Lo mejor del pelotón juvenil colombiano listo para la Vuelta del Porvenir Sistecrédito 2025

La emoción del ciclismo juvenil colombiano volverá a sentirse en las carreteras del país con la realización de la Vuelta del Porvenir Sistecrédito 2025, que se disputará del 22 al 26 de octubre en Florencia, Caquetá, competencia para la que fueron inscritos 191 ciclistas, en representación de 34 equipos de diferentes regiones del país.

La competencia, organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo con el apoyo de la Alcaldía de Florencia, reunirá a los mejores talentos de la categoría juvenil masculina, quienes buscarán brillar en una de las pruebas más importantes del calendario nacional.

Entre los equipos participantes se destacan formaciones tradicionales como Team Sistecrédito, Boyacá es para Vivirla, Avinal – Alcaldía Carmen de Viboral, GW Erco Shimano y Canapro, además de selecciones departamentales de Casanare, Huila, Nariño, Valle, Quindío, Caldas, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Antioquia, junto a equipos mixtos que también dirán presente en la cita nacional.



El equipo de Canapro será uno de los animadores de la Vuelta del Porvenir 2025. (Foto © Canapro)

El pelotón juvenil recorrerá 430,8 kilómetros entre varios municipios y corregimientos del Caquetá, en un trazado que pondrá a prueba la velocidad, la estrategia y la capacidad de escalar de las futuras estrellas del ciclismo colombiano.

El cronograma oficial de la edición XLI de la Vuelta del Porvenir Sistecrédito se abrirá el martes 21 de octubre, con la revisión de licencias, legalización de corredores y entrega de acreditaciones y autorizados, jornada que se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 12:00 m., en el Centro Empresarial de Negocios de la Cámara de Comercio de Florencia, ubicado en la Carrera 9 No 17 – 46.

En este mismo lugar se llevará a cabo el Congresillo Técnico, de 2:00 a 3:00 p.m., mientras que a partir de las 4:00 de la tarde se realizará la presentación de equipos en la Plazoleta Central del Centro Comercial Gran Plaza.

*Con información de Fedeciclismo