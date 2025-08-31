Connect with us

Lorenzo Cataldo se lleva la primera etapa en línea del Tour de Bulgaria; Miguel Ángel Rubiano mejora en la general

Publicado

Hace 2 horas

el

El italiano Lorenzo Cataldo ganó la primera etapa en línea del Tour de Bulgaria 2025. (Foto Tour of Bulgaria © Gragnano Sporting Club)
Vuelta a España 2025: Jonas Vingegaard gana en Valdezcaray la novena etapa con Egan Bernal 15°

Publicado

Hace 26 mins

el

31 agosto, 2025

Por

El danés Jonas Vingegaard ganó la novena etapa de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic / Sprint Cycling Agency)
Ruta

Anderson Paredes campeón del Giro Andino 2025; Winston Maestre se queda con la cronoescalada final

Publicado

Hace 1 hora

el

31 agosto, 2025

Por

El venezolano Anderson Paredes se consagró campeón del Giro Andino 2025. (Foto © Edicson Dávila)
Ruta

Arnaud De Lie conquista la Clásica de Bretaña y Oeste de Francia; Jhonatan Narváez el mejor latinaomericano

Publicado

Hace 3 horas

el

31 agosto, 2025

Por

El belga Arnaud De Lie, ganador de la Clásica de Bretaña y Oeste de Francia 2025. (Foto © PhotoNews)
