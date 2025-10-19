MountainBike
Leonardo Páez termina la temporada europea con un podio en la Castro Legend Cup
El ciclomontañista boyacense Leonardo Páez volvió a subirse al podio, por cuarta vez consecutiva, en la Castro Legend Cup, última prueba del calendario italiano de mountain bike, en la modalidad de marathon.
En el recorrido de 76 kilómetros por Salento, con 2.300 metros de desnivel positivo, Páez terminó en el 2° puesto, por detrás del alemán Martín Frey, confirmando una racha impresionante con el Soudal-Lee Cougan: desde 2022, el colombiano nunca se ha bajado del segundo escalón del podio en la prueba de MTB.
“Lo gestioné bien, manteniéndome en cabeza todo el tiempo, a pesar de que el recorrido no se me adaptaba del todo. En los últimos kilómetros, no quise arriesgar en el descenso: terminar segundo aquí sigue siendo un gran resultado, culminando una temporada larga y exigente”, dijo Páez, en declaraciones recogidas por su equipo.
Con la Castro Legend Cup, el colombiano y el Soudal–Lee Cougan International Team concluyeron una intensa campaña, que inició en marzo en Sicilia y que estuvo plagada de victorias, podios y clasificaciones prestigiosas que dibujan el retrato de un equipo sólido, competitivo y consistente que confirma su papel entre los equipos de referencia en el panorama internacional del marathon.
MountainBike
Sexta válida de la Copa GW Shimano de MTB: Pereira recibió a los mejores exponentes del ciclomontañismo colombiano
El Parque Metropolitano del Café en Pereira se convirtió el pasado fin de semana en el epicentro del ciclomontañismo nacional con la realización de la sexta válida de la Copa Nacional GW-Shimano de MTB, evento que reunió a 187 deportistas de diferentes regiones del país en categorías que fueron desde infantil hasta máster.
Oswaldo Muñoz Toro, jefe de la Oficina para el Deporte y la Recreación de Pereira, destacó la importancia de este evento y el esfuerzo realizado para mantener en óptimas condiciones el escenario. “Tuvimos la participación de 187 deportistas en diferentes categorías, desde niños de 8 años hasta adultos mayores de 60. Fue una final nacional donde se destacó la presencia de deportistas élite, junior y sub-23, igual que las damas. Este escenario fue muy destacado a nivel nacional por ser una pista técnica y exigente. Agradecemos a nuestro alcalde Mauricio Salazar por tener a punto estos escenarios deportivos que consolidan nuestra ciudad como epicentro de grandes eventos deportivos”.
Entre los grandes protagonistas de la jornada, sobresalió Camila Cagua, del equipo Astana White House, quien se coronó campeona en la categoría sub-23. La deportista, oriunda del municipio de Soacha, resaltó el nivel técnico de la pista pereirana y el ambiente del evento. “Disfruté bastante la pista, muy técnica, con barro y peraltes que hicieron la competencia muy emocionante. Quiero agradecer al alcalde Mauricio Salazar y a la Secretaría de Deportes y Recreación por este evento. Estoy muy contenta”, expresó Cagua tras su victoria.
Por su parte, la corredora Ana María Roa, ganadora en la categoría Élite tanto en el Short Track como en el Cross Country, destacó la calidad del escenario y el impacto que tiene este tipo de competencias para el desarrollo del deporte nacional. “Me dio muy buenas impresiones esta pista del Parque del Café de Pereira. Es un circuito bien balanceado, incluso bajo condiciones difíciles. Me alegra muchísimo que estos escenarios estén abiertos y activos. Felicito a la Secretaría de Deportes y a la Alcaldía de Mauricio Salazar por seguir promoviendo estos eventos en el Eje Cafetero, que aportan muchísimo a nivel nacional”, comentó la ciclomontañista.
RESULTADOS
*Con Información Prensa Alcaldía de Pereira
MountainBike
Copa Antioquia de MTB: Yolombó vivió la quinta válida con más de 140 ciclistas en competencia
En el municipio de Yolombó se disputó la quinta válida de la Copa Antioquia de MTB, una jornada que reunió a más de 140 ciclistas provenientes de municipios como Amagá, El Retiro, Cañasgordas, Caldas, Abejorral, El Carmen de Viboral, Girardota, Yarumal y el mismo Yolombó, además de representantes de clubes como Tourmalet, Bike2Go, Specialized Medellín y GW Erco Shimano.
