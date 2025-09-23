Kigali 2025: Megan Arens se corona campeona del mundo en la crono júnior femenina con Marlen Rojas como la mejor suramericana

La neerlandesa Megan Arens se coronó campeona del mundo en la contrarreloj júnior femenina. La corredora europea, de 18 años, se impuso con autoridad en el exigente recorrido de 18,3 kilómetros que se llevó a cabo por las calles de Kigali, en Ruanda.

El podio de la prueba al cronómetro lo completaron la española Paula Ostiz y la noruega Oda Aune Gissinger, que se quedaron con las medallas de plata y bronce, respectivamente.



Paula Ostiz, Megan Arens y Oda Aune Gissinger, en el podio de la crono en la categoría júnior. (Foto © UCI Cycling)

La suramericana más destacada, de las cuatro que compitieron, fue la chilena Marlen Rojas, quien se ubicó en un meritorio puesto 11° a más de un minuto de Arens.

En cuanto a las colombianas, Luciana Osorio terminó en la posición 27° a 2:51. La otra representante nacional, Estefanía Castillo, se clasificó en la casilla 30°, a 2:59″ de la ganadora.

Luciana y Estefanía, ambas del Team Sistecrédito, tendrán otra oportunidad de demostrar sus condiciones en la prueba de fondo este sábado 27 de septiembre, en un trayecto de 75 kilómetros.



Megan Arens, la nueva campeona mundial de contrarreloj en la categoría júnior. (Foto © UCI Cycling)

Resultados Mundial de Ruta – CRI Júnior (Rama Femenina)

Kigali – Kigali (18,3 km)