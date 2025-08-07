Léo Bisiaux gana en Valpuesta la tercera etapa de la Vuelta a Burgos con Isaac del Toro 4° y Egan Bernal 13°

En un final lleno de emociones, Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team) ganó de forma espectacular la tercera etapa de la Vuelta a Burgos 2025, luego de recorrer 184,1 kilómetros entre el Monasterio de San Pedro de Cardeña y Valpuesta.

Al francés, que se apoderó del liderato, lo escoltaron a 9 segundos los italianos Giulio Ciccone (Lidl – Trek) y Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente, mientras que el mexicano Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG) se tuvo que conformar con el 4° puesto.

En cuanto a los colombianos, el zipaquireño Egan Bernal (Ineos Grenadiers) fue el mejor de los nuestros, ubicándose en la casilla 13° a 40 segundos del ganador, mientras que el resto de los nacionales llegaron rezagados en posiciones intermedias.



Los protagonistas de la fuga del día en la tercera etapa de la Vuelta a Burgos 2025. (Foto © Equipo Kern Pharma)

La fuga del día la protagonizaron el belga Sander De Pestel (Decathlon AG2R La Mondiale Team), quien estuvo acompañado por los españoles Gorka Sorarrain (Caja Rural – Seguros RGA), Iker Mintegi (Euskaltel – Euskadi), Daniel Cavia (Burgos Burpellet BH) y Hugo Aznar (Equipo Kern Pharma), pero antes de la fase montañosa final todos fueron neutralizados por el grupo de favoritos.

En la última subida del día, el Puerto de Orduña (8.1 km à 7.4%), se presentaron múltiples ataques, el primero en moverse fue el español Mikel Landa, sin embargo, su intento fue rápidamente contrarrestado por el italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek) y el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG).

Al final, el corredor galo Léo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale Team) sorpendió a sus compañeros de fuga para llevarse su primera victoria de la temporada.

La Vuelta a Burgos continuará este viernes con la cuarta etapa, una jornada ondulada de 162,7 kilómetros entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra, que incluye dos puertos tercera categoría y un final picando ligeramente hacia arriba.

Vuelta a Burgos (2.Pro)

Resultados Etapa 3 | Monasterio de San Pedro de Cardeña – Valpuesta (184,1 km)

1 Léo Bisiaux Decathlon AG2R La Mondiale Team 4:19:44 2 Giulio Ciccone Lidl-Trek 0:09 3 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-hansgrohe 0:09 4 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG 0:09 5 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 0:09 6 Giovanni Aleotti Red Bull-BORA-hansgrohe 0:23 7 Johannes Kulset Uno-X Mobility 0:23 8 Urko Berrade Equipo Kern Pharma 0:23 9 Andrew August INEOS Grenadiers 0:23 10 Fabio Christen Q36.5 Pro Cycling Team 0:39

13 Egan Bernal INEOS Grenadiers 0:40 23 Diego Pescador Movistar Team 1:53 29 Esteban Chaves EF Education – EasyPost ,, 30 Brandon Rivera INEOS Grenadiers ,, 55 Germán Darío Gómez Team Polti VisitMalta 7:03 72 Nairo Quintana Movistar Team 12:33 126 Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates – XRG 27:30



Léo Bisiaux, nuevo líder de la Vuelta a Burgos 2025. (Foto Decathlon AG2R La Mondiale Team © Getty Images)

Clasificación General Individual

1 Léo Bisiaux Decathlon AG2R La Mondiale Team 12:46:29 2 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-hansgrohe 0:22 3 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG 0:26 4 Lorenzo Fortunato XDS Astana Team 0:26 5 Johannes Kulset Uno-X Mobility 0:40 6 Giovanni Aleotti Red Bull-BORA-hansgrohe 0:40 7 Urko Berrade Equipo Kern Pharma 0:40 8 Andrew August INEOS Grenadiers 0:40 9 Fabio Christen Q36.5 Pro Cycling Team 0:52 10 Egan Bernal INEOS Grenadiers 0:53