Ruta
Liam Walsh sale victorioso en la tercera etapa del Czech Tour; Santiago Umba a un puesto del podio
En un final para velocistas, Liam Walsh (Ccache x Bodywrap) salió victorioso este sábado de la tercera etapa del Czech Tour 2025, disputada entre las localidades checas de Prostějov y Ostrava sobre una distancia de 148,4 kilómetros.
El joven corredor australiano le ganó el duelo de sprinters al estadounidense Luke Lamperti (Soudal Quick-Step) y al polaco Marceli Boguslawski (ATT Investments), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente. El boyacense Santiago Umba (XDS Astana Development Team) se reportó en el grupo principal en la casilla 31°, con el mismo tiempo del ganador.
En lo que concierne a la clasificación general, el belga Junior Lecerf (Soudal Quick-Step) mantuvo el liderato sin complicaciones, mientras que el colombiano Santiago Umba (XDS Astana Development Team) conservó el 4° puesto.
El Tour de la República Checa finalizará este domingo con la cuarta y última etapa, una jornada montañosa de 179 kilómetros de recorrido, que se cumplirá entre Prostějov y Ostrava, en un final picando hacia arriba.
Czech Tour (2.1)
Resultados Etapa 3 | Prostějov – Ostrava (148,4 km)
|1
|Liam Walsh
|Ccache x Bodywrap
|3:24:31
|2
|Luke Lamperti
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Marceli Boguslawski
|ATT Investments
|m.t.
|4
|Nikiforos Arvanitou
|Team United Shipping
|m.t.
|5
|Alexander Konychev
|Team Vorarlberg
|m.t.
|6
|Davide Donati
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|m.t.
|7
|Mihajlo Stolic
|Team United Shipping
|m.t.
|8
|Gleb Syritsa
|XDS Astana Development Team
|m.t.
|9
|Cameron Scott
|CCACHE x BODYWRAP
|m.t.
|10
|Hoogendoorn Roy
|Metec-SOLARWATT pb Mantel
|m.t.
|31
|Santiago Umba
|XDS Astana Development Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|11:33:53
|2
|Alessandro Fancellu
|JCL Team Ukyo
|0:04
|3
|Cian Uijtdebroeks
|Team Visma | Lease a Bike
|0:09
|4
|Santiago Umba
|XDS Astana Development Team
|0:32
|5
|Lorenzo Quartucci
|Solution Tech-Vini Fantini
|0:32
|6
|Alexander Hajek
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:32
|7
|Jannis Peter
|Team Vorarlberg
|0:32
|8
|Tijmen Graat
|Team Visma | Lease a Bike
|0:32
|9
|José Félix Parra
|Equipo Kern Pharma
|0:38
|10
|Jorge Gutiérrez
|Equipo Kern Pharma
|0:43
Ruta
Mads Pedersen, ganador de tres etapas y gran campeón del Tour de Dinamarca 2025
El danés Mads Pedersen mostró su supremacía en el Tour de Dinamarca y se proclamó campeón de la edición 35. El jefe de filas del Lidl Trek terminó ganando la última etapa de 157,4 kilómetros, disputada entre Hobro y Silkeborg.
El pedalista local certificó su gran momento alcanzando tres victorias en la carrera de su país. Pedersen se impuso al sprint en un reducido grupo de favoritos, alcanzando así su triunfo número 59 en su palmarés.
El corredor escandinavo, que mantuvo el liderato de principio a fin, se llevó la jornada final por delante del francés Axel Zingle (Team Visma | Lease a Bike) y de su compañero de equipo Jakob Söderqvist.
Los puestos de honor de la carrera danesa, que no contó con participación colombiana, lo completaron el sueco Jakob Söderqvist (Lidl Trek) y el danés Niklas Larsen (BHS – PL Beton Bornholm), segundo y tercero en el podio final, respectivamente.
Clasificación General Final
|1
|Mads Pedersen
|Lidl-Trek
|15:08:16
|2
|Jakob Söderqvist
|Lidl-Trek
|1:28
|3
|Niklas Larsen
|BHS-PL Beton Bornholm
|1:30
|4
|Lukas Kubis
|Unibet Tietema Rockets
|1:50
|5
|Alec Segaert
|Lotto
|1:59
|6
|Søren Kragh Andersen
|Lidl-Trek
|2:04
|7
|Axel van der Tuuk
|Euskaltel-Euskadi
|2:27
|8
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|2:31
|9
|Matyas Kopecky
|Team Novo Nordisk
|2:34
|10
|Tibor Del Grosso
|Alpecin-Deceuninck
|2:36
Ruta
Elise Chabbey gana la segunda etapa del Tour de Romandía Femenino 2025 con Paula Patiño en el top 15
En un final picando hacia arriba, Elise Chabbey (FDJ – SUEZ) salió victoriosa en la segunda etapa del Tour de Romandía Femenino, en un recorrido de 172,2 kilómetros entre Conthey y La Tzoumaz. La novia de Tadej Pogacar, la eslovena Urska Zigart (AG Insurance-Soudal Team) se apoderó del liderato.
