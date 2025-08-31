Lorenzo Cataldo se lleva la primera etapa en línea del Tour de Bulgaria; Miguel Ángel Rubiano mejora en la general

En un final picando hacia arriba, Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ganó la novena etapa de la Vuelta a España 2025. En la exigente subida a la Estación de Esquí de Valdezcaray, el corredor danés fue el que tuvo más arrestos y tras un fulminante ataque se quedó con la victoria.

El pedalista escandinavo fue el más fuerte, luego de recorrer 195,5 kilómetros. Segundo entró el británico Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) y tercero se reportó el portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG), ambos a 24 segundos. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) fue el mejor escarabajo de la jornada tras terminar en la casilla 15° a 1:46 del ganador.

En cuanto a la clasificación general, el noruego Torstein Træen (Bahrain Victorious) se defendió con gallardía y se mantuvo como líder de la clasificación general, pero con todos sus rivales cada vez más cerca.



Los protagonistas de la fuga del día en la novena etapa de la Vuelta a España 205. (Foto La Vuelta © Unipublic / Sprint Cycling Agency)

En los primeros compases, la conformación de la escapada no fue sencilla, pero después de varios intentos, finalmente la fuga la conformaron el alemán Michel Hessmann (Movistar Team), el polaco Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), el irlandés Archie Ryan (EF Education – EasyPost), el estadounidense Kevin Vermaerke (Team Picnic PostNL) y el belga Liam Slock (Lotto).

A falta de 13 kilómetros para la llegada, todos lo escapados fueron atrapados por el grupo de favoritos. Luego le llegó el turno a los aspirantes a llevarse el título, en donde Jonas Vingegaard mostró sus credenciales de máximo favorito.

La ronda ibérica tendrá su primer día de descanso este lunes, antes de que el pelotón afronte la décima etapa a llevarse a cabo el martes sobre un trazado de 175,3 kilómetros entre el Parque de la Naturaleza Sendaviva y El Ferial Larra Belagua.



Jonas Vingegaard, ganador de la novena etapa de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic / Sprint Cycling Agency)

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 9 | Alfaro – Estación de Esquí de Valdezcaray (195,5 km)

1 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 4:32:10 2 Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team 0:24 3 João Almeida UAE Team Emirates-XRG 0:24 4 Felix Gall Decathlon AG2R La Mondiale Team 1:02 5 Raúl García ARKEA-B&B HOTELS 1:46 6 Marc Soler UAE Team Emirates-XRG 1:46 7 Giulio Ciccone Lidl-Trek 1:46 8 Markel Beloki EF Education-EasyPost 1:46 9 Jai Hindley Red Bull-BORA-hansgrohe 1:46 10 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 1:46 11 Martin López XDS Astana Team 1:46 12 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 1:46 13 Matthew Riccitello Israel-Premier Tech 1:46 14 Ben O’Connor Team Jayco-AlUla 1:46 15 Egan Bernal INEOS Grenadiers 1:46

24 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 1:57 29 Harold Tejada XDS Astana Team 3:58 36 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 4:54 57 Brandon Rivera INEOS Grenadiers 8:33 100 Esteban Chaves EF Education – EasyPost 14:21 112 Sergio Higuita XDS Astana Team 17:15



El noruego Torstein Træen sigue líder de la Vuelta a España 2025. (Foto La Vuelta © Unipublic/Sprint Cycling Agency)

Clasificación General Individual

1 Torstein Træen Bahrain Victorious 33:35:46 2 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 0:37 3 João Almeida UAE Team Emirates-XRG 1:15 4 Tom Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team 1:35 5 Felix Gall Decathlon AG2R La Mondiale Team 2:14 6 Giulio Ciccone Lidl-Trek 2:42 7 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 2:47 8 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 2:49 9 Jai Hindley Red Bull-BORA-hansgrohe 2:53 10 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-hansgrohe 2:53 11 Egan Bernal INEOS Grenadiers 2:55 12 Marc Soler UAE Team Emirates-XRG 3:04 13 Matthew Riccitello Israel-Premier Tech 3:20 14 Raúl García ARKEA-B&B HOTELS 3:39 15 Ben O’Connor Team Jayco-AlUla 3:53