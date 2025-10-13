Connect with us

Ruta

Kyrylo Tsarenko se consagra campeón del Tour de Kyushu 2025 y Henok Mulubrhan gana la etapa final

Publicado

Hace 3 horas

el

Ruta

Lesly Aguirre sale campeona de la Clásica Ciudad de Aguazul; Karol Velandia gana el circuito final

Publicado

Hace 7 mins

el

13 octubre, 2025

Por

La boyacense Lesly Aguirre, nueva campeona de la Clásica Ciudad de Aguazul 2025. (Foto Archivo © FCC)
Ruta

Con nutrida participación de suramericanos arranca el Tour de Guangxi; tres colombianos por otro podio en la carrera china

Publicado

Hace 1 hora

el

13 octubre, 2025

Por

Daniel Felipe Martínez se subió al segundo cajón del podio en el Tour de Guangxi 2019. (Photo Dario Belingheri/BettiniPhoto©2019)
Ruta

Victoria de Samuel Quaranta en el segundo capítulo del Tour de Mentougou con Sebastián Pita 8°

Publicado

Hace 2 horas

el

13 octubre, 2025

Por

El italiano Samuel Quaranta ganó la segunda etapa del Tour de Mentougou. (Foto © Tour of Mentougou)
