La Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino Sistecrédito 2025 recorrerán las carreteras de Caquetá

La 41ª edición de la Vuelta del Porvenir y la 21ª edición del Tour Femenino Sistecrédito tendrán como epicentro a la ciudad de Florencia, Caquetá, y se disputarán del 22 al 26 de octubre de 2025.

Estos tradicionales eventos del calendario nacional reunirán a los mejores talentos del ciclismo colombiano en la categoría juvenil masculina, y élite, sub-23 y juveniles de segundo año en la femenina, quienes recorrerán exigentes trazados por el corazón del departamento del Caquetá.

La carrera constará de cinco etapas, que recorrerán 430.8 kilómetros, y comenzará el miércoles 22 de octubre, con una fracción de 143,5 kilómetros, entre Morelia y Florencia.

La segunda etapa se disputará desde el Parque Principal Santander de Florencia hasta el restaurante El Pinar de la Sierra, en un recorrido de 113,1 kilómetros.

En la tercera jornada se llevará a cabo una contrarreloj individual de 14,5 kilómetros, con salida en la Carrera 12, al lado de la Alcaldía de Florencia, y llegada en la Calle 15 al lado de Surtiplaza.

El sábado 25 se disputará la cuarta fracción de 77,7 kilómetros, entre el municipio de La Montañita y el Alto El Pórtico.

La carrera culminará el domingo 26 de octubre, con un circuito en Florencia, de 8,2 kilómetros por vuelta, que tendrá nueve giros para las damas y diez para los hombres.



El pelotón juvenil, en la Vuelta del Porvenir 2024. (Foto Archivo © FCC)

El cronograma oficial de la edición XLI de la Vuelta del Porvenir y XXI del Tour Femenino Sistecrédito se abrirá el martes 21 de octubre, con la revisión de licencias, legalización de corredores y entrega de acreditaciones y autorizados, jornada que se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 12:00 m., en la Cámara de Comercio de Florencia, ubicada en la Calle 17 No 8-72, Barrio 7 de agosto.

En este mismo lugar se llevará a cabo el Congresillo Técnico, de 2:00 a 3:00 p.m., mientras que a partir de las 4:00 de la tarde se realizará la presentación de equipos en el Centro Comercial Gran Plaza.

La realización de la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino Sistecrédito 2025 en Florencia representa no solo un hito deportivo, sino también una oportunidad para dinamizar la economía local, impulsar el turismo y visibilizar la riqueza cultural y gastronómica del Caquetá.

Durante cinco días, la región recibirá a equipos, delegaciones, aficionados y medios de comunicación que convertirán a Florencia en un punto de encuentro nacional, fortaleciendo el comercio, promoviendo la identidad amazónica y proyectando al departamento como un destino atractivo para grandes eventos deportivos.

Recorrido Oficial Vuelta del Porvenir y Tour Femenino Sistecrédito 2025

ETAPA 1 – miércoles 22 octubre

Morelia – Florencia

Recorrido: Morelia – Belén de los Andaquíes – San José del Fragua – Yurayaco – Regreso – San José del Fragua – Belén de los Andaquíes – Morelia – Florencia

Distancia: 143.5 km.

ETAPA 2 – jueves 23 octubre

Florencia – El Pinar de la Sierra

Recorrido: Florencia – Morelia – Belén de los Andaquíes – Regreso – Morelia – Variante El Hacha – Vía Suaza – El Pinar de la Sierra

Distancia: 113.1 km.

ETAPA 3 – viernes 24 octubre

Contrarreloj Individual en Florencia

Salida: Carrera 12 Alcaldía – Llegada: Calle 15 – Surtiplaza

Distancia: 14.5 km.

ETAPA 4 – sábado 25 octubre

La Montañita – Alto El Pórtico

Recorrido: Parque Principal La Montañita – Santuario – Florencia – El 20 – Base Militar – Alto El Pórtico

Distancia: 77.7 km.

ETAPA 5 – domingo 26 octubre

Circuito en Florencia

Salida y Llegada: Parque Principal Santander de Florencia

Distancia por vuelta: 8.2 km.

Damas 9 vueltas (73.8 km.) – Varones 10 vueltas (82 km.)

*Con Información de Fedeciclismo