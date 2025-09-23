Ruta
Kigali 2025: Megan Arens se corona campeona del mundo en la crono júnior femenina con Marlen Rojas como la mejor suramericana
La neerlandesa Megan Arens se coronó campeona del mundo en la contrarreloj júnior femenina. La corredora europea, de 18 años, se impuso con autoridad en el exigente recorrido de 18,3 kilómetros que se llevó a cabo por las calles de Kigali, en Ruanda.
El podio de la prueba al cronómetro lo completaron la española Paula Ostiz y la noruega Oda Aune Gissinger, que se quedaron con las medallas de plata y bronce, respectivamente.
La suramericana más destacada, de las cuatro que compitieron, fue la chilena Marlen Rojas, quien se ubicó en un meritorio puesto 11° a más de un minuto de Arens.
En cuanto a las colombianas, Luciana Osorio terminó en la posición 27° a 2:51. La otra representante nacional, Estefanía Castillo, se clasificó en la casilla 30°, a 2:59″ de la ganadora.
Luciana y Estefanía, ambas del Team Sistecrédito, tendrán otra oportunidad de demostrar sus condiciones en la prueba de fondo este sábado 27 de septiembre, en un trayecto de 75 kilómetros.
Resultados Mundial de Ruta – CRI Júnior (Rama Femenina)
Kigali – Kigali (18,3 km)
|1
|Megan Arens
|Países Bajos
|25:47
|2
|Paula Ostiz
|España
|0:35
|3
|Oda Aune Gissinger
|Noruega
|0:37
|4
|Roos Müller
|Países Bajos
|0:47
|5
|Erin Boothman
|Gran Bretaña
|0:48
|6
|Sidney Swierenga
|Canadá
|0:53
|7
|Maria Okrucińska
|Polonia
|1:06
|8
|Abigail Miller
|Gran Bretaña
|1:32
|9
|Liliana Edwards
|Estados Unidos
|1:32
|10
|Laura Fivé
|Bélgica
|1:36
|11
|Marlen Rojas
|Chile
|1:40
|12
|Milana Ushakova
|Ucrania
|1:40
|13
|Lidia Cusack
|Estados Unidos
|1:42
|14
|Chantal Pegolo
|Italia
|1:44
|27
|Luciana Osorio
|Colombia
|2:51
|30
|Estefanía Castillo
|Colombia
|2:59
|36
|Nahomi Jativa
|Ecuador
|4:35
Ruta
Mundial de Ciclismo Kigali 2025: Michiel Mouris dueño del arcoíris en la CRI júnior con Jerónimo Calderón en el Top 15
En una gran actuación, el neerlandés Michiel Mouris se quedó con el maillot arcoíris al ganar la prueba contrarreloj junior del Campeonato Mundial de Ruta. El nuevo campeón mundial en la categoría juvenil se impuso sobre un trazado de 22,6 kilómetros por los alrededores de la ciudad de Kigali, capital de Ruanda.
El joven pedalista de Países Bajos, que este año ganó la Paris-Roubaix Juniors, detuvo el cronómetro en 29:07″, a una velocidad de 46,60, km / h., lo que le fue suficiente para vencer al estadounidense Ashlin Barry y al belga Seff Van Kerckhove, quienes completaron el podio de la prueba al cronómetro.
En cuanto a los colombianos, el antioqueño Jerónimo Calderón fue el mejor suramericano de la prueba, finalizando en la posición 14° a 1:09″ del ganador, mientras que Kevin Estupiñán se clasificó 21°, a 1:37″ de Mouris.
Jerónimo (Team Sistecrédito) y Kevin (Team Inca), tendrán otra oportunidad de demostrar sus condiciones en la prueba de fondo este viernes 26 de septiembre, en un trayecto de 119 kilómetros.
