Kurt Eather gana la séptima etapa del Tour del Lago Poyang; Juan Manuel Barboza el mejor colombiano en la general

El australiano Kurt Eather, en los más alto del podio de la séptima etapa del Tour del Lago Poyang 2025. (Foto © Tour of Poyang Lake)
Mundial de Ciclismo 2025: ¡Arrasadora! Zoe Backstedt se consagra campeona sub-23 de CRI en Kigali

22 septiembre, 2025

La británica Zoe Backstedt, nueva campeona mundial de contrarreloj en la categoría sub-23. (Foto © UCI Cycling)
Montería, ciudad natal de Álvaro Hodeg, será sede del Campeonato Panamericano de Ruta en 2026

22 septiembre, 2025

Álvaro Hodeg, nacido en Montería, es el actual campeón panamericano de ruta. (Foto FCC © @santiagosportsphotographer)
Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña

22 septiembre, 2025

El checo Pavel Novák, que ganó una etapa del Giro Next Gen 2025, nuevo refuerzo del Movistar Team. (Foto Giro Next Gen © La Presse)
