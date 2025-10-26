Pista
Lo mejor de la penúltima jornada del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2025
La cuarta y penúltima jornada del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2025, que se disputa en Santiago de Chile, tuvo las actuaciones de los colombianos Cristian Ortega, Kevin Quintero, Lina Marcela Hernández, Elizabeth Castaño y Stefany Cuadrado, quien ocupó un meritorio 5° puesto en la final del kilómetro.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recuento con los más destacado del cuarto día de competencias en el Velódromo de Peñalolén de la capital chilena.
¡Increíble! Hetty van de Wouw batió dos veces el récord mundial en un mismo día
La ciclista neerlandesa registró 1:03.121 en el kilómetro contrarreloj y batió su propia marca mundial conseguida horas antes, en una jornada histórica para el ciclismo de pista en el Velódromo de Peñalolén. El podio lo completaron Iana Burlakova, que compite bajo la bandera de atletas individuales naturales (AIN) por la sanción del comité ruso y la neozelandesa Ellesse Andrews, mientras que la promesa juvenil colombiana Stefany Cuadrado finalizó 5°.
En reñido final Albert Torres se consagró campeón del mundo en el ómnium
Once años después de haber sido campeón del mundo en la madison, y también en Sudamérica, en Cali 2014, el ciclista español, de 35 años, volvió a hacer la hazaña y ganó la medalla de oro en el Ómnium, con una consistente carrera que sostuvo durante la cuatro pruebas para quedarse con el primer lugar tras sumar 133 puntos y superar por muy poco al japonés Kazushige Kuboki y al belga Lindsay de Vylder, quienes completaron el podio de una prueba que no contó con colombianos.
La accidentada madison femenina fue dominada por las británicas
Las británicas Katie Archibald y Maddie Leech protagonizaron una potente remontada para alzarse con el oro en la Madison femenina, superando a Francia e Italia después de que una dramática y accidentada competencia. Las dos veces campeonas olímpicas, terminaron por delante de las francesas Victoire Berteau y Marion Borras, mientras que las italianas Chiara Consonni y Vittoria Guazzini se llevaron el bronce. Las colombianas Lina Marcela Hernández y Elizabeth Castaño no concluyeron la prueba.
Anna Morris revalidó su título en la persecución individual
La británica Anna Morris revalidó su título de campeona mundial en la persecución individual, tras ganarle la final a su compatriota Josie Knight, mientras que el bronce terminó en manos de la estadounidense Chloe Dygert que le ganó a la italiana Federica Venturelli. La prueba no contó con participación colombiana.
La velocidad masculina transcurió sin sorpresas a falta de definir los finalistas
Tras la serie de dieciseisavos, que tuvo el duelo entre los colombianos Cristian Ortega y Kevin Quintero, con saldo a favor para el barranquillero, que después fue eliminado por el trinitense Nicholas Paul, todo transcurrió con normalidad para los favoritos, en los octavos, donde se clasificaron los ocho mejores tiempos. Ya en las semifinales, lo único que cambió el guión fue la victoria, por la vía rápida, de Nicholas Paul sobre Mijaíl Yákovlev, con la clasificación para Richardson, Lavreysen y Hoffmann, quien se verá la cara con su excompatriota, ahora australiano, y por la otra semifinal el neerlandés Lavreysen y el trinitense Nicholas Paul se jugarán el paso a la final.
Pista
Stefany Cuadrado concluye 5° la prueba del kilómetro en el Mundial de Pista con récord de Hetty van de Wouw
La promesa juvenil colombiana Stefany Cuadrado finalizó 5° en la prueba del kilómetro, la actuación más destacada de la Selección Nacional en la cuarta jornada y en lo que va de la competición del Campeonato Mundial de Pista de Santiago de Chile.
La neerlandesa Hetty van de Wouw, que registró un nuevo récord mundial en la prueba de contrarreloj con un tiempo de 1 minuto, 3 segundos y 121 centésimas, se quedó con la medalla de oro. El podio lo completaron Iana Burlakova, que compite bajo la bandera de atletas individuales naturales (AIN) por la sanción del comité ruso y la neozelandesa Ellesse Andrews.
