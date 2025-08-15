Ruta
Kevin Castillo se integra oficialmente a las filas del Movistar Team; el Circuito Franco Belga su primer examen
El ciclista colombiano, Kevin David Castillo, una de las promesas emergentes del ciclismo sudamericano, se integra oficialmente al Movistar Team en calidad de stagiaire (Aprendiz). El risaraldense de 23 años reforzará temporalmente las filas del conjunto español durante la parte final de la temporada 2025.
La llegada joven escarabajo responde al interés de la escuadra telefónica por seguir promoviendo el talento joven y brindar oportunidades de desarrollo en el máximo nivel del ciclismo profesional.
El nacido en el municipio de Marsella, Risaralda, ya conoció a sus nuevos compañeros tras unirse, el pasado mes de diciembre, a la concentración de pretemporada del Movistar en Valencia. Recientemente, Castillo corrió en la Vuelta a Colombia, finalizando tercero en las etapas 7 y 8. Cerrando su participación en el puesto 13° de la clasificación general.
“Estoy muy contento de integrarme, el resto de la temporada, al Movistar Team. Muy feliz de pertenecer al equipo con más historia del ciclismo y también me llena de orgullo el poder estar aquí. Daremos lo mejor en las próximas carreras y esperamos hacerlo muy bien. Un agradecimiento a todo el Movistar Team por esta oportunidad”, dijo Castillo, en declaraciones recogidas por su equipo.
El corredor se integra, a partir de hoy, en el bloque dirigido por Eusebio Unzué y correrá en el Circuito Franco Belga. Asimismo, participará en competiciones seleccionadas del calendario europeo con el objetivo de continuar su formación en un entorno de alto rendimiento. Su fichaje como stagiaire permitirá al equipo evaluar de primera mano su adaptación a las exigencias del pelotón WorldTour.
Con esta incorporación, Movistar Team reafirma su compromiso con el desarrollo de jóvenes talentos, especialmente en Latinoamérica, una región históricamente vinculada al ADN del equipo. Castillo se une así a la tradición de ciclistas colombianos que han dejado huella en la estructura azul, con la ilusión de dar sus primeros pasos en el ciclismo profesional al más alto nivel y donde se encontrará con sus compatriotas: Einer Rubio, Diego Pescador, Fernando Gaviria y Nairo Quintana.
*Con Información Prensa Movistar Team
Ciclo-Retro: los colombianos que han pasado por las filas del Movistar Team a lo largo de 14 temporadas
La tradición colombiana siempre ha estado presente en el seno del Movistar Team. Desde el año 2011 han desfilado varios ‘escarabajos’ por el único equipo World Tour español, siendo la temporada 2025 una de las que más corredores de Colombia tuvo en sus filas, con la llegada de Kevin Castillo, sumándose a Nairo Quintana, Einer Rubio, Diego Pescador y Fernando Gaviria.
En la escuadra española han desfilado un gran número de colombianos en los últimos años como Iván Ramiro Sosa, Carlos Betancur, Winner Anacona y Dayer Quintana, recordados en las huestes telefónicas.
Y no podemos olvidar a Juan Diego Alba, Miguel Ángel López, Juan Soler Mauricio, Argiro Ospina y Marvin Orlando Angarita que también hicieron parte de la formación española de Eusebio Unzué.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso y presenta a todos los colombianos que han desfilado por la escuadra telefónica a lo largo de estos últimos 14 años.
Mauricio Soler corrió en la temporada 2011 con el Movistar
Argiro Ospina hizo parte de las filas del Movistar en la temporada 2013
Marvin Orlando Angarita en 2012 fue corredor del equipo World Tour
Miguel Ángel López solo estuvo un año en el Movistar
Juan Diego Alba estuvo dos temporadas en el Movistar
Winner Anacona corrió cinco campañas en el Movistar
Carlos Betancur estuvo cinco años en el Movistar
Dayer Quintana estuvo cinco temporadas en el Movistar Team
Einer Rubio lleva seis temporadas en el Movistar Team
Nairo Quintana cumple su segundo ciclo en el Movistar Team
Fernando Gaviria cumple su tercera campaña en el Movistar Team
Iván Ramiro Sosa permaneció tres años con el Movistar Team
Diego Pescador cumple su primer año con el Movistar Team
Clásico RCN Sistecrédito 2025: confirmados los 21 equipos
Un total de 21 equipos tomarán parte en el Clásico RCN Sistecrédito 2025, según confirmó la organización de la carrera que se disputará entre el 20 y el 28 de septiembre por las rutas más exigentes del territorio nacional.
