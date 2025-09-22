Ruta
Kurt Eather gana la séptima etapa del Tour del Lago Poyang; Juan Manuel Barboza el mejor colombiano en la general
La séptima etapa del Tour del Lago Poyang 2025 la ganó Kurt Eather (Ccache x Bodywrap). El australiano, de 24 años, fue el más fuerte de la fuga y logró llevarse la victoria, luego de recorrer 108,5 kilómetros por los alrededores del condado de Zixi, en la provincia de Jiangxi.
El corredor oceánico, que alcanzó su cuarta victoria de la temporada, superó al estonio Gleb Karpenko (Quick Pro Team) y al suizo Christoph Janssen (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. El sprinter ecuatoriano Cristián David Pita (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team) se reportó en la posición 14°.
Con relación a los tres colombianos en competencia, todos llegaron en el grupo principal con el mismo tiempo del ganador; el mejor ubicado el cordobés Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) en el puesto 29°, luego entró el nariñense Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) en la casilla 42° y por último el cundinamarqués Yecid Arturo Sierra (Tianyoude Hotel Cycling Team) en la posición 55°.
En cuanto a la clasificación general, el ruso Petr Rikunov (Chengdu DYC Cycling Team) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el alemán Oliver Mattheis (Bike AID) a 54 segundos del líder. El colombiano Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) conservó el puesto 21°.
La carrera china continuará este martes con la octava etapa, de las once pactadas, una contrarreloj individual de 14,2 kilómetros por los alrededores de la ciudad Guangchang, jornada al cronómetro clave para los hombres de la general.
Tour of Poyang Lake (2.2)
Resultados Etapa 7 | Zixi – Zixi (108,5 km)
|1
|Kurt Eather
|CCACHE x BODYWRAP
|2:27:08
|2
|Gleb Karpenko
|Quick Pro Team
|0:01
|3
|Christoph Janssen
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|0:01
|4
|Euro Kim
|South Korea
|0:05
|5
|Alessio Ninci
|Gragnano Sporting Club
|0:05
|6
|Aleksandr Bereznyak
|Chengdu DYC Cycling Team
|0:05
|7
|Bolor-Erdene Enkhtaivan
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|0:05
|8
|Geng Teng
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:05
|9
|Meindert Weulink
|Parkhotel Valkenburg
|0:05
|10
|Wei Li Ting
|Taiwan
|0:05
|14
|Cristián David Pita
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|0:33
|29
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:33
|42
|Hernán Aguirre
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|0:33
|55
|Yesid Sierra
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|0:33
Clasificación General Individual
|1
|Petr Rikunov
|Chengdu DYC Cycling Team
|15:55:49
|2
|Oliver Mattheis
|BIKE AID
|0:54
|3
|Nils Sinschek
|Parkhotel Valkenburg
|0:55
|4
|Lucas De Rossi
|China Anta – Mentech Cycling Team
|1:26
|5
|Otto van Zanden
|Parkhotel Valkenburg
|1:36
|6
|Vinzent Dorn
|BIKE AID
|2:03
|7
|Jonas Rapp
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|2:04
|8
|Niek Voogt
|Parkhotel Valkenburg
|3:28
|9
|Timofei Ivanov
|Chengdu DYC Cycling Team
|3:28
|10
|Oliver Stenning
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|3:40
|21
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|8:06
|28
|Hernán Aguirre
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|10:49
|31
|Yesid Sierra
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|14:19
Mundial de Ciclismo 2025: ¡Arrasadora! Zoe Backstedt se consagra campeona sub-23 de CRI en Kigali
Por primera vez en su carrera, la británica Zoe Backstedt se coronó campeona del mundo de contrarreloj individual sub-23 femenina en el Campeonato Mundial de Ciclismo Kigali 2025. La colombiana Natalia Garzón no concluyó la prueba.
La corredora inglesa, de 20 años, fue la más rápida en el trayecto de 22,6 kilómetros que se corrió en la capital de Ruanda, superando con holgura a sus rivales. La eslovaca Viktória Chladonová se quedó con el segundo puesto a 1:50 y el tercer cajón del podio fue para la italiana Federica Venturelli a 2:11.