Resultados Mundial de Ruta – CRI Júnior (Rama Masculina)
Kigali – Kigali (22,6 km)
|1
|Michiel Mouris
|Países Bajos
|29:07
|2
|Ashlin Barry
|Estados Unidos
|0:06
|3
|Seff Van Kerckhove
|Bélgica
|0:08
|4
|Beckam Drake
|Estados Unidos
|0:13
|5
|Max Hinds
|Gran Bretaña
|0:18
|6
|Roberto Capello
|Italia
|0:28
|7
|Jan Michal Jackowiak
|Polonia
|0:29
|8
|Vilgot Reinhold
|Suecia
|0:48
|9
|Mattia Agostinacchio
|Italia
|0:50
|10
|Max Goold
|Australia
|0:54
|11
|Benjamín Noval
|España
|0:57
|12
|Théophile Vassal
|Francia
|1:03
|13
|Nicholas Van der Merwe
|Bulgaria
|1:07
|14
|Jerónimo Calderón
|Colombia
|1:09
|21
|Kevin Estupiñán
|Colombia
|1:12
Ruta
Nils Sinschek gana la contrarreloj individual del Tour del Lago Poyang con Juan Manuel Barboza 5°
En gran actuación, Nils Sinschek (Parkhotel Valkenburg) se impuso de forma contundente en la contrarreloj individual de 14,2 kilómetros por los alrededores de la ciudad china de Guangchang, la octava etapa del Tour del Lago Poyang 2025.
El pedalista de Países Bajos, que paró los cronómetros en 16 minutos y 36 segundos, firmó el triunfo a una velocidad media de 51,32 km /h, superando al ruso Petr Rikunov (Chengdu DYC Cycling Team) por 15” segundos y por 17” al alemán Oliver Mattheis (Bike AID), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros fue el cordobés Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team), cerrando el top 5 de la jornada al cronómetro, a 26 segundos del ganador. Luego se clasificó el cundinamarqués Yecid Arturo Sierra (Tianyoude Hotel Cycling Team) en la casilla 58° y por último el nariñense Hernán Aguirre (Tianyoude Hotel Cycling Team) en la posición 108°.
Con los resultados obtenidos en el ejercicio al cronómetro, la clasificación general sufrió pequeños cambios en los primeros puestos. El ruso Petr Rikunov (Chengdu DYC Cycling Team) mantuvo su primer puesto, pero ahora es escoltado por el neerlandés Nils Sinschek (Parkhotel Valkenburg) a 40 segundos.
La carrera china continuará este miercoles con la novena etapa, de las once pactadas, una jornada totalmente llana de 107 kilómetros entre Shukou y Taihe, que no tendrá puertos categorizados.
Tour of Poyang Lake (2.2)
Resultados Etapa 8 (CRI) | Guangchang – Guangchang (14,2 km)
|1
|Nils Sinschek
|Parkhotel Valkenburg
|16:36
|2
|Petr Rikunov
|Chengdu DYC Cycling Team
|0:15
|3
|Oliver Mattheis
|Bike AID
|0:17
|4
|Oliver Stenning
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|0:20
|5
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:26
|6
|Janssen Christoph
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|0:32
|7
|Carter John
|CCACHE x BODYWRAP
|0:36
|8
|Campbell Max
|CCACHE x BODYWRAP
|0:40
|9
|Smit Willie
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:43
|10
|Vahtra Norman
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:52
|58
|Yesid Sierra
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|2:05
|108
|Hernán Aguirre
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|4:59
Clasificación General Individual
|1
|Petr Rikunov
|Chengdu DYC Cycling Team
|16:12:40
|2
|Nils Sinschek
|Parkhotel Valkenburg
|0:40
|3
|Oliver Mattheis
|BIKE AID
|0:56
|4
|Lucas De Rossi
|China Anta – Mentech Cycling Team
|2:05
|5
|Otto van Zanden
|Parkhotel Valkenburg
|2:36
|6
|Jonas Rapp
|Fnix-SCOM-Hengxiang Cycling Team
|2:43
|7
|Vinzent Dorn
|BIKE AID
|3:18
|8
|Oliver Stenning
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport Team
|3:45
|9
|Timofei Ivanov
|Chengdu DYC Cycling Team
|4:24
|10
|Niek Voogt
|Parkhotel Valkenburg
|4:24
|20
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|8:17
|31
|Hernán Aguirre
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|15:31
|32
|Yesid Sierra
|Tianyoude Hotel Cycling Team
|16:09
Ruta
Un vistazo a los nuevos fichajes de los equipos de la máxima categoría de cara a la próxima campaña
El mercado de fichajes de los equipos World Tour se sigue moviendo. Aunque la temporada 2025 aún no terminó, algunas formaciones ya anunciaron sus primeros fichajes para el próximo año.
La última transferencia la confirmó el Bahrain – Victorious con la contratación del joven italiano Alessandro Borgo, quien llega procedente del equipo de desarrollo del Bahrain Victorious.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le da un vistazo a todas las contrataciones oficiales confirmadas hasta el momento por los equipos y la UCI.
