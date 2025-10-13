Lesly Aguirre sale campeona de la Clásica Ciudad de Aguazul; Karol Velandia gana el circuito final

Luego de tres días de competencia, la boyacense Lesly Aguirre se consagró campeona de la Clásica Ciudad de Aguazul 2025 en la rama femenina, tras defender el liderato en la última etapa.

El podio final lo completaron Mayerly Córdoba (Team Boyacá es para Vivirla) en la segunda posición y la casareña Karol Velandia, del equipo SYG Bike Kings y la Liga de Ciclismo de Casanare, en el tercer lugar.

El circuito final, que se llevó a cabo por las calles de la capital mundial del arroz, fue ganada por Karol Velandia (SYG Bike Kings), por delante de Mayerly Córdoba (Team Boyacá es para Vivirla) y Karlen Medina (Ilevels Cycling Vaupés).

Lesly Aguirre, oriunda de Boyacá, sucedió en el palmarés de la carrera a la casareña María Valentina Latriglia, quien ganó la versión del año pasado.

Podio Clásica Ciudad de Aguazul 2025

🥇 Lesly Aguirre

🥈 Mayerly Córdoba

🥉 Karol Velandia

Clásica Ciudad de Aguazul 2025 – Femenina

Clasificación General Final