En su primer cita mundialista, con apenas 19 años, Cuadrado sacó a relucir toda su categoría en la capital chilena para mejorar su mejor marca, quien con un tiempo de 1:04.946 terminó entre las cinco mejores del mundo.
“Muy contenta, muy agradecida con Dios por el increíble resultado, se vivió de una forma magnífica, pude mejorar el tiempo de esta mañana, tanto así, que me ganaron por milésimas. Una locura con corredoras tan increíbles, yo creo que no se puede pedir más” dijo, Cuadrado a DSports.
Pista
Mundial de Pista Chile 2025: lo más destacado del tercer día de competencias
La tercera jornada del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2025, que se disputa en Santiago de Chile, tuvo las actuaciones de los colombianos Santiago Ramírez, Anderson Arboleda y Cristian Ortega, este último se destacó en la prueba del kilómetro, clasificando a la final.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un resumen de todo lo sucedido en el tercer día de competencias en el Velódromo de Peñalolén de la capital chilena.
Oro para el británico Joshua Tarling en la prueba por puntos masculina
El británico Joshua Tarling se colgó la presea dorada en la prueba por puntos masculina, que no contó con participación colombiana. La medalla de plata fue a parar a manos del estadounidense Peter Moore y el bronce quedó en poder del francés Clement Petit.
Países Bajos domina la velocidad femenina individual con Hetty van de Wouw
La neerlandesa Hetty van de Wouw le ganó el duelo por la medalla de oro a la japonesa Mina Sato. En la lucha por el bronce, la rusa Alina Lysenko derrotó a su compatriota Lana Burlakova. quienes compitieron como atletas neutrales, debido a las sanciones contra Rusia. La colombiana Stefany Cuadrado fue eliminada en los octavos de final.
La neerlandesa Lorena Wiebes gana en el ómnium femenino
En el ómnium, la disciplina que combina el scratch, la carrera tempo, la eliminación y la prueba por puntos, la corredora de Países Bajos se quedó con la presea dorada tras sumar en total 136 puntos. El segundo puesto lo ocupó la francesa Marrion Borras con 127 unidades y la medallista olímpica, la danesa Amalie Dideriksen se quedó con el bronce tras acumular 120 puntos. La prueba no conto con participación colombiana.
El inglés Josh Charlton, el mejor en la persecución individual masculina
El británico, de 22 años, se quedó con la medalla de oro al vencer al danés Rasmus Pedersen. Charlton mejoró así el segundo puesto logrado el año pasado en el Mundial de Dinamarca. El podio lo completó el estadounidense Anders Johnson, mientras que el colombiano Anderson Arboleda fue descalificado al cometer un error.
Harrie Lavreysen agranda su leyenda ganando la prueba del kilómetro
El supercampeón neerlandés Harrie Lavreysen conquistó su decimonoveno título mundialista tras ganar la prueba del kilómetro, después de superar a su compatriota Jeffrey Hoogland y al británico Joseph Truman, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente. El colombiano Cristian Ortega clasificó a la final y terminó en la sexta posición, mientras que Santiago Ramírez finalizó en la casilla 19°.
Pista
Mundial de Pista Chile 2025: Cristián Ortega 6° en la prueba del kilómetro
En una gran actuación, el barranquillero Cristián Ortega terminó 6° en la prueba del kilómetro, en la tercera jornada del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista que se lleva a cabo en Santiago de Chile.
La medalla de oro quedó en manos del neerlandés Harrie Lavreysen, quien logró su decimonoveno título mundial de ciclismo en pista. El podio lo completaron su compatriota Jeffrey Hoogland y el británico Joseph Truman.
El top 5 lo cerraron el alemán Henric Hackmann y el australiano Tayte Ryan. El otro colombiano en competencia Santiago Ramírez no clasificó y terminó en la casilla 19°.
Los dirigidos por Jhon Jaime González, buscarán otorgarle a Colombia la primera medalla en el cuarto día de competición de la cita orbital, que se disputará este sábado en el Velódromo de Peñalolén, en la capital chilena.