La única pedalista suramericana que terminó la competencia, concluyó en posiciones intermedias. La argentina Delfina Dibella se clasificó en la casilla 26° a 5:20″ de la ganadora.
La jornada al cronómetro para corredoras sub-23 contó la participación de 45 pedalistas, ante el abandono de cinco ciclistas durante la competencia.
Resultados Mundial de Ruta – CRI (Rama Femenina)
Kigali – Kigali (22,6 km)
|1
|Zoe Bäckstedt
|Gran Bretaña
|30:56
|2
|Viktória Chladoňová
|Eslovaquii
|1:50
|3
|Federica Venturelli
|Italia
|2:11
|4
|Felicity Wilson-Haffenden
|Australia
|2:21
|5
|Alena Ivanchenko
|Atletas Neutrales
|2:22
|6
|Millie Couzens
|Gran Bretaña
|2:37
|7
|Justyna Czapla
|Alemania
|2:47
|8
|Alli Anderson
|Australia
|2:53
|9
|Tabea Huys
|Austria
|2:59
|10
|Ava Holmgren
|Canadá
|3:05
|11
|Lore De Schepper
|Bélgica
|3:08
|12
|Paula Blasi
|España
|3:14
|13
|Stina Kagevi
|Suecia
|3:21
|14
|Marie Schreiber
|Luxemburgo
|3:29
|15
|Elisabeth Ebras
|Estonia
|3:38
|16
|Malwina Mul
|Polonia
|4:09
|17
|Gwen Nothum
|Luxemburgo
|4:10
|18
|Julie Bego
|Francia
|4:14
|19
|Fleur Moors
|Bélgica
|4:20
|20
|Anastasiya Samsonova
|Atletas Neutrales
|4:32
|21
|Laura Lizette Sander
|Estonia
|4:41
|22
|Julia Kopecký
|República Checa
|4:44
|23
|Fariba Hashimi
|Afganistán
|5:03
|24
|Sofia Ungerová
|Eslovaquia
|5:13
|25
|Jazmine Lavergne
|Canadá
|5:15
|26
|Delfina Dibella
|Argentina
|5:20
Montería, ciudad natal de Álvaro Hodeg, será sede del Campeonato Panamericano de Ruta en 2026
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó que la ciudad de Montería (Córdoba) fue designada como sede del Campeonato Panamericano de Ruta 2026, el evento más importante del continente en esta modalidad, que se disputará en el mes de marzo de 2026.
El certamen reunirá a las categorías juvenil, sub-23 y élite, en ramas masculina y femenina, con la participación aproximada de 300 ciclistas provenientes de más de 20 países de América. De esta manera, Montería se prepara para convertirse en el epicentro del ciclismo continental, con un evento que marcará un hito en la historia deportiva de la región y del país.
Además de la relevancia competitiva, la designación representa un reconocimiento al compromiso de la capital cordobesa con el deporte y una oportunidad para proyectar su imagen a nivel nacional e internacional como destino deportivo, turístico y cultural. No en vano, Montería es también la ciudad natal de Álvaro Hodeg, actual campeón panamericano élite de ruta, lo que agrega un valor simbólico a la elección.
La Federación ha solicitado a la Unión Ciclista Internacional (UCI) la inclusión del campeonato en el calendario oficial del 2026, con fecha en el mes de marzo. Una vez publicado el cronograma internacional, se dará a conocer el detalle de las competencias.
Con esta designación, Colombia reafirma su posición como potencia organizadora de grandes eventos de ciclismo en el continente y Montería se consolida como una ciudad preparada para recibir a los mejores pedalistas del continente en un certamen que promete emociones, espectáculo y legado deportivo.
*Con Información de Fedeciclismo
Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña
El mercado de fichajes de los equipos World Tour se sigue moviendo. Aunque la temporada 2025 aún no terminó, algunas formaciones ya anunciaron sus primeros fichajes para el próximo año.
