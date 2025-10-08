La Vuelta a Guatemala y la Clásica de Girardot marcarán el final del año competitivo para el GW Erco Shimano

La elección de estas dos competencias, que se suman al apoyo que brindará la estructura para un grupo juvenil en la próxima Vuelta del Porvenir, está basada en el estado de salud actual de gran parte de la nómina, que impide, por fuerza mayor, la distribución y participación de ciclistas para distintos eventos.

Para la carrera guatemalteca, que se disputará del 24 de octubre al 2 de noviembre, Luis Alfonso Cely ha dispuesto una nómina de seis integrantes encabezada por el vigente campeón, Robinson López.



Róbinson López será el jefe de filas del GW Erco Shimano en la Vuelta a Guatemala. (Foto © GW Erco Shimano)

Juan Carlos López, Brandon Rojas, Freddy Ávila, Santiago Garzón y Sebastián Pinilla completan el grupo que viajará a territorio centroamericano el próximo 21 de octubre.

“Vamos a seguir trabajando para rematar muy bien la temporada. Estaremos en Guatemala y Girardot, esperamos revalidar el título el año pasado con Róbinson López en esta carrera internacional”, dijo Luis Alfonso Cely, Mánager General del equipo.

Para la Clásica de Girardot (12 al 14 de noviembre) se destaca el regreso de William Colorado después de su experiencia como stagiaire (aprendiz) en el equipo profesional Q36.5. Vale destacar que el año pasado, el risaraldense fue líder y disputó el título general de la carrera cundinamarquesa.

*Con Información Prensa GW Erco Shimano