreño 12° en la general

Publicado

Hace 10 horas

el

3 octubre, 2025

Por

El neerlandés Arvid de Kleijn ganó la sexta etapa del Tour de Langkawi 2025. (Foto © PETRONAS Le Tour de Langkawi)
Seguir leyendo

Ruta

Samara Bedoya y Víctor Ocampo, los ganadores del Critérium Medellín

Publicado

Hace 11 horas

el

3 octubre, 2025

Por

La antioqueña Samara Bedoya, campeona del Critérium Medellín 2025. (Foto © Prensa Critérium Medellín)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio