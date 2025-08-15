Connect with us

Las duplas colombianas dominan en la Madison del ciclismo de pista de los Panamericanos Junior 2025

La dupla de Miguel Ángel Marín y Jerónimo Calderón se coronó campeona panamericana junior en la madison. (Foto © Panam Sports)
Nicolás Olivera se impuso de manera categórica en la prueba del keirin de los Panamericanos Junior 2025

Nicolás Olivera, otras de las figuras destacadas del ciclismo de pista en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. (Foto © Comité Olímpico Colombiano)
Juegos Panamericanos Junior 2025: Colombia hace el 1-2 en el keirin femenino con Stefany Cuadrado y Marianis Salazar

Stefany Cuadrado, gran figura de Colombia en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. (Foto © Mindeporte)
Panamericanos Junior 2025: Stefany Cuadrado oro y Marianis Salazar plata, en la velocidad femenina

Stefany Cuadrado 1° y Marianis Salazar 2°, en la prueba de la velocidad femenina. (Foto © Panam Sports)
