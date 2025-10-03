Los escaladores colombianos se ponen a prueba en el Giro dell’Emilia; clásica italiana con más de un siglo de historia

Ocho pedalistas colombianos encararán en tierras italianas la edición 108 Giro dell’Emilia, una carrera de un día, que tendrá un exigente recorrido de 199,2 kilómetros, con final en San Luca, un ascenso corto, pero exigente que ha convertido a esta clásica italiana en una cita obligada para los escaladores.

La lista de nacionales la conforman Egan Bernal y Brandon Rivera con el Ineos Grenadiers; Santiago Umba y Sergio Higuita en la nómina del XDS Astana Team y por último, Einer Rubio, Nairo Quintana, Diego Pescador y Kevin Castillo en la plantilla del Movistar.

Esta famosa clásica italiana, una de las carreras más antiguas del calendario mundial, con epicentro en la hermosa región de La Emilia-Romagna y la ciudad de Bolonia, llega al imponente Santuario de la Virgen de San Luca, sitio de llegada.

Con más de un siglo de historia, esta clásica italiana ha ido consolidando su prestigio como una carrera hecha a la medida de los escaladores, sobre todo si se tiene en cuenta lo ocurrido en las últimas ediciones, donde ganaron Tadej Pogacar (2024), Primoz Roglic (2023) y Enric Mas (2022).

Colombia, protagonista de primer orden en el último quindenio



Esteban Chaves, campeón del Giro dell’Emilia en 2016. (Foto © RMC)

La historia colombiana en esta carrera se comenzo a escribir en último quindenio con la victoria de Carlos Betancur y el tercer lugar de Rigoberto Urán en 2011. El ‘Toro de Urrao’ subió en 4 oportunidades al podio con un segundo puesto y tres terceros lugares.

En total, Colombia cuenta con tres victorias: la de Carlos Betancur en 2011, Nairo Quintana en 2012 y Esteban Chaves en 2016. Los grandes antecedentes del ciclismo colombiano en esta prueba (tres títulos, un segundo lugar y cuatro terceras posiciones) son estadísticas que ilusionan a pesar de los grandes rivales que enfrentarán.

Entre los nombres ilustres que engalarán la carrera aparecen el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG), el británico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), el italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek), el australiano Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG), el francés Lenny Martinez (Bahrain – Victorious), el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) y el esloveno Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe), ganador de tres ediciones.