La corredora suiza fue la más fuerte en el ascenso final, superando por dos segundos a Urska Zigart (AG Insurance-Soudal Team). Tercera, a seis segundos, entró la neerlandesa Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck).
En cuanto a la única colombiana en competencia, la antioqueña Paula Patiño (Movistar Team) tuvo una destacada actuación y se reportó en el puesto 12° a 2:45 de la ganadora, lo que le valió para ingresar en el top 15 de la clasificación general.
La carrera helvética para mujeres vivirá este domingo su tercera y última etapa, una jornada ondulada de 122 kilómetros por los alrededores de la comuna de Aigle, donde conoceremos a la sucesora de la belga Lotte Kopecky, campeona del año pasado.
Tour de Romandía Femenino (2.WWT)
Resultados Etapa 2 | Conthey – La Tzoumaz (123,2 km)
|1
|Elise Chabbey
|FDJ-SUEZ
|3:29:52
|2
|Urska Zigart
|AG Insurance-Soudal Team
|0:03
|3
|Yara Kastelijn
|Fenix-Deceuninck
|0:06
|4
|Mireia Benito
|AG Insurance-Soudal Team
|1:02
|5
|Steffi Häberlin
|Team SD Worx-Protime
|1:10
|6
|Paula Blasi
|UAE Team ADQ
|1:12
|7
|Ella Wyllie
|Liv AlUla Jayco
|1:31
|8
|Juliette Labous
|FDJ-SUEZ
|1:34
|9
|Ginia Caluori
|Nexetis
|1:38
|10
|Erica Magnaldi
|UAE Team ADQ
|2:07
|11
|Laura Stigger
|Team SD Worx-Protime
|2:36
|12
|Paula Patiño
|Movistar Team
|2:45
Clasificación General Individual
|1
|Urska Zigart
|AG Insurance-Soudal Team
|3:41:23
|2
|Elise Chabbey
|FDJ-SUEZ
|0:08
|3
|Yara Kastelijn
|Fenix-Deceuninck
|0:13
|4
|Paula Blasi
|UAE Team ADQ
|0:58
|5
|Steffi Häberlin
|Team SD Worx-Protime
|1:26
|6
|Mireia Benito
|AG Insurance-Soudal Team
|1:30
|7
|Juliette Labous
|FDJ-SUEZ
|1:39
|8
|Ella Wyllie
|Liv AlUla Jayco
|2:08
|9
|Ginia Caluori
|Nexetis
|2:16
|10
|Erica Magnaldi
|UAE Team ADQ
|2:21
|11
|Mareille Meijering
|Movistar Team
|3:01
|12
|Laura Stigger
|Team SD Worx-Protime
|3:19
|13
|Paula Patiño
|Movistar Team
|3:34
Ruta
Ciclo-Retro: los colombianos que han pasado por las filas del Movistar Team a lo largo de 14 temporadas
La tradición colombiana siempre ha estado presente en el seno del Movistar Team. Desde el año 2011 han desfilado varios ‘escarabajos’ por el único equipo World Tour español, siendo la temporada 2025 una de las que más corredores de Colombia tuvo en sus filas, con la llegada de Kevin Castillo, sumándose a Nairo Quintana, Einer Rubio, Diego Pescador y Fernando Gaviria.
En la escuadra española han desfilado un gran número de colombianos en los últimos años como Iván Ramiro Sosa, Carlos Betancur, Winner Anacona y Dayer Quintana, recordados en las huestes telefónicas.
Y no podemos olvidar a Juan Diego Alba, Miguel Ángel López, Juan Soler Mauricio, Argiro Ospina y Marvin Orlando Angarita que también hicieron parte de la formación española de Eusebio Unzué.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso y presenta a todos los colombianos que han desfilado por la escuadra telefónica a lo largo de estos últimos 14 años.
Mauricio Soler corrió en la temporada 2011 con el Movistar
Argiro Ospina hizo parte de las filas del Movistar en la temporada 2013
Marvin Orlando Angarita en 2012 fue corredor del equipo World Tour
Miguel Ángel López solo estuvo un año en el Movistar
Juan Diego Alba estuvo dos temporadas en el Movistar
Winner Anacona corrió cinco campañas en el Movistar
Carlos Betancur estuvo cinco años en el Movistar
Dayer Quintana estuvo cinco temporadas en el Movistar Team
Einer Rubio lleva seis temporadas en el Movistar Team
Nairo Quintana cumple su segundo ciclo en el Movistar Team
Fernando Gaviria cumple su tercera campaña en el Movistar Team
Iván Ramiro Sosa permaneció tres años con el Movistar Team
Diego Pescador cumple su primer año con el Movistar Team