Linda Zanetti gana la segunda etapa del Tour de Polonia Femenino; Romina Hinojosa mejora en la general

En un final lleno de adoquines, Linda Zanetti (Uno-X Mobility) se quedó con el triunfo en la segunda etapa Tour de Polonia Femenino, luego de recorrer 100 kilómetros, por los alrededores de la ciudad de Chelm, en una jornada totalmente llana.

La pedalista suiza, de 23 años, le ganó el pulso a la francesa Marie Le Net (FDJ-SUEZ). Tercera se reportó la italiana Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ), las tres con el mismo tiempo.

La única latinoamericana en competencia, la mexicana Romina Hinojosa, del equipo belga Lotto Ladies, entró en la casilla 37° a 22 segundos de la ganadora.

La carrera polaca para mujeres, que este año no cuenta con participación colombiana, finalizará este jueves, con la tercera y última etapa, una jornada ondulada de 128 kilómetros entre Naleczow y Krasnik, donde conoceremos a la sucesora de la neerlandesa Laura Molenaar, campeona del año pasado.

Tour de Polonia Femenino (2.1)

Resultados Etapa 2 | Chełm – Chełm (100 km)

1 Linda Zanetti Uno-X Mobility 2:18:15 2 Marie Le Net FDJ-SUEZ m.t. 3 Sofia Bertizzolo UAE Team ADQ m.t. 4 Alicia González St Michel-Preference Home-Auber 93 m.t. 5 Nina Kessler EF Education-Oatly m.t. 6 Dominika Wlodarczyk UAE Team ADQ m.t. 7 Valentine Fortin Cofidis Women Team m.t. 8 Chiara Consonni CANYON//SRAM zondacrypto m.t. 9 Emma Norsgaard Lidl-Trek m.t. 10 Kaja Rysz Selección de Polonia m.t. 37 Romina Hinojosa *México Lotto Ladies 0:22

Clasificación General Individual