La última transferencia la confirmó el equipo Movistar Team con la contratación del joven checo Pavel Novák, quien llega procedente del equipo continental italiano MBH Bank Ballan CSB.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le da un vistazo a todas las contrataciones oficiales confirmadas hasta el momento por los equipos y la UCI.
Alpecin-Deceuninck
El belga Lennert Belmans llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Aaron Dockx llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El neerlandés Senna Remijn llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Sente Sentjens llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
Bahrain Victorious
El español Pau Miquel llega procedente del equipo Kern Pharma
El belga Alec Segaert llega procedente del Lotto
El húngaro Attila Valter llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
Cofidis
El luxemburgués Alex Kirsch llega procedente del Lidl-Trek
El belga Jenthe Biermans llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El irlandés Jamie Meehan llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Decathlon CMA CGM
El belga Tiesj Benoot llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El neerlandés Cees Bol llega procedente del XDS Astana Team
El belga Robbe Ghys llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Daan Hoole llega procedente del Lidl-Trek El neerlandés Olav Kooij llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El francés Antoine L’Hote llega procedente del equipo de desarrollo del Decathlon AG2R
El danés Tobias Lund Andresen llega procedente del Team Picnic PostNL
El estadounidense Matthew Riccitello llega procedente del Israel-Premier Tech
EF Education-EasyPost
El británico Noah Hobbs llega procedente del EF Education–Aevolo
Groupama-FDJ
El francés Clément Berthet llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El francés Maxime Decomble llega procedente del equipo de desarrollo del Groupama-FDJ
El italiano Matteo Milan llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El francés Bastien Tronchon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Ineos Grenadiers
El francés Dorian Godon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El danés Theodor Storm llega procedente del Team Lotto-Kern Haus PSD Bank
El francés Kevin Vauquelin llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Intermarché-Wanty
El italiano Simone Gualdi llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
El noruego Felix Ørn-Kristoff llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
Lidl-Trek
El danés Mathias Norsgaard llega procedente del Movistar Team
El sueco Jakob Söderqvist llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El alemán Max Walscheid llega procedente del Team Jayco-AlUla
Movistar Team
El checo Pavel Novák llega procedente del MBH Bank Ballan CSB El español Roger Adriá llega procedente del Movistar Team
El español Raúl García Pierna llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El español Juan Pedro López llega procedente del Lidl-Trek
Red Bull-BORA-hansgrohe
El belga RemcoEvenepoel llega procedente del Soudal Quick-Step
El italiano Mattia Cattaneo llega procedente del Soudal Quick-Step
El británico Callum Thornley llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El australiano Luke Tuckwell llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies El belga Gianni Vermeersch llega procedente del Alpecin-Deceuninck
Soudal Quick-Step
El belga Steff Cras llega procedente del Team TotalEnergies
El italiano Alberto Dainese llega procedente del Tudor Pro Cycling Team
El belga Edward Planckaert llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Dylan van Baarle llega procedente del Team Visma | Lease a Bike El belga Fabio Van den Bossche llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El belga Jonathan Vervenne llega procedente del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step
El italiano Filippo Zana llega procedente del Team Jayco-AlUla
El belga Jasper Stuyven llega procedente del Lidl-Trek
Team Jayco-AlUla
El belga Amaury Capiot llega procedente del Arkea-B&B Hotels El italiano Alessandro Covi llega procedente del UAE Team Emirates-XRG
El belga Dries De Bondt llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El australiano Wil Holmes llega procedente del Hagens Berman Jayco
El australiano Hamish McKenzie llega procedente del Hagens Berman Jayco El italiano Andrea Vendrame llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Team Visma | Lease a Bike
El francés Bruno Armirail llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El italiano Filippo Fiorelli llega procedente del VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
El belga Timo Kielich llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El italiano Pietro Mattio llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike El italiano Davide Piganzoli llega procedente del Team Polti VisitMalta
El belga Tim Rex llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike
UAE Team Emirates-XRG
El español Adriá Pericas llega procedente del UAE Team Emirates Gen Z
El belga Kevin Vermaerke llega procedente del Team Picnic PostNL