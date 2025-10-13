Kyrylo Tsarenko se consagra campeón del Tour de Kyushu 2025 y Henok Mulubrhan gana la etapa final

El Tour de Kyushu 2025 quedó en manos de Kyrylo Tsarenko (Solution Tech-Vini Fantini). El ucraniano, de 25 años, ganador de la jornada inaugural de la carrera japonesa, defendió sin problemas el liderato en la última etapa, disputada entre las ciudades de Nobeoka y Saiki.

El podio de la novel prueba asiática del calendario UCI lo completaron el estonio Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) y el italiano Nicolò Garibbo (Team UKYO), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

El mejor suramericano de la competencia fue el brasileño Nicolás Sessler (Victoria Sports Pro Cycling), quien concluyó en la casilla 22° a 2:01 del campeón.



Rubén Darío Acosta, en la última etapa del Tour de Kyushu 2025. (Foto © Utsunomiya Blitzen)

Con relación al único colombiano que participó, Rubén Darío Acosta (Utsunomiya Blitzen) terminó en el puesto 71° a más de 28 minutos del ucraniano Tsarenko.

La última etapa la ganó el eritreo Henok Mulubrhan (XDS Astana Team), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria en la carrera asiática, luego de recorrer 119 kilómetros al norte del territorio japonés.



El eritreo Henok Mulubrhan ganó la última etapa del Tour de Kyushu 2025. (Foto © Tour of Kyushu)

Tour de Kyushu (2.1)

Resultados Etapa 3 | Nobeoka – Saiki (119,2 km)

1 Henok Mulubrhan XDS Astana Team 2:36:06 2 Dries De Pooter Intermarché-Wanty m.t. 3 Geoffrey Soupe Team TotalEnergies m.t. 4 Joseph Pidcock Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 5 Alessio Delle Vedove XDS Astana Team m.t. 6 Gerard Ledesma VC Fukuoka m.t. 7 Benjamín Prades VC Fukuoka m.t. 8 Luca Van Boven Intermarché-Wanty m.t. 9 Alessandro Fancellu Team UKYO m.t. 10 Nicolas Vinokurov XDS Astana Team m.t. 18 Nicolás Sessler *Brasil Victoria Sports Pro Cycling m.t. 44 Rubén Darío Acosta Utsunomiya Blitzen m.t.

Clasificación General Final