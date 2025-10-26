Connect with us

Las últimas ‘movidas’ de los latinoamericanos en el mercado ciclístico; un colombiano retorna a Europa

Publicado

Hace 45 mins

El sprinter boyacense Jonathan Guatibonza sale del Nu Colombia y pasa al equipo de desarrollo del Movistar. (Foto Instagram © Jonathan Guatibonza)
Una contrarreloj en Mónaco dará el banderazo de salida a la Vuelta a España 2026

Hace 3 horas

26 octubre, 2025

Poster oficial de la salida de la Vuelta a España 2026. (Foto © La Vuelta /Unipublic)
Ciclo-Retro: un repaso a los 26 títulos de los escarabajos en la historia de la Vuelta a Guatemala

Hace 6 horas

26 octubre, 2025

Samuel Cabrera (Q.E.P.D), campeón de la Vuelta a Guatemala en 1980. (Foto © RMC)
Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña

Hace 9 horas

26 octubre, 2025

El francés Benoît Cosnefroy, nuevo refuerzo del UAE Team Emirates - XRG. (Foto © De Brabantse Pijl)
