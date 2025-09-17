Ruta
La Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino Sistecrédito 2025 recorrerán las carreteras de Caquetá
La 41ª edición de la Vuelta del Porvenir y la 21ª edición del Tour Femenino Sistecrédito tendrán como epicentro a la ciudad de Florencia, Caquetá, y se disputarán del 22 al 26 de octubre de 2025.
Estos tradicionales eventos del calendario nacional reunirán a los mejores talentos del ciclismo colombiano en la categoría juvenil masculina, y élite, sub-23 y juveniles de segundo año en la femenina, quienes recorrerán exigentes trazados por el corazón del departamento del Caquetá.
La carrera constará de cinco etapas, que recorrerán 430.8 kilómetros, y comenzará el miércoles 22 de octubre, con una fracción de 143,5 kilómetros, entre Morelia y Florencia.
La segunda etapa se disputará desde el Parque Principal Santander de Florencia hasta el restaurante El Pinar de la Sierra, en un recorrido de 113,1 kilómetros.
En la tercera jornada se llevará a cabo una contrarreloj individual de 14,5 kilómetros, con salida en la Carrera 12, al lado de la Alcaldía de Florencia, y llegada en la Calle 15 al lado de Surtiplaza.
El sábado 25 se disputará la cuarta fracción de 77,7 kilómetros, entre el municipio de La Montañita y el Alto El Pórtico.
La carrera culminará el domingo 26 de octubre, con un circuito en Florencia, de 8,2 kilómetros por vuelta, que tendrá nueve giros para las damas y diez para los hombres.
El cronograma oficial de la edición XLI de la Vuelta del Porvenir y XXI del Tour Femenino Sistecrédito se abrirá el martes 21 de octubre, con la revisión de licencias, legalización de corredores y entrega de acreditaciones y autorizados, jornada que se llevará a cabo de 9:00 a.m. a 12:00 m., en la Cámara de Comercio de Florencia, ubicada en la Calle 17 No 8-72, Barrio 7 de agosto.
En este mismo lugar se llevará a cabo el Congresillo Técnico, de 2:00 a 3:00 p.m., mientras que a partir de las 4:00 de la tarde se realizará la presentación de equipos en el Centro Comercial Gran Plaza.
La realización de la Vuelta del Porvenir y el Tour Femenino Sistecrédito 2025 en Florencia representa no solo un hito deportivo, sino también una oportunidad para dinamizar la economía local, impulsar el turismo y visibilizar la riqueza cultural y gastronómica del Caquetá.
Durante cinco días, la región recibirá a equipos, delegaciones, aficionados y medios de comunicación que convertirán a Florencia en un punto de encuentro nacional, fortaleciendo el comercio, promoviendo la identidad amazónica y proyectando al departamento como un destino atractivo para grandes eventos deportivos.
Recorrido Oficial Vuelta del Porvenir y Tour Femenino Sistecrédito 2025
ETAPA 1 – miércoles 22 octubre
Morelia – Florencia
Recorrido: Morelia – Belén de los Andaquíes – San José del Fragua – Yurayaco – Regreso – San José del Fragua – Belén de los Andaquíes – Morelia – Florencia
Distancia: 143.5 km.
ETAPA 2 – jueves 23 octubre
Florencia – El Pinar de la Sierra
Recorrido: Florencia – Morelia – Belén de los Andaquíes – Regreso – Morelia – Variante El Hacha – Vía Suaza – El Pinar de la Sierra
Distancia: 113.1 km.
ETAPA 3 – viernes 24 octubre
Contrarreloj Individual en Florencia
Salida: Carrera 12 Alcaldía – Llegada: Calle 15 – Surtiplaza
Distancia: 14.5 km.
ETAPA 4 – sábado 25 octubre
La Montañita – Alto El Pórtico
Recorrido: Parque Principal La Montañita – Santuario – Florencia – El 20 – Base Militar – Alto El Pórtico
Distancia: 77.7 km.
ETAPA 5 – domingo 26 octubre
Circuito en Florencia
Salida y Llegada: Parque Principal Santander de Florencia
Distancia por vuelta: 8.2 km.
Damas 9 vueltas (73.8 km.) – Varones 10 vueltas (82 km.)
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría para la campaña 2026
El mercado de fichajes de los equipos World Tour se sigue moviendo. Aunque la temporada 2025 aún no terminó, algunas formaciones ya anunciaron sus primeros fichajes para el próximo año.
