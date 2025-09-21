Kigali 2025: Marlen Reusser es la nueva campeona mundial de contrarreloj con Diana Peñuela en el puesto 24°

La suiza Marlen Reusser se quedó con la victoria en la contrarreloj individual femenina que dio inicio al campeonato mundial de ruta en Kigali, Ruanda. La corredora helvética confirmó su condición de favorita en un recorrido exigente de 31 kilómetros.

El podio de la crono lo completaron la neerlandesas Anna Van der Breggen y Demi Vollering, quienes se subieron al segundo y tercer cajón. El top 5 de las mejores lo cerraron la australiana Brodie Chapman y la noruega Katrine Aalerud.



Diana Peñuela concluyó en la posición 24°. (Foto © FCC)

La representación colombiana estuvo a cargo de Diana Peñuela, que finalizó en el puesto 24 con un registro de 48 minutos y 30 segundos, a 5:21 de la nueva campeona mundial, Marlen Reusser.

La jornada al cronómetro contó la participación de 44 pedalistas de 33 países, un número muy inferior a la del Mundial del año pasado, que tuvo a 70 ciclistas en competencia.



Marlen Reusser logra el oro en la contrarreloj élite femenina. (Foto © UCI Cycling)

¡MARLEN REUSSER ES LA CAMPEONA MUNDIAL!



La ciclista suiza detuvo el cronómetro en 43'09" y se cuelga la medalla de oro en la prueba que abrió este domingo el Campeonato Mundial de Ruta en Ruanda.#CiclismoAsiDSPORTS pic.twitter.com/0KPg86snLH — DSPORTS (@DSports) September 21, 2025



Podio final de la contrarreloj femenina. (Foto © UCI Cycling)

Resultados Mundial de Ruta – CRI (Rama Femenina)

Kigali – Kigali (31,2 km)