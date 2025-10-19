Connect with us

MountainBike

Leonardo Páez termina la temporada europea con un podio en la Castro Legend Cup

Publicado

Hace 3 horas

el

El boyacense Leonardo Páez terminó 2° en la carrera italiana Castro Legend Cup 2025. (Foto © Soudal Lee Cougan International Team)
MountainBike

Sexta válida de la Copa GW Shimano de MTB: Pereira recibió a los mejores exponentes del ciclomontañismo colombiano

Publicado

Hace 4 días

el

16 octubre, 2025

Por

Pereira acogió la sexta válida de la Copa Nacional GW Shimano de MTB. (Foto © Prensa Alcaldía de Pereira)
MountainBike

Copa Antioquia de MTB: Yolombó vivió la quinta válida con más de 140 ciclistas en competencia

Publicado

Hace 1 mes

el

12 septiembre, 2025

Por

La quinta válida de la Copa Antioquia de MTB se realizó en el municipio de Yolombó. (Foto © Liga de Ciclismo Antioquia)
MountainBike

Mundial de MTB Valais 2025: Valentina Roa y Juan José Jaramillo, Top 20 en el Downhill

Publicado

Hace 1 mes

el

9 septiembre, 2025

Por

Valentina Roa terminó 16° en la modalidad del Downhill en el Cameponato Mundial de MTB Valais 2025. (Foto © FCC)
