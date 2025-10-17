Connect with us

Empresas y Marcas

Lanzan nueva versión de ‘Rodando Por Una Sonrisa’, iniciativa apoyada por la Fundación Operación Sonrisa Colombia

Publicado

Hace 3 horas

el

13 ciclistas aficionados viajarán de Yopal hasta Palmira con el fin de recaudar fondos para apoyar esta causa social. (Foto © Fundación Operación Sonrisa Colombia)
Temas relacionados:
Anuncio

Empresas y Marcas

Pinarello renueva su alianza con INEOS Grenadiers y consolida su legado en Colombia junto a Bicicletas Strongman

Publicado

Hace 2 horas

el

17 octubre, 2025

Por

Pinarello anunció la extensión por tres años más como ma bicicleta oficial del INEOS-Grenadiers de Egan Bernal. (Foto © Pinarello)
Seguir leyendo

Empresas y Marcas

Una gran fiesta del ciclismo se vivió en el Gran Fondo Boyacá Mundial

Publicado

Hace 1 día

el

16 octubre, 2025

Por

Duitama celebró el 30 aniversario del mundial de ciclismo de 1995. (Foto © Boris Lerner)
Seguir leyendo

Empresas y Marcas

Todo listo para el Gran Fondo Boyacá Mundial 2025, uno de los eventos más esperados por los ciclistas aficionados

Publicado

Hace 6 días

el

11 octubre, 2025

Por

El Gran Fondo Boyacá Mundial se ha consolidado como un gran evento deportivo de ciclismo recreativo en la región. (Foto © Gran Fondo Boyacá Mundial)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio