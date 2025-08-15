Las duplas colombianas dominan en la Madison del ciclismo de pista de los Panamericanos Junior 2025

Brillante actuación de la Selección Colombia en la cuarta y última jornada del ciclismo de pista en los Juegos Panamericanos Junior, que se celebró en el velódromo del Parque Olímpico de Asunción, en Paraguay.

El equipo nacional, dirigido por John Jaime González dominó las cuatro pruebas que se disputaron este viernes, al obtener el oro en las pruebas de madison y keirin, en las ramas masculinas y femeninas

En la madison masculina, la dupla de Miguel Ángel Marín y Jerónimo Calderón se coronó campeona panamericana junior, luego de finalizar en el primer lugar de la prueba, con un registro final de 85 puntos. Los colombianos superaron en el acumulado a las parejas de México (57) y Brasil (19), que lograron la plata y el bronce, respectivamente.



Luciana Osorio y Natalia Garzón, en acción en la Madison. (Foto © Panam Sports)

El último oro de la jornada llegó en la madison femenina, con la dupla de Luciana Osorio y Natalia Garzón, que finalizaron primeras de la prueba con un registro de 57 puntos.

La Selección Colombia de Pista dominó las competencias de los Juegos Panamericanos Junior, tras sumar 12 preseas: nueve medallas de oro y tres de plata. El segundo lugar del medallero fue para Chile, con dos oros, dos platas y un bronce, mientras que Argentina finalizó en el tercer lugar, con un oro, cuatro platas y un bronce.

Estas fueron las medallas del ciclismo de pista en #ASU2025

🥇 Keirin – Stefany Cuadrado

🥇 Velocidad – Stefany Cuadrado

🥇 Keirin – Nicolás Olivera

🥇 Ómnium – Luciana Osorio

🥇 Velocidad – Nicolás Olivera

🥇Velocidad Equipos Femenina – Nathalia Martínez, Marianis Salazar y Stefany Cuadrado

🥇Velocidad Equipos Masculina – Francisco Jaramillo, Nicolás Olivera y John Beltrán

🥈 Keirin – Marianis Salazar

🥈 Velocidad – Marianis Salazar

🥈Persecución Equipos Femenina – Karen González, Luciana Osorio, Natalia Garzón y Jennifer Sánchez

*Con Información de Fedeciclismo