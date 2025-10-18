Ruta
Lo mejor del pelotón juvenil colombiano listo para la Vuelta del Porvenir Sistecrédito 2025
La emoción del ciclismo juvenil colombiano volverá a sentirse en las carreteras del país con la realización de la Vuelta del Porvenir Sistecrédito 2025, que se disputará del 22 al 26 de octubre en Florencia, Caquetá, competencia para la que fueron inscritos 191 ciclistas, en representación de 34 equipos de diferentes regiones del país.
La competencia, organizada por la Federación Colombiana de Ciclismo con el apoyo de la Alcaldía de Florencia, reunirá a los mejores talentos de la categoría juvenil masculina, quienes buscarán brillar en una de las pruebas más importantes del calendario nacional.
Entre los equipos participantes se destacan formaciones tradicionales como Team Sistecrédito, Boyacá es para Vivirla, Avinal – Alcaldía Carmen de Viboral, GW Erco Shimano y Canapro, además de selecciones departamentales de Casanare, Huila, Nariño, Valle, Quindío, Caldas, Tolima, Cundinamarca, Boyacá y Antioquia, junto a equipos mixtos que también dirán presente en la cita nacional.
El pelotón juvenil recorrerá 430,8 kilómetros entre varios municipios y corregimientos del Caquetá, en un trazado que pondrá a prueba la velocidad, la estrategia y la capacidad de escalar de las futuras estrellas del ciclismo colombiano.
El cronograma oficial de la edición XLI de la Vuelta del Porvenir Sistecrédito se abrirá el martes 21 de octubre, con la revisión de licencias, legalización de corredores y entrega de acreditaciones y autorizados, jornada que se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 12:00 m., en el Centro Empresarial de Negocios de la Cámara de Comercio de Florencia, ubicado en la Carrera 9 No 17 – 46.
En este mismo lugar se llevará a cabo el Congresillo Técnico, de 2:00 a 3:00 p.m., mientras que a partir de las 4:00 de la tarde se realizará la presentación de equipos en la Plazoleta Central del Centro Comercial Gran Plaza.
*Con información de Fedeciclismo
Ruta
Tour Femenino Sistecrédito 2025: más de 90 ciclistas se darán cita en la importante carrera del calendario nacional
La élite y el futuro del ciclismo femenino colombiano se darán cita en el Tour Femenino Sistecrédito 2025, competencia que se disputará del 22 al 26 de octubre en Florencia, Caquetá, y que contará con la participación de 94 ciclistas preinscritas, en representación de 15 equipos.
El evento, organizado por la Federación Colombiana de Ciclismo, reunirá a destacadas corredoras de las categorías Élite, Sub-23, Júnior y Cadete, quienes buscarán dejar su huella en una de las carreras más importantes del calendario nacional femenino.
Entre las ciclistas inscritas se destacan nombres como los de Juliana Londoño, corredora World Tour del Team Picnic PostNL, quien hará parte del equipo Probike de la Liga del Atlántico; Laura Rojas, vigente campeona de la prueba y corredora que viene de ganar la Vuelta a Boyacá con el Team Boyacá es para Vivirla; Diana Peñuela, bicampeona de la Vuelta a Colombia Femenina, quien liderará al Team Sistecrédito, y Estefanía Herrera, doble campeona del Tour Femenino en 2018 y 2023.
La carrera ofrecerá un escenario ideal para que las jóvenes promesas compartan pelotón con ciclistas de experiencia, en un trazado que pondrá a prueba la fuerza, la estrategia y la regularidad de las participantes.
El cronograma oficial se abrirá el martes 21 de octubre, con la revisión de licencias, legalización de corredores y entrega de acreditaciones y autorizados, jornada que se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 12:00 m., en el Centro Empresarial de Negocios de la Cámara de Comercio de Florencia, ubicado en la Carrera 9 No 17 – 46.
En este mismo lugar se llevará a cabo el Congresillo Técnico, de 2:00 a 3:00 p.m., mientras que a partir de las 4:00 de la tarde se realizará la presentación de equipos en la Plazoleta Central del Centro Comercial Gran Plaza.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Paul Double gana la etapa reina del Tour de Guangxi con Jhonatan Narváez 6°; Sergio Higuita el mejor colombiano
En un final picando hacia arriba, Paul Double ganó la etapa reina del Tour de Guangxi 2025, luego de recorrer 168,5 kilómetros entre Yizhou y Nongla. El británico del Jayco AlUla, que fue el más fuerte en la última subida, también se apoderó del liderato a solo una jornada del cierre.
