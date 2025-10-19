Ruta
Lenny Martínez conquista la Copa Japón de Ruta; Alex Baudin e Ion Izagirre completan el podio
En un final lleno de emociones, Lenny Martínez (Bahrain – Victorious) ganó la Copa de Japón de Ruta 2025, disputada en Utsunomiya. El joven corredor galo, que logró su décimo triunfo como profesional, lanzó un ataque demoledor en la última ascensión al Monte Kogashiyama, donde dejó atrás a todos sus rivales para marcharse en solitario y llevarse una gran victoria.
“Me siento muy bien con este resultado. El equipo hizo un gran trabajo hoy y yo estaba en buena forma, así que pude ganar al final. Empecé a prepararme pronto porque la subida no era muy larga. Durante las últimas tres y dos vueltas, intenté reducir el grupo, y en la última vuelta, elegí el momento perfecto para ir en solitario. Es mejor estar solo que terminar en un grupo”, dijo Martínez, en declaraciones recogidas por su equipo.
El podio de la clásica nipona lo completaron el francés Alex Baudin (EF Education – EasyPost) y el español Ion Izagirre (Cofidis), quienes se clasificaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, Rubén Darío Acosta (Utsunomiya Blitzen) no finalizó la prueba japonesa, que tradicionalmente concluye el calendario profesional en Asia.
Resultados Utsunomiya Japan Cup Road Race (1.Pro)
Circuito Utsunomiya (144,2 km)
|1
|Lenny Martínez
|Bahrain Victorious
|3:30:00
|2
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|0:32
|3
|Ion Izagirre
|Cofidis
|0:32
|4
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:40
|5
|Alessandro Fancellu
|Team UKYO
|0:40
|6
|Riley Sheehan
|Israel-Premier Tech
|0:49
|7
|Michael Matthews
|Team Jayco-AlUla
|1:46
|8
|Sam Maisonobe
|Cofidis
|1:49
|9
|Julien Bernard
|Lidl-Trek
|2:39
|10
|Pau Marti
|Israel-Premier Tech
|2:47
|DNF
|Rubén Darío Acosta
|Utsunomiya Blitzen
|No finalizó
Ruta
Christophe Laporte se queda con el título en la primera edición de la Vuelta a Holanda
El francés Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) se coronó campeón de la primera edición de la Vuelta a Holanda, luego de seis de competencia. El corredor galo, que se montó al liderato en la penúltima jornada, supo mantener las diferencias suficientes a su favor en la etapa final.
“Estoy inmensamente feliz. Es fantástico terminar la temporada con una victoria. Si me lo hubieran dicho hace unos meses, no lo habría creído. Ha sido una temporada difícil para mí personalmente, pero me alegro de poder terminarla de esta manera”, dijo Laporte, en declaraciones recogidas por su equipo.
Los puestos de honor de la carrera neerlandesa los completaron el eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Tietema Rockets) y la gran revelación, el sueco Jakob Söderqvist (Lidl – Trek), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio.
En cuanto al único escarabajo en competencia, el santandereano Germán Darío Gómez (Team Polti VisitMalta) terminó la clasificación general en posiciones intermedias, ubicándose en el puesto 77° a más de 18 minutos del ganador.
La última victoria de etapa se la llevó el local Danny van Poppel (Red Bull – BORA – hansgrohe), quien fue el más rapido en la definición ganándole el duelo a su compatriota Huub Artz (Intermarché – Wanty).
NIBC Tour of Holland (2.1)
Resultados Etapa 5 | Arnhem – Arnhem (148 km)
|1
|Danny van Poppel
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:03:02
|2
|Huub Artz
|Intermarché-Wanty
|m.t.
|3
|Alec Segaert
|Lotto
|0:02
|4
|Cameron Rogers
|Lidl-Trek
|0:02
|5
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|0:04
|6
|Olav Kooij
|Team Visma | Lease a Bike
|0:04
|7
|Tobias Lund Andresen
|Team Picnic PostNL
|0:04
|8
|Cees Bol
|XDS Astana Team
|0:04
|9
|Jason Tesson
|Team TotalEnergies
|0:04
|10
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl-Trek
|0:04
|57
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|0:04
Clasificación General Individual
|1
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|9:30:36
|2
|Lukáš Kubiš
|Unibet Tietema Rockets
|0:37
|3
|Jakob Söderqvist
|Lidl – Trek
|1:05
|4
|Rayan Boulahoite
|Team TotalEnergies
|1:25
|5
|Yves Lampaert
|Soudal Quick-Step
|1:26
|6
|Rick Ottema
|Diftar Continental Cyclingteam
|,,
|7
|Timo de Jong
|VolkerWessels Cycling Team
|1:29
|8
|Hartthijs de Vries
|Unibet Tietema Rockets
|1:32
|9
|Daan Hoole
|Lidl – Trek
|1:36
|10
|Milan Lanhove
|Team Flanders – Baloise
|1:52
|77
|Germán Darío Gómez
|Team Polti VisitMalta
|18:57
Ruta
Veneto Classic: victoria de Sakarias Løland con Eric Fagúndez como el mejor suramericano
En un final apasionante, el noruego Sakarias Løland (Uno-X Mobility) salió victorioso en la quinta edición de la Veneto Classic, realizada sobre un trayecto de 178,8 kilómetros que conectó las localidades italianas de Soave con Bassano del Grappa.
