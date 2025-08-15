Kevin Castillo se integra oficialmente a las filas del Movistar Team; el Circuito Franco Belga su primer examen

El ciclista colombiano, Kevin David Castillo, una de las promesas emergentes del ciclismo sudamericano, se integra oficialmente al Movistar Team en calidad de stagiaire (Aprendiz). El risaraldense de 23 años reforzará temporalmente las filas del conjunto español durante la parte final de la temporada 2025.

La llegada joven escarabajo responde al interés de la escuadra telefónica por seguir promoviendo el talento joven y brindar oportunidades de desarrollo en el máximo nivel del ciclismo profesional.

El nacido en el municipio de Marsella, Risaralda, ya conoció a sus nuevos compañeros tras unirse, el pasado mes de diciembre, a la concentración de pretemporada del Movistar en Valencia. Recientemente, Castillo corrió en la Vuelta a Colombia, finalizando tercero en las etapas 7 y 8. Cerrando su participación en el puesto 13° de la clasificación general.

“Estoy muy contento de integrarme, el resto de la temporada, al Movistar Team. Muy feliz de pertenecer al equipo con más historia del ciclismo y también me llena de orgullo el poder estar aquí. Daremos lo mejor en las próximas carreras y esperamos hacerlo muy bien. Un agradecimiento a todo el Movistar Team por esta oportunidad”, dijo Castillo, en declaraciones recogidas por su equipo.

El corredor se integra, a partir de hoy, en el bloque dirigido por Eusebio Unzué y correrá en el Circuito Franco Belga. Asimismo, participará en competiciones seleccionadas del calendario europeo con el objetivo de continuar su formación en un entorno de alto rendimiento. Su fichaje como stagiaire permitirá al equipo evaluar de primera mano su adaptación a las exigencias del pelotón WorldTour.

Con esta incorporación, Movistar Team reafirma su compromiso con el desarrollo de jóvenes talentos, especialmente en Latinoamérica, una región históricamente vinculada al ADN del equipo. Castillo se une así a la tradición de ciclistas colombianos que han dejado huella en la estructura azul, con la ilusión de dar sus primeros pasos en el ciclismo profesional al más alto nivel y donde se encontrará con sus compatriotas: Einer Rubio, Diego Pescador, Fernando Gaviria y Nairo Quintana.

*Con Información Prensa Movistar Team