Ruta

Lenny Martínez conquista la Copa Japón de Ruta; Alex Baudin e Ion Izagirre completan el podio

Publicado

Hace 7 horas

el

Alex Baudin, Lenny Martínez e Ion Izagirre, en el podio de la Copa Japón de Ruta 2025. (Foto Team Bahrain Victorious © Sprint Cycling)
Ruta

Christophe Laporte se queda con el título en la primera edición de la Vuelta a Holanda

Publicado

Hace 1 hora

el

19 octubre, 2025

Por

Lukáš Kubiš, Christophe Laporte y Jakob Söderqvist, en el podio de la Vuelta a Holanda 2025. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
Ruta

Veneto Classic: victoria de Sakarias Løland con Eric Fagúndez como el mejor suramericano

Publicado

Hace 2 horas

el

19 octubre, 2025

Por

El escandinavo Sakarias Løland ganó la quinta edición de la Veneto Classic 2025. (Foto © Uno-X Mobility)
Ruta

Joshua Tarling gana por segunda vez la prestigiosa Crono de las Naciones

Publicado

Hace 3 horas

el

19 octubre, 2025

Por

El británico Joshua Tarling, ganador de la Crono de las Naciones 2025. (Foto Archivo © Ineos Grenadiers)