En la clásica europea, el corredor escandinavo se impuso de forma increíble por delante del belga Florian Vermeersch (UAE Team Emirates – XRG) y del italiano Diego Ulissi (XDS Astana Team), segundo y tercero, respectivamente.
El mejor suramericano fue el uruguayo Eric Fagúndez (Burgos Burpellet BH) en el 8° puesto a 43 segundos del ganador. Luego le siguieron su compatriota Thomas Siva (Caja Rural – Seguros RGA) en la casilla 35° y el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) en la posición 39°.
Colombia estuvo representada por el joven risaraldense William Colorado (Q36.5 Pro Cycling Team), quien no consiguió finalizar la prueba transalpina.
La carrera italiana de un día, que contó con la participación de 6 equipos World Tour y de la escuadra mexicana Petrolike, le puso punto final al calendario europeo, siendo la última carrera de la temporada ciclística 2025 en Europa organizada por la UCI.
Resultados Veneto Classic (1.Pro)
Soave – Bassano del Grappa (178,8 km)
|1
|Sakarias Løland
|Uno-X Mobility
|4:04:37
|2
|Florian Vermeersch
|UAE Team Emirates-XRG
|m.t.
|3
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Lorenzo Germani
|Groupama-FDJ
|0:11
|5
|Davide De Pretto
|Team Jayco-AlUla
|0:21
|6
|Dylan Teuns
|Cofidis
|0:38
|7
|Fredrik Dversnes
|Uno-X Mobility
|0:43
|8
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|0:43
|9
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates-XRG
|0:59
|10
|Ramses Debruyne
|Alpecin-Deceuninck
|0:59
|35
|Thomas Siva
|Caja Rural – Seguros RGA
|2:52
|39
|Jonathan Caicedo
|Petrolike
|2:54
|DNF
|William Colorado
|Q36.5 Pro Cycling Team
|No finalizó
Ruta
Joshua Tarling gana por segunda vez la prestigiosa Crono de las Naciones
Ratificando su gran condición como especialista en las pruebas al cronómetro, el joven pedalista Joshua Tarling (Ineos Grenadiers) ganó de manera convincente la edición 2025 de las Crono de las Naciones, en la que brilló por su ausencia Remco Evenepoel, uno de los grandes exponentes de la especialidad.
El británico de 21 años, que sumó su tercer triunfo del año, todos en CRI, ganó con autoridad la tradicional carrera francesa de 44,8 kilómetros en Les Herbiers (Francia), donde superó por 30 segundos al australiano Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG). El podio lo completó el suizo Stefan Küng (Groupama – FDJ).
En el oeste de Francia faltaron algunos reconocidos contrarrelojistas que decidieron no participar de esta prestigiosa crono de un día, que se organiza desde 1982. La lista de ganadores incluye nombres ilustres como el de Chris Boardman, Sergej Gontchar, David Millar y Tony Martin.
Tarling, que ganó la prueba en 2023, sucedió en el palmarés al helvético Stefan Küng, vencedor en tres oportunidades (2021-2022 y 2024).
Resultados Chrono des Nations (1.1)
Les Herbiers – Les Herbiers (44,8 km)
|1
|Joshua Tarling
|INEOS Grenadiers
|51:12
|2
|Jay Vine
|UAE Team Emirates-XRG
|0:30
|3
|Stefan Küng
|Groupama-FDJ
|1:15
|4
|Remi Cavagna
|Groupama-FDJ
|1:37
|5
|Søren Wærenskjold
|Uno-X Mobility
|1:43
|6
|Mikkel Bjerg
|UAE Team Emirates-XRG
|1:51
|7
|Oliver Knight
|Cofidis
|2:38
|8
|Xabier Azparren
|Q36.5 Pro Cycling Team
|2:42
|9
|Carl-Frederik Bevort
|Uno-X Mobility
|2:44
|10
|Thibault Guernalec
|ARKEA-B&B HOTELS
|2:46
|11
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|2:48
|12
|Diego Uriarte
|Equipo Kern Pharma
|2:53
|13
|Emilien Jeannière
|Team TotalEnergies
|3:06
|14
|Joel Suter
|Tudor Pro Cycling Team
|3:08
|15
|Alexys Brunel
|Team TotalEnergies
|3:22