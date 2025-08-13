Ruta
Linda Zanetti gana la segunda etapa del Tour de Polonia Femenino; Romina Hinojosa mejora en la general
En un final lleno de adoquines, Linda Zanetti (Uno-X Mobility) se quedó con el triunfo en la segunda etapa Tour de Polonia Femenino, luego de recorrer 100 kilómetros, por los alrededores de la ciudad de Chelm, en una jornada totalmente llana.
La pedalista suiza, de 23 años, le ganó el pulso a la francesa Marie Le Net (FDJ-SUEZ). Tercera se reportó la italiana Sofia Bertizzolo (UAE Team ADQ), las tres con el mismo tiempo.
La única latinoamericana en competencia, la mexicana Romina Hinojosa, del equipo belga Lotto Ladies, entró en la casilla 37° a 22 segundos de la ganadora.
La carrera polaca para mujeres, que este año no cuenta con participación colombiana, finalizará este jueves, con la tercera y última etapa, una jornada ondulada de 128 kilómetros entre Naleczow y Krasnik, donde conoceremos a la sucesora de la neerlandesa Laura Molenaar, campeona del año pasado.
Tour de Polonia Femenino (2.1)
Resultados Etapa 2 | Chełm – Chełm (100 km)
|1
|Linda Zanetti
|Uno-X Mobility
|2:18:15
|2
|Marie Le Net
|FDJ-SUEZ
|m.t.
|3
|Sofia Bertizzolo
|UAE Team ADQ
|m.t.
|4
|Alicia González
|St Michel-Preference Home-Auber 93
|m.t.
|5
|Nina Kessler
|EF Education-Oatly
|m.t.
|6
|Dominika Wlodarczyk
|UAE Team ADQ
|m.t.
|7
|Valentine Fortin
|Cofidis Women Team
|m.t.
|8
|Chiara Consonni
|CANYON//SRAM zondacrypto
|m.t.
|9
|Emma Norsgaard
|Lidl-Trek
|m.t.
|10
|Kaja Rysz
|Selección de Polonia
|m.t.
|37
|Romina Hinojosa *México
|Lotto Ladies
|0:22
Clasificación General Individual
|1
|Chiara Consonni
|CANYON//SRAM zondacrypto
|4:45:08
|2
|Linda Zanetti
|Uno-X Mobility
|0:05
|3
|Marie Le Net
|FDJ-SUEZ
|0:10
|4
|Kathrin Schweinberger
|Human Powered Health
|0:10
|5
|Sofia Bertizzolo
|UAE Team ADQ
|0:12
|6
|Kaja Rysz
|Selección de Polonia
|0:16
|7
|Dominika Wlodarczyk
|UAE Team ADQ
|0:16
|8
|Alicia González
|St Michel-Preference Home-Auber 93
|0:16
|9
|Anna Van Wersch
|Lotto Ladies
|0:16
|10
|Malwina Mul
|MAT ATOM Deweloper Wroclaw
|0:16
|36
|Romina Hinojosa *México
|Lotto Ladies
|0:38
Clásico RCN Sistecrédito 2025: confirmados los 21 equipos
Un total de 21 equipos tomarán parte en el Clásico RCN Sistecrédito 2025, según confirmó la organización de la carrera que se disputará entre el 20 y el 28 de septiembre por las rutas más exigentes del territorio nacional.
El l “Duelo de titanes” será, sin lugar a dudas, uno de los más competitivos de los últimos años, esto debido a la diversidad de equipos y la gran cantidad de ciclistas de diferentes características que harán parte de la prueba con más historia en América.
Los tradicionales y dominadores equipos al lado de otros emergentes venidos de las regiones alimentarán la pelea por las diferentes clasificaciones, en especial, por la general individual.
Venezuela también apostará por disputar el Clásico y traerá dos equipos que darán batalla a las escuadras nacionales.
Todas la formaciones tendrán dos integrantes sub 23, de acuerdo al reglamento interno de la organización. Serán 21 equipos para un total de 191 ciclistas.
El Clásico RCN Sistecrédito comenzará el 20 de septiembre con la disputa de la primera etapa, entre: Apartadó – Turbo – Apartadó – Carepa- Chigorodó – Mutatá y Dabeiba de 197,7 km de recorrido. El Clásico concluirá el 28 de septiembre con una cronoescalada de 12,6 km entre Cali y el cerro de Cristo Rey.
