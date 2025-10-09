La racha ganadora de Matteo Malucelli continúa en el Tour del Lago Taihu; Juan Manuel Barboza y Roberto González llegan en el lote

Después de sus tres victorias de etapa en el Tour de Langkawi, el velocista italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team) siguió con su racha ganadora, saliendo vencedor este jueves en el inicio del Tour del Lago Taihu en China, que contó con un recorrido de 96,5 kilómetros en terreno llano.

Malucelli se impuso de forma contundente en el sprint grupal por delante del belga Steffen De Schuyteneer (Lotto) y del polaco Stanisław Aniołkowski (Cofidis), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los tres suramericanos en competencia, dos se reportaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador: el panameño Roberto González (Solution Tech-Vini Fantini) 25° y el colombiano Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team ) 36°, mientras que el ecuatoriano Cristián David Pita (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport) finalizó en la casilla 129° a más de 15 minutos del ganador.

La novel carrera china continuará este viernes con la segunda etapa, de la cuatro pactadas, otra jornada llana que se disputará en Suzhou Wujiang, con un trazado de 122 kilómetros.

Tour of Taihu Lake (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Nanjing – Nanjing (96,5 km)