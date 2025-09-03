Lorenzo Cataldo gana la penúltima fracción del Tour de Bulgaria 2025 con el bogotano Miguel Ángel Rubiano 3°

La cuarta fracción del Tour de Bulgaria 2025 quedó en manos de Lorenzo Cataldo (Gragnano Sporting Club). El pedalista italiano fue el más rápido en la definición y logró quedarse con el triunfo, luego de recorrer 194,5 kilómetros entre las ciudades de Troyan y Sliven.

Cataldo, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, superó en el embalaje al alemán Daniel Schrag (MaxSolar Cycling Team) y al experimentado corredor bogotano Miguel Ángel Rubiano (Bialini Gomola Hygge), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a la clasificación general individual, el griego Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping) mantuvo el liderato de la carrera, quien es escoltado por el alemán Dominik Röber (Benotti Berthold) a 19 segundos del líder, mientras que el colombiano Miguel Ángel Rubiano sigue descontando tiempo tras bonificar algunos segundos en la llegada.

La edición 72 de la carrera búlgara finalizará este jueves con la quinta y última etapa, una jornada de 113,9 kilómetros con dos puertos categorizados, que se diputará por los alrededores de la ciudad de Sliven, donde conoceremos al sucesor del italiano Matteo Malucelli, campeón del año pasado.

Tour de Bulgaria (2.2)

Resultados Etapa 4 | Troyan – Sliven (194,5 km)