Kurt Eather gana la séptima etapa del Tour del Lago Poyang; Juan Manuel Barboza el mejor colombiano en la general

La séptima etapa del Tour del Lago Poyang 2025 la ganó Kurt Eather (Ccache x Bodywrap). El australiano, de 24 años, fue el más fuerte de la fuga y logró llevarse la victoria, luego de recorrer 108,5 kilómetros por los alrededores del condado de Zixi, en la provincia de Jiangxi.

El corredor oceánico, que alcanzó su cuarta victoria de la temporada, superó al estonio Gleb Karpenko (Quick Pro Team) y al suizo Christoph Janssen (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. El sprinter ecuatoriano Cristián David Pita (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team) se reportó en la posición 14°.

Con relación a los tres colombianos en competencia, todos llegaron en el grupo principal con el mismo tiempo del ganador; el mejor ubicado el cordobés Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) en el puesto 29°, luego entró el nariñense Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) en la casilla 42° y por último el cundinamarqués Yecid Arturo Sierra (Tianyoude Hotel Cycling Team) en la posición 55°.

En cuanto a la clasificación general, el ruso Petr Rikunov (Chengdu DYC Cycling Team) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el alemán Oliver Mattheis (Bike AID) a 54 segundos del líder. El colombiano Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) conservó el puesto 21°.

La carrera china continuará este martes con la octava etapa, de las once pactadas, una contrarreloj individual de 14,2 kilómetros por los alrededores de la ciudad Guangchang, jornada al cronómetro clave para los hombres de la general.

Tour of Poyang Lake (2.2)

Resultados Etapa 7 | Zixi – Zixi (108,5 km)

1 Kurt Eather CCACHE x BODYWRAP 2:27:08 2 Gleb Karpenko Quick Pro Team 0:01 3 Christoph Janssen Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team 0:01 4 Euro Kim South Korea 0:05 5 Alessio Ninci Gragnano Sporting Club 0:05 6 Aleksandr Bereznyak Chengdu DYC Cycling Team 0:05 7 Bolor-Erdene Enkhtaivan Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team 0:05 8 Geng Teng China Anta – Mentech Cycling Team 0:05 9 Meindert Weulink Parkhotel Valkenburg 0:05 10 Wei Li Ting Taiwan 0:05 14 Cristián David Pita Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team 0:33 29 Juan Manuel Barboza China Anta – Mentech Cycling Team 0:33 42 Hernán Aguirre Tianyoude Hotel Cycling Team 0:33 55 Yesid Sierra Tianyoude Hotel Cycling Team 0:33

Clasificación General Individual