Equipos que tomaran parte en el Clásico RCN Sistecrédito 2025
Nu Colombia
Team Medellín – EPM
GW Erco Shimano
Orgullo Paisa
100% Huevos – Alcaldía de Manizales
Avinal – Alcaldía Carmen de Viboral
Team Boyacá es para vivirla
Team Sistecrédito
EBSA – Empresa de Energía de Boyacá
Team Trululu Guacamaya – Venezuela
Funrv Team
Tolima es Pasión
Aguardiente Néctar Cundinamarca
Team Fundecom
Gobernación de Trujillo – Venezuela
CRIC – Consejo Regional Indígena Cauca
JB Ropa Deportiva – Arroz Zulia
Chía – Ciudad de la luna
Team Orígenes Coffe
Team Girardota
Fundación Team Bonelo
*Con Información Prensa Clásico RCN
El santandereano Carlos Gutiérrez estará con el Movistar Best PC en la Vuelta a Venezuela 2025
El equipo ecuatoriano Movistar Best PC confirmó la nómina con la que encarará la Vuelta a Venezuela 2025. En la lista del conjunto suramericano figura el santandereano Carlos Gutiérrez, que viene de terminar en el top 20 de la Vuelta a Colombia 75 años.
Para acompañar al colombiano, Anderson Padilla escogió a Nixon Rosero, Santiago Montenegro, Byron Guamá, Richard Huera y Brayan Obando, quien fue el más destacado en la ronda colombiana, ocupando el puesto 15° de la clasificación general.
Además, del Movistar Best PC en línea de partida del giro venezolano estarán otros equipos extranjeros: la Selección de Cuba, el GW Erco Shimano y el Team Medellín-EPM, que por demás tendrá la difícil misión de defender el título obtenido el año pasado con Walter Vargas.
La ronda venezolana forma parte del calendario de la Unión Ciclista Internacional y estará dividida en ocho etapas. Este año cuenta con su mascota oficial, una guacamaya vestida con el maillot de líder y plumaje tricolor, que lleva por nombre piñón inspirado en los componentes de la bicicleta y herramienta de empuje y fuerza, teniendo con intensión resaltar la fauna autóctona además de incentivar su cuidado y protección.
Ciclo-Retro: los colombianos que han pasado por las filas del Movistar Team a lo largo de 14 temporadas
La tradición colombiana siempre ha estado presente en el seno del Movistar Team. Desde el año 2011 han desfilado varios ‘escarabajos’ por el único equipo World Tour español, siendo la temporada 2025 una de las que más corredores de Colombia tuvo en sus filas, con la llegada de Kevin Castillo, sumándose a Nairo Quintana, Einer Rubio, Diego Pescador y Fernando Gaviria.
En la escuadra española han desfilado un gran número de colombianos en los últimos años como Iván Ramiro Sosa, Carlos Betancur, Winner Anacona y Dayer Quintana, recordados en las huestes telefónicas.
Y no podemos olvidar a Juan Diego Alba, Miguel Ángel López, Juan Soler Mauricio, Argiro Ospina y Marvin Orlando Angarita que también hicieron parte de la formación española de Eusebio Unzué.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso y presenta a todos los colombianos que han desfilado por la escuadra telefónica a lo largo de estos últimos 14 años.
Mauricio Soler corrió en la temporada 2011 con el Movistar
Argiro Ospina hizo parte de las filas del Movistar en la temporada 2013
Marvin Orlando Angarita en 2012 fue corredor del equipo World Tour
Miguel Ángel López solo estuvo un año en el Movistar
Juan Diego Alba estuvo dos temporadas en el Movistar
Winner Anacona corrió cinco campañas en el Movistar
Carlos Betancur estuvo cinco años en el Movistar
Dayer Quintana estuvo cinco temporadas en el Movistar Team
Einer Rubio lleva seis temporadas en el Movistar Team
Nairo Quintana cumple su segundo ciclo en el Movistar Team
Fernando Gaviria cumple su tercera campaña en el Movistar Team
Iván Ramiro Sosa permaneció tres años con el Movistar Team
Diego Pescador cumple su primer año con el Movistar Team