La última transferencia la confirmó el equipo neerlandés Team Visma | Lease a Bike con la contratación del joven italiano Davide Piganzoli, quien llega procedente del Team Polti VisitMalta.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le da un vistazo a todas las contrataciones oficiales confirmadas hasta el momento por los equipos y la UCI.
Alpecin-Deceuninck
El belga Lennert Belmans llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Aaron Dockx llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El neerlandés Senna Remijn llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Sente Sentjens llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
Bahrain Victorious
El español Pau Miquel llega procedente del equipo Kern Pharma
El belga Alec Segaert llega procedente del Lotto
El húngaro Attila Valter llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
Cofidis
El luxemburgués Alex Kirsch llega procedente del Lidl-Trek
El belga Jenthe Biermans llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El irlandés Jamie Meehan llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Decathlon CMA CGM
El belga Tiesj Benoot llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El neerlandés Cees Bol llega procedente del XDS Astana Team
El belga Robbe Ghys llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Daan Hoole llega procedente del Lidl-Trek El neerlandés Olav Kooij llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El francés Antoine L’Hote llega procedente del equipo de desarrollo del Decathlon AG2R
El danés Tobias Lund Andresen llega procedente del Team Picnic PostNL
El estadounidense Matthew Riccitello llega procedente del Israel-Premier Tech
EF Education-EasyPost
El británico Noah Hobbs llega procedente del EF Education–Aevolo
Groupama-FDJ
El francés Clément Berthet llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El francés Maxime Decomble llega procedente del equipo de desarrollo del Groupama-FDJ
El italiano Matteo Milan llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El francés Bastien Tronchon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Ineos Grenadiers
El francés Dorian Godon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El danés Theodor Storm llega procedente del Team Lotto-Kern Haus PSD Bank
El francés Kevin Vauquelin llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Intermarché-Wanty
El italiano Simone Gualdi llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
El noruego Felix Ørn-Kristoff llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
Lidl-Trek
El danés Mathias Norsgaard llega procedente del Movistar Team
El sueco Jakob Söderqvist llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El alemán Max Walscheid llega procedente del Team Jayco-AlUla
Movistar Team
El español Roger Adriá llega procedente del Movistar Team
El español Raúl García Pierna llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El español Juan Pedro López llega procedente del Lidl-Trek
Red Bull-BORA-hansgrohe
El belga RemcoEvenepoel llega procedente del Soudal Quick-Step
El italiano Mattia Cattaneo llega procedente del Soudal Quick-Step
El británico Callum Thornley llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El australiano Luke Tuckwell llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies El belga Gianni Vermeersch llega procedente del Alpecin-Deceuninck
Soudal Quick-Step
El belga Steff Cras llega procedente del Team TotalEnergies
El italiano Alberto Dainese llega procedente del Tudor Pro Cycling Team
El belga Edward Planckaert llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Dylan van Baarle llega procedente del Team Visma | Lease a Bike El belga Fabio Van den Bossche llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El belga Jonathan Vervenne llega procedente del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step
El italiano Filippo Zana llega procedente del Team Jayco-AlUla
El belga Jasper Stuyven llega procedente del Lidl-Trek
Team Jayco-AlUla
El italiano Alessandro Covi llega procedente del UAE Team Emirates-XRG
El belga Dries De Bondt llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El australiano Wil Holmes llega procedente del Hagens Berman Jayco
El australiano Hamish McKenzie llega procedente del Hagens Berman Jayco El italiano Andrea Vendrame llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Team Visma | Lease a Bike
El francés Bruno Armirail llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El italiano Filippo Fiorelli llega procedente del VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
El belga Timo Kielich llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El italiano Pietro Mattio llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike El italiano Davide Piganzoli llega procedente del Team Polti VisitMalta
El belga Tim Rex llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike
UAE Team Emirates-XRG
El español Adriá Pericas llega procedente del UAE Team Emirates Gen Z
El belga Kevin Vermaerke llega procedente del Team Picnic PostNL
Ruta
Arnaud De Lie conquista el Gran Premio de Valonia; Kevin Castillo el colombiano mejor clasificado
El belga Arnaud De Lie sigue disfrutando de una brillante segunda mitad de temporada, tras ganar la Clásica de Btretaña y el Renewi Tour, el corredor del Lotto también conquistó la edición número 65 del Gran Premio de Valonia, en la ciudadela de Namuren.
“Estoy muy orgulloso, he visto esta carrera desde cuando era pequeño. Poder ganar aquí es increíble. Esta victoria tiene un significado muy especial para mí”, dijo De Lie, en declaraciones recogidas por su equipo.
