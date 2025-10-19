Lenny Martínez conquista la Copa Japón de Ruta; Alex Baudin e Ion Izagirre completan el podio

En un final lleno de emociones, Lenny Martínez (Bahrain – Victorious) ganó la Copa de Japón de Ruta 2025, disputada en Utsunomiya. El joven corredor galo, que logró su décimo triunfo como profesional, lanzó un ataque demoledor en la última ascensión al Monte Kogashiyama, donde dejó atrás a todos sus rivales para marcharse en solitario y llevarse una gran victoria.

“Me siento muy bien con este resultado. El equipo hizo un gran trabajo hoy y yo estaba en buena forma, así que pude ganar al final. Empecé a prepararme pronto porque la subida no era muy larga. Durante las últimas tres y dos vueltas, intenté reducir el grupo, y en la última vuelta, elegí el momento perfecto para ir en solitario. Es mejor estar solo que terminar en un grupo”, dijo Martínez, en declaraciones recogidas por su equipo.



Lenny Martínez ganó en Utsunomiya la Copa Japón de ruta 2025. (Foto Team Bahrain Victorious © Sprint Cycling)

El podio de la clásica nipona lo completaron el francés Alex Baudin (EF Education – EasyPost) y el español Ion Izagirre (Cofidis), quienes se clasificaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto al único colombiano en competencia, Rubén Darío Acosta (Utsunomiya Blitzen) no finalizó la prueba japonesa, que tradicionalmente concluye el calendario profesional en Asia.

Resultados Utsunomiya Japan Cup Road Race (1.Pro)

Circuito Utsunomiya (144,2 km)