“Es un poco irreal. Obviamente venía en buena forma y quería hacerlo bien aquí, pero sabía que en una carrera WorldTour el nivel del pelotón sería muy alto; aun así, este recorrido me venía perfectamente y al final todo se dio a mi favor”, dijo el corredor inglés, en declaraciones recogidas por su equipo.
Double, que consiguió su primer triunfo de categoría WorldTour, se llevó la victoria por delante del francés Víctor Lafay (Decathlon AG2R La Mondiale) y del danés Mikkel Honore (EF Education-EasyPost), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
El mejor suramericano de la jornada fue de la jornada fue el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG), en la 6° posición a 11 segundos del ganador, luego le siguió el argentino Eduardo Sepulveda (Lotto) en la casilla 19° a 30 segundos de Double.
En cuanto a los tres colombianos en competencia, Sergio Higuita (XDS Astana Team) se reportó 25°, Diego Pescador (Movistar Team) entró 28° y Fernando Gaviria (Movistar Team) se clasificó 113° a ná sde 9 minutos del vencedor.
En lo referente a la clasificación general, el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) perdió el primer lugar que pasó a manos del ganador del día el británico Paul Double (Team Jayco-AlUla). El podio parcial lo completan el francés Victor Lafay (Decathlon AG2R La Mondiale) y el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates-XRG).
La novel carrera china del calendario UCI finalizará este domingo con la sexta y última etapa de 165,8 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Nanning, donde conoceremos al sucesor del belga Lennert Van Eetvelt, campeón del año pasado.
Tour of Guangxi (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Yizhou – Nongla (165,8 km)
|1
|Paul Double
|Team Jayco-AlUla
|3:41:38
|2
|Víctor Lafay
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|0:09
|3
|Mikkel Honore
|EF Education-EasyPost
|0:11
|4
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:11
|5
|Cian Uijtdebroeks
|Team Visma | Lease a Bike
|0:11
|6
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|0:11
|7
|Kamiel Bonneu
|Intermarché-Wanty
|0:18
|8
|Ben Zwiehoff
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:19
|9
|Hart Tao Geoghegan
|Lidl-Trek
|0:19
|10
|Pello Bilbao
|Bahrain Victorious
|0:19
|25
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:46
|28
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:54
|113
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|9:59
Clasificación General Individual
|1
|Paul Double
|Team Jayco-AlUla
|19:41:13
|2
|Víctor Lafay
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|0:15
|3
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|0:16
|4
|Mikkel Honore
|EF Education-EasyPost
|0:19
|5
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:23
|6
|Cian Uijtdebroeks
|Team Visma | Lease a Bike
|0:23
|7
|Kamiel Bonneu
|Intermarché-Wanty
|0:30
|8
|Pello Bilbao
|Bahrain Victorious
|0:31
|9
|Ben Zwiehoff
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:31
|10
|Lukas Nerurkar
|EF Education-EasyPost
|0:31
|24
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:58
|28
|Diego Pescador
|Movistar Team
|1:06
|86
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|10:11
Ruta
Critérium de Japón 2025: victoria para Jonathan Milan con Rubén Darío Acosta en posiciones intermedias
El sprinter italiano Jonathan Milan cerró su temporada este sábado ganando el Critérium de Japón. La popular carrera asiática, que se llevó a cabo en la capital japonesa, contó con la presencia de seis equipos del World Tour.
“Es fantástico conseguir esta victoria delante de toda esta gente y de la maravillosa afición de Japón. Todo el mundo me hablaba de esta carrera, pero ya estando aquí siento que es más increíble de lo que imaginaba”, dijo Milan, en declaraciones recogidas por su equipo.
El podio de la carrera nipona lo completaron el alemán Mika Heming (Tudor Pro Cycling Team) y el belga Vlad van Mechelen (Bahrain Victorious), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, Rubén Darío Acosta (Utsunomiya Blitzen) no consiguió llegar en el pelotón y al final se reportó en la casilla 92° a 39 segundos del ganador.
Resultados Critérium de Japón
|1
|Jonathan Milan
|Lidl-Trek
|39:58
|2
|Mika Heming
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|3
|Vlad van Mechelen
|Bahrain Victorious
|m.t.
|4
|Simon Clarke
|Israel-Premier Tech
|m.t.
|5
|Luca van Boven
|Intermarché-Wanty
|m.t.
|6
|Vito Braet
|Intermarché-Wanty
|m.t.
|7
|Atsushi Oka
|Utsunomiya Blitzen
|m.t.
|8
|Nicolás Gojkovic
|Pogi Team Gusto Ljubljana
|m.t.
|9
|Colby Simmons
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|10
|Matyas Kopecky
|Team Novo Nordisk
|m.t.
|92
|Rubén Darío Acosta
|Utsunomiya Blitzen
|0:39