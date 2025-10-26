Lo mejor de la penúltima jornada del Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista 2025

La cuarta y penúltima jornada del Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2025, que se disputa en Santiago de Chile, tuvo las actuaciones de los colombianos Cristian Ortega, Kevin Quintero, Lina Marcela Hernández, Elizabeth Castaño y Stefany Cuadrado, quien ocupó un meritorio 5° puesto en la final del kilómetro.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un recuento con los más destacado del cuarto día de competencias en el Velódromo de Peñalolén de la capital chilena.

¡Increíble! Hetty van de Wouw batió dos veces el récord mundial en un mismo día

La ciclista neerlandesa registró 1:03.121 en el kilómetro contrarreloj y batió su propia marca mundial conseguida horas antes, en una jornada histórica para el ciclismo de pista en el Velódromo de Peñalolén. El podio lo completaron Iana Burlakova, que compite bajo la bandera de atletas individuales naturales (AIN) por la sanción del comité ruso y la neozelandesa Ellesse Andrews, mientras que la promesa juvenil colombiana Stefany Cuadrado finalizó 5°.

En reñido final Albert Torres se consagró campeón del mundo en el ómnium

Once años después de haber sido campeón del mundo en la madison, y también en Sudamérica, en Cali 2014, el ciclista español, de 35 años, volvió a hacer la hazaña y ganó la medalla de oro en el Ómnium, con una consistente carrera que sostuvo durante la cuatro pruebas para quedarse con el primer lugar tras sumar 133 puntos y superar por muy poco al japonés Kazushige Kuboki y al belga Lindsay de Vylder, quienes completaron el podio de una prueba que no contó con colombianos.

La accidentada madison femenina fue dominada por las británicas

Las británicas Katie Archibald y Maddie Leech protagonizaron una potente remontada para alzarse con el oro en la Madison femenina, superando a Francia e Italia después de que una dramática y accidentada competencia. Las dos veces campeonas olímpicas, terminaron por delante de las francesas Victoire Berteau y Marion Borras, mientras que las italianas Chiara Consonni y Vittoria Guazzini se llevaron el bronce. Las colombianas Lina Marcela Hernández y Elizabeth Castaño no concluyeron la prueba.

Anna Morris revalidó su título en la persecución individual

La británica Anna Morris revalidó su título de campeona mundial en la persecución individual, tras ganarle la final a su compatriota Josie Knight, mientras que el bronce terminó en manos de la estadounidense Chloe Dygert que le ganó a la italiana Federica Venturelli. La prueba no contó con participación colombiana.

La velocidad masculina transcurió sin sorpresas a falta de definir los finalistas

Tras la serie de dieciseisavos, que tuvo el duelo entre los colombianos Cristian Ortega y Kevin Quintero, con saldo a favor para el barranquillero, que después fue eliminado por el trinitense Nicholas Paul, todo transcurrió con normalidad para los favoritos, en los octavos, donde se clasificaron los ocho mejores tiempos. Ya en las semifinales, lo único que cambió el guión fue la victoria, por la vía rápida, de Nicholas Paul sobre Mijaíl Yákovlev, con la clasificación para Richardson, Lavreysen y Hoffmann, quien se verá la cara con su excompatriota, ahora australiano, y por la otra semifinal el neerlandés Lavreysen y el trinitense Nicholas Paul se jugarán el paso a la final.