El podio de la tradicional clásica belga lo completaron el francés Emilien Jeanniere (Team TotalEnergies) 2° y el eritreo Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). El español Roger Adriá (Red Bull-BORA-hansgrohe), ganador del año pasado, finalizó cuarto.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, el joven risaraldense Kevin Castillo (Movistar Team) concluyó en la casilla 103° a 3:32 del ganador, mientras que Fernando Gaviria (Movistar Team) se reportó en el puesto 143° a más de 8 minutos del vencedor.
Resultados Grand Prix de Wallonie (1.Pro)
Dison – Namur (187,1 km)
|1
|Arnaud De Lie
|Lotto
|4:30:15
|2
|Emilien Jeannière
|Team TotalEnergies
|m.t.
|3
|Biniam Girmay
|Intermarché-Wanty
|m.t.
|4
|Roger Adriá
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|5
|Matteo Trentin
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Timo Kielich
|Alpecin-Deceuninck
|m.t.
|7
|Yevgeniy Fedorov
|XDS Astana Team
|m.t.
|8
|Natnael Tesfazion
|Movistar Team
|+ 00
|9
|Alex Aranburu
|Cofidis
|m.t.
|10
|Paul Lapeira
|Decathlon AG2R La Mondiale Team
|m.t.
|103
|Kevin Castillo
|Movistar Team
|3:32
|143
|Fernando Gaviria
|Movistar Team
|8:29
Ruta
Juan Manuel Barboza termina 4° en la tercera etapa del Tour del Lago Poyang
El joven pedalista cordobés Juan Manuel Barboza, quien continua su carrera profesional en territorio chino, fue gran protagonista en el Tour del Lago Poyang 2025, llegando en la cuarta posición en la tercera etapa, su mejor resultado desde que llegó al equipo China Anta – Mentech Cycling Team.
La victoria de la jornada quedó en manos del neerlandés Nils Sinschek (Parkhotel Valkenburg), quien entró primero por delante de su compañero de equipo Meindert Weulink, logrando su primera victoria del año, luego de recorrer 107,9 kilómetros por los alrededores de Mopanshan, una popular montaña y destino turístico en la provincia de Zhejiang.
El líder, el corredor el alemán Oliver Mattheis (Bike AID), ingresó en un primer grupo perseguidor en el puesto 14° y conservó el liderato de la carrera. El nariñense Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) subió un puesto y se ubica en la casilla 22°.
La carrera china, en la que siguen en competencia tres escarabajos, continuará este miércoles con la cuarta etapa, de las once pactadas, una contrarreloj por equipos de 44,9 kilómetros entre Tangli y Tonggu.
Tour of Poyang Lake (2.2)
Resultados Etapa 3 | Circuito Mopanshan Forest Park, Wanli (107,9 km)
|1
|Nils Sinschek
|Parkhotel Valkenburg
|2:48:54
|2
|Meindert Weulink
|Parkhotel Valkenburg
|m.t.
|3
|Alastair Christie-Johnston
|CCACHE x BODYWRAP
|1:56
|4
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|2:33
|5
|Roman Maikin
|Chengdu DYC Cycling Team
|2:33
|6
|Jakub Musialik
|Monogo Lubelskie Perla Polski
|2:33
|7
|Saeid Safarzadeh
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|2:33
|8
|Petr Rikunov
|Chengdu DYC Cycling Team
|3:03
|9
|Pawel Szostka
|Monogo Lubelskie Perla Polski
|3:03
|10
|Niek Voogt
|Parkhotel Valkenburg
|3:03
|25
|Hernán Aguirre
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|3:03
|27
|Yesid Sierra
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|3:06
Clasificación General Individual
|1
|Oliver Mattheis
|BIKE AID
|7:30:18
|2
|Nils Sinschek
|Parkhotel Valkenburg
|0:21
|3
|Petr Rikunov
|Chengdu DYC Cycling Team
|0:51
|4
|Lucas De Rossi
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:58
|5
|Jonas Rapp
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|1:02
|6
|Otto van Zanden
|Parkhotel Valkenburg
|1:02
|7
|Vinzent Dorn
|BIKE AID
|1:09
|8
|Alastair Christie-Johnston
|CCACHE x BODYWRAP
|2:28
|9
|Niek Voogt
|Parkhotel Valkenburg
|2:54
|10
|Oliver Stenning
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|3:03
|22
|Hernán Aguirre
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|6:12
|24
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|7:35
|29
|Yesid Sierra
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|9:44