Alpecin-Deceuninck
El belga Lennert Belmans llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Aaron Dockx llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El neerlandés Senna Remijn llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
El belga Sente Sentjens llega procedente del equipo de desarrollo del Alpecin
Bahrain Victorious
El español Pau Miquel llega procedente del equipo Kern Pharma
El italiano Alessandro Borgo llega procedente del equipo de desarrollo del Bahrain Victorious El belga Alec Segaert llega procedente del Lotto
El húngaro Attila Valter llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
Cofidis
El luxemburgués Alex Kirsch llega procedente del Lidl-Trek
El belga Jenthe Biermans llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El irlandés Jamie Meehan llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Decathlon CMA CGM
El belga Tiesj Benoot llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El neerlandés Cees Bol llega procedente del XDS Astana Team
El belga Robbe Ghys llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Daan Hoole llega procedente del Lidl-Trek El neerlandés Olav Kooij llega procedente del Team Visma | Lease a Bike
El francés Antoine L’Hote llega procedente del equipo de desarrollo del Decathlon AG2R
El danés Tobias Lund Andresen llega procedente del Team Picnic PostNL
El estadounidense Matthew Riccitello llega procedente del Israel-Premier Tech
EF Education-EasyPost
El británico Noah Hobbs llega procedente del EF Education–Aevolo
Groupama-FDJ
El francés Victor Loulergue llega procedente del equipo continental Groupama-FDJ El francés Clément Berthet llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El francés Maxime Decomble llega procedente del equipo de desarrollo del Groupama-FDJ
El italiano Matteo Milan llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El francés Bastien Tronchon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Ineos Grenadiers
El francés Dorian Godon llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El danés Theodor Storm llega procedente del Team Lotto-Kern Haus PSD Bank
El francés Kevin Vauquelin llega procedente del AVC Aix-en-Provence Dole
Intermarché-Wanty
El italiano Simone Gualdi llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
El noruego Felix Ørn-Kristoff llega procedente del Wanty-NIPPO-ReUz
Lidl-Trek
El danés Mathias Norsgaard llega procedente del Movistar Team
El sueco Jakob Söderqvist llega procedente del Lidl-Trek Future Racing
El alemán Max Walscheid llega procedente del Team Jayco-AlUla
Movistar Team
El checo Pavel Novák llega procedente del MBH Bank Ballan CSB El español Roger Adriá llega procedente del Movistar Team
El español Raúl García Pierna llega procedente del Arkea-B&B Hotels
El español Juan Pedro López llega procedente del Lidl-Trek
Red Bull-BORA-hansgrohe
El belga RemcoEvenepoel llega procedente del Soudal Quick-Step
El italiano Mattia Cattaneo llega procedente del Soudal Quick-Step
El británico Callum Thornley llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
El australiano Luke Tuckwell llega procedente del Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies El belga Gianni Vermeersch llega procedente del Alpecin-Deceuninck
Soudal Quick-Step
El belga Steff Cras llega procedente del Team TotalEnergies
El italiano Alberto Dainese llega procedente del Tudor Pro Cycling Team
El belga Edward Planckaert llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El neerlandés Dylan van Baarle llega procedente del Team Visma | Lease a Bike El belga Fabio Van den Bossche llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El belga Jonathan Vervenne llega procedente del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step
El italiano Filippo Zana llega procedente del Team Jayco-AlUla
El belga Jasper Stuyven llega procedente del Lidl-Trek
Team Jayco-AlUla
El belga Amaury Capiot llega procedente del Arkea-B&B Hotels El italiano Alessandro Covi llega procedente del UAE Team Emirates-XRG
El belga Dries De Bondt llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El australiano Wil Holmes llega procedente del Hagens Berman Jayco
El australiano Hamish McKenzie llega procedente del Hagens Berman Jayco El italiano Andrea Vendrame llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
Team Visma | Lease a Bike
El francés Bruno Armirail llega procedente del Decathlon AG2R La Mondiale
El italiano Filippo Fiorelli llega procedente del VF Group-Bardiani CSF-Faizanè
El belga Timo Kielich llega procedente del Alpecin-Deceuninck
El italiano Pietro Mattio llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike El italiano Davide Piganzoli llega procedente del Team Polti VisitMalta
El belga Tim Rex llega procedente del equipo de desarrollo del Visma | Lease a Bike
UAE Team Emirates-XRG
El español Adriá Pericas llega procedente del UAE Team Emirates Gen Z
El belga Kevin Vermaerke llega procedente del Team Picnic PostNL