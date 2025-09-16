Lizsurley Villegas revalida su título de campeona panamericana de BMX Freestyle en Lima

¡Lo hizo de nuevo! la vallecaucana Lizsurley Villegas revalidó su título de campeona panamericana de BMX Freestyle, en competencia disputada en el circuito de la Costa Verde, distrito de San Miguel, en Lima, Perú.

La rider colombiana brilló en la final femenina con una puntuación de 73.33, superando a la brasileña Eduarda Bordignon (69.00) y a la chilena Catalina Henríquez (65.67), quienes completaron el podio. La también colombiana Queen Villegas, hermana gemela de Lizsurley, finalizó en la octava casilla, tras sufrir caídas en sus dos salidas de la jornada final (21.33), en una competencia que reunió a las mejores especialistas del continente.

En la rama masculina, el título quedó en manos del argentino José Augusto Torres, quien alcanzó un puntaje de 92.00 en su mejor ronda. El canadiense Maxime Chalifour fue segundo (91.00) y el costarricense Kenneth Fabian Tencio, medallista olímpico en Tokio, se quedó con el bronce (90.67). El colombiano Saúl Hernández, campeón en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, finalizó en la décima casilla, tras acumular 68.33 unidades, mientras que Sebastián Cuéllar no pudo completar una ronda válida y terminó en la duodécima posición con 0 puntos.

Con esta victoria, Lizsurley Villegas ratifica su condición de referente internacional del BMX Freestyle y da un paso firme en su camino hacia los grandes compromisos del ciclo olímpico, consolidando a Colombia como potencia continental en la disciplina. La rider colombiana obtuvo su segundo título panamericano, tras la conquista de Lima 2022.

En la final del flatland, Colombia estuvo representada por Jonathan Camargo, que finalizó octavo con un registro final de 37.20, en competencia ganada por el canadiense Jean Prévost, con 85.63 puntos, seguido por el peruano Williams Pérez, con 72.57, y por el también canadiense Jean-Francois Boulianne, con 67.03.

*Con Información de Fedeciclismo