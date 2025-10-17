Lanzan nueva versión de ‘Rodando Por Una Sonrisa’, iniciativa apoyada por la Fundación Operación Sonrisa Colombia

La iniciativa «Rodando Por Una Sonrisa» llega a Palmira en su quinta edición, 13 ciclistas aficionados y amigos se embarcarán en una emocionante travesía en bicicleta para recaudar fondos en apoyo a la Fundación Operación Sonrisa Colombia. Este grupo de amigos, profundamente comprometidos con la misión de la organización, busca contribuir a brindar atención oportuna y de calidad a niños y niñas con labio o paladar hendido.

Tras el éxito de las ediciones anteriores en 2020, 2021, 2023 y 2024 este año el equipo se prepara para un recorrido aún más ambicioso, con un objetivo claro: apoyar el proyecto de traslado de la Fundación Operación Sonrisa Colombia mediante el cual la organización buscar brindar atención oportuna e idónea a los niños y niñas que viven en regiones no cubiertas. Con el fin de cumplir dicho objetivo, la Fundación adelanta acciones logísticas para trasladar a los pacientes a las ciudades donde se desarrollan los diferentes programas quirúrgicos.

Marcela Tamayo, directora de Rodando por una Sonrisa comenta que la iniciativa nace desde el propósito de servir y de apoyar el extraordinario trabajo que hace la Fundación Operación Sonrisa Colombia. “Soñamos con darle voz a los niños y niñas con labio o paladar hendido y a sus familias, haciendo un llamado a los colombianos para que conozcan acerca de la condición en Colombia. Nos motiva saber que estamos ante una condición que de no ser tratada a tiempo y de manera idónea, desencadena barreras de desarrollo que pueden generar una discapacidad, discapacidad que podemos prevenir entre todos”.

Unidos podemos lograr que los niños y niñas con esta condición cuenten con rutas y servicios que acompañen a ellos y a sus familias desde el inicio, de la mano de la Fundación Operación Sonrisa. Además, esta es una oportunidad para que todos y todas seamos parte del propósito de la Fundación, ya sea a través de donaciones o ayudando a visibilizar esta travesía.

Del 15 al 22 de noviembre, los ciclistas Marcela Tamayo, Rodrigo Vargas, Jorge Gómez, José Luis Arroyave, Sergio Gómez, Carlos Padilla, María Ester López, Carlos Najar, Mauricio Zarama, Alexander Ruíz, Juan Camilo Tobón, Carolina Arriero y Rodrigo Acevedo recorrerán más de 1.000 kilómetros desde Yopal (Casanare) hasta Palmira (Valle del Cauca) llegando a la Christus Clínica Palma Real. Su meta es recaudar 500 millones de pesos, una suma que permitirá financiar la estrategia de la organización orientada a laatención de niños y niñas con la condición de labio o paladar hendido que requieren ser trasladados. El objetivo es incidir en la transformación de sus vidas e impactar de forma positiva a sus familias.

Este esfuerzo no sería posible sin el apoyo de grandes marcas como Bold, Global Education, ARA, BMW, Dispapeles, Parqueaderos Tequendama, Safetti, Jetsmart, El Grupetto, y Going, que se han unido a esta noble causa, sumándose para hacer una diferencia significativa en la vida de los pacientes y sus familias.

“En BMW creemos en el poder de mover emociones más allá de la movilidad. Sumarnos a Rodando por una Sonrisa es una forma de usar nuestra pasión por las ruedas para transformar vidas, apoyar la autoestima y abrir camino a nuevas sonrisas de niños en Colombia.” Afirmó Marcela Bonilla, Líder de Sostenibilidad de Autogermana.

Con el arribo a Palmira del grupo de ciclistas, se visibilizará el modelo de atención que implementa la Fundación en el Valle del Cauca con su nuevo aliado Christus Colombia, el cual permite atender a los pacientes del departamento y otros ubicados sobre el pacífico colombiano.

“Desde la primera rodada, hace ya 2 años, en Global Education nos sentimos profundamente conectados con la misión de la Fundación Operación Sonrisa. La tranquilidad y felicidad de los niños y niñas son nuestra mayor motivación, y nos inspira trabajar por un futuro donde cada sonrisa sea un símbolo de esperanza y alegría. Por eso, apoyamos con orgullo el evento Rodando por una Sonrisa, creyendo firmemente en el poder transformador de un niño feliz y en la visión de un mundo donde cada sonrisa cuenta” Expresa, Stephany Cohen, Coordinadora de proyectos especiales.

Adicional, Carlos Najar, creador de El Grupetto quien se une por segundo año consecutivo a la iniciativa, afirma “Nos alegra poder hacer parte de la transformación de la vida de los niños que atiende la Fundación Operación Sonrisa y sus familias. Cada pedalada que damos tiene un propósito y sabemos que nuestro esfuerzo se traduce en sonrisas y nuevas oportunidades que nos motiva profundamente a seguir apoyando esta causa. Operación Sonrisa nos inspira a ser parte activa del cambio y a demostrar que el deporte también puede transformar vidas”

El desarrollo de esta iniciativa y el recorrido de los ciclistas podrá verse a través de www.rodandoporunasonrisa.com También, las personas interesadas en apoyar esta causa social podrán hacer sus donaciones, y de esta manera motivar al grupo de ciclistas a finalizar el recorrido.