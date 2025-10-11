Kyrylo Tsarenko arrasa en el inicio del Tour de Kyushu; Nicolás Sessler el mejor suramericano

Gran victoria de Kyrylo Tsarenko en la primera etapa del Tour de Kyushu 2025, que se llevó a cabo entre Chikugo y Yame con un recorrido de 120,4 kilómetros. El ciclista ucraniano le ganó el duelo al estonio Rein Taaramäe (Kinan Racing Team) y se convirtió en el primer líder de la prueba japonesa.

Después de una carrera perfectamente administrada por el equipo italiano dirigido por Leonardo Canciani, Kyrylo se mantuvo en el grupo de favoritos hasta las subidas decisivas, cuando se quedaron solo dos en punta. En el ascenso final resistió el paso de Taaramäe, y en la definición el ucraniano logró imponerse de forma brillante.

“Estoy emocionado por esta victoria, tuvimos una carrera perfecta. Este éxito es el mérito de todo el equipo”, dijo Tsarenko, quien alcanzó su cuarta victoria de la temporada, en declaraciones recogidas por su equipo.



Kyrylo Tsarenko, primer líder del Tour de Kyushu 2025. (Foto © Team Solution Tech – Vini Fantini)

Con relación a los dos suramericanos en competencia, el brasileño Nicolás Sessler (Victoria Sports Pro Cycling) se reportó en la posición 24° a 1:51 del ganador, mientras que el colombiano Rubén Darío Acosta (Utsunomiya Blitzen) ocupó la casilla 90° a más de 16 minutos de Tsarenko.

La carrera japonesa continuará este domingo con una etapa corta y ondulada de 114,5 kilómetros entre Minamioguni y Minamiaso, que incluye dos puertos montañosos.

Tour de Kyushu (2.1)

Resultados Etapa 1 | Chikugo – Yame (120,3 km)