La competencia fue un verdadero espectáculo deportivo, con participación desde las categorías push bikes, donde los más pequeños mostraron su entusiasmo por el ciclismo, hasta los experimentados máster, quienes enfrentaron un circuito altamente técnico de dos kilómetros y 700 metros con curvas, saltos, desniveles y tramos de mucho barro que exigieron lo mejor de cada pedalista.
El evento dejó ver una gran organización y el entusiasmo de la comunidad de Yolombó, que vibró con cada categoría y acompañó a los pedalistas en el exigente recorrido.
La sexta válida de la Copa Antioquia de MTB se disputará próximamente, continuando con el calendario departamental que sigue consolidando a Antioquia como una de las grandes cunas del ciclismo de montaña en Colombia.
Resultados destacados
● Élite – Jhonnatan Botero (GW Shimano Erco), con 01:14:17.
● Infantil A Damas – Sammy Liseth García Tabares (Club Minero Amagá), con un tiempo de 00:29:34.
● Infantil B Damas – Antonia Rivera Rodríguez (Valeria Montrex), con 00:28:10.
● Infantil A Varones – Dilan Cardona (Correcaminos – Imder El Retiro), con 00:29:05.
● Infantil B Varones – Jerónimo Correa Rivero (MTC Botero Bikes), con 00:37:16.
● Prejuvenil A Varones – David Arias Muriel (Fundación Tourmalet), con 00:43:43.
● Prejuvenil B Varones – Sebastián Botero Cadavid (El Retiro SobreRuedas – IMDER), con 00:52:51.
● Categoría Open – Jonathan Puerta Uribe (Specialized Medellín), con 01:05:57.
● Master A – José Valencia (Inder Girardota), con 00:54:49.
● Master B – Juan Esteban Castaño Maya (El Retiro Sobre Ruedas – IMDER), con 01:06:28.
● En Master C – Heriberto Mario Valencia, con 00:53:46.
● Senior – Diego Mauricio Rojas Ruiz (Bicitienda Yarumal), con 00:59:48.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo Antioquia
MountainBike
Mundial de MTB Valais 2025: Valentina Roa y Juan José Jaramillo, Top 20 en el Downhill
En un trazado técnico, de 1.720 metros y con pendientes que exigieron precisión milimétrica, los ciclistas colombianos Valentina Roa y Juan José Jaramillo lograron actuaciones que consolidan su proyección en la escena internacional en el Campeonato Mundial de MTB 2025, disputada en Champéry, Valais, en Suiza. Roa cerró en la posición 16 de la categoría élite femenina, mientras que Jaramillo se ubicó 15 en la final junior masculina.
La jornada femenina estuvo marcada por el regreso al trono de la austriaca Valentina Höll, quien dominó con un tiempo de 3:27.136, seguida muy de cerca por la francesa Myriam Nicole (+0.667) y su compatriota Marine Cabirou (+1.091)
En ese mismo escenario, la colombiana Valentina Roa, de apenas 20 años, asumió el reto con temple y se midió de tú a tú con las mejores del planeta, cruzando la meta en 3:41.200, a 14 segundos de la campeona. Una actuación que refleja su constante evolución y la ubica entre las mejores corredoras del mundo en el downhill.
En la categoría junior masculina, el triunfo fue para el francés Max Alran, con un registro de 3:00.878, escoltado por el neozelandés Tyler Waite (+2.916) y su hermano Till Alran (+3.379). El colombiano Juan José Jaramillo, en su primera gran experiencia mundialista, firmó un tiempo de 3:14.721, a +13.843 del ganador, para situarse en la casilla 15 entre 56 corredores que completaron la final.
Ambas presentaciones consolidan el trabajo que Colombia viene realizando en la modalidad de downhill, una disciplina históricamente dominada por europeos y oceánicos, pero en la que los colombianos empiezan a abrirse camino con talento joven y competitivo.
*Con Información de Fedeciclismo