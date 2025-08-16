Liam Walsh sale victorioso en la tercera etapa del Czech Tour; Santiago Umba a un puesto del podio

En un final para velocistas, Liam Walsh (Ccache x Bodywrap) salió victorioso este sábado de la tercera etapa del Czech Tour 2025, disputada entre las localidades checas de Prostějov y Ostrava sobre una distancia de 148,4 kilómetros.

El joven corredor australiano le ganó el duelo de sprinters al estadounidense Luke Lamperti (Soudal Quick-Step) y al polaco Marceli Boguslawski (ATT Investments), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente. El boyacense Santiago Umba (XDS Astana Development Team) se reportó en el grupo principal en la casilla 31°, con el mismo tiempo del ganador.

En lo que concierne a la clasificación general, el belga Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) mantuvo el liderato sin complicaciones, mientras que el colombiano Santiago Umba (XDS Astana Development Team) conservó el 4° puesto.

El Tour de la República Checa finalizará este domingo con la cuarta y última etapa, una jornada montañosa de 179 kilómetros de recorrido, que se cumplirá entre Prostějov y Ostrava, en un final picando hacia arriba.

Czech Tour (2.1)

Resultados Etapa 3 | Prostějov – Ostrava (148,4 km)

1 Liam Walsh Ccache x Bodywrap 3:24:31 2 Luke Lamperti Soudal Quick-Step m.t. 3 Marceli Boguslawski ATT Investments m.t. 4 Nikiforos Arvanitou Team United Shipping m.t. 5 Alexander Konychev Team Vorarlberg m.t. 6 Davide Donati Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies m.t. 7 Mihajlo Stolic Team United Shipping m.t. 8 Gleb Syritsa XDS Astana Development Team m.t. 9 Cameron Scott CCACHE x BODYWRAP m.t. 10 Hoogendoorn Roy Metec-SOLARWATT pb Mantel m.t.

31 Santiago Umba XDS Astana Development Team m.t.

Clasificación General Individual