El l “Duelo de titanes” será, sin lugar a dudas, uno de los más competitivos de los últimos años, esto debido a la diversidad de equipos y la gran cantidad de ciclistas de diferentes características que harán parte de la prueba con más historia en América.
Los tradicionales y dominadores equipos al lado de otros emergentes venidos de las regiones alimentarán la pelea por las diferentes clasificaciones, en especial, por la general individual.
Venezuela también apostará por disputar el Clásico y traerá dos equipos que darán batalla a las escuadras nacionales.
Todas la formaciones tendrán dos integrantes sub 23, de acuerdo al reglamento interno de la organización. Serán 21 equipos para un total de 191 ciclistas.
El Clásico RCN Sistecrédito comenzará el 20 de septiembre con la disputa de la primera etapa, entre: Apartadó – Turbo – Apartadó – Carepa- Chigorodó – Mutatá y Dabeiba de 197,7 km de recorrido. El Clásico concluirá el 28 de septiembre con una cronoescalada de 12,6 km entre Cali y el cerro de Cristo Rey.
Equipos que tomaran parte en el Clásico RCN Sistecrédito 2025
Nu Colombia
Team Medellín – EPM
GW Erco Shimano
Orgullo Paisa
100% Huevos – Alcaldía de Manizales
Avinal – Alcaldía Carmen de Viboral
Team Boyacá es para vivirla
Team Sistecrédito
EBSA – Empresa de Energía de Boyacá
Team Trululu Guacamaya – Venezuela
Funrv Team
Tolima es Pasión
Aguardiente Néctar Cundinamarca
Team Fundecom
Gobernación de Trujillo – Venezuela
CRIC – Consejo Regional Indígena Cauca
JB Ropa Deportiva – Arroz Zulia
Chía – Ciudad de la luna
Team Orígenes Coffe
Team Girardota
Fundación Team Bonelo
*Con Información Prensa Clásico RCN
Karen Lorena Villamizar triunfa en la jornada inaugural de la Vuelta a Guatemala Femenina
En un final lleno de emociones, Karen Lorena Villamizar (Pato Bike BMC Team) ganó la etapa inicial de la Vuelta a Guatemala Femenina 2025, que se puso en marcha con una jornada de 92 kilómetros por los alrededores del municipio de Santa Apolonia, en el departamento de Chimaltenango.
La pedalista colombiana, que alcanzó su primera victoria de la temporada, fue la más fuerte en la definición, secundada por dos corredoras del Macizo-Banrural: su compatriota Camila Valbuena y la guatemalteca Gabriela Soto, quienes cruzaron la meta segunda y tercera, respectivamente.
La edición 23 de la carrera chapina, de categoría UCI 2.2, una de las más importantes de Centroamérica, arrancó con un pelotón de 56 pedalistas de 11 equipos, donde se sobresalen 14 colombianas.
Este viernes se disputará la segunda etapa de la ronda guatemalteca, de 110 kilómetros, que se llevará acabo por los alrededores de la Aldea San Juan Argueta, en el noroeste del municipio de Sololá.
Vuelta Ciclistica Internacional Femenina a Guatemala (2.2)
Resultados Etapa 1 | Santa Apolonia – Santa Apolonia (92 km)
|1
|Karen Lorena Villamizar *Colombia
|Pato Bike BMC Team
|2:23:41
|2
|Camila Valbuena *Colombia
|Macizo-Banrural
|m.t.
|3
|Gabriela Soto
|Macizo-Banrural
|0:05
|4
|Andrea Ramírez
|Pato Bike BMC Team
|0:07
|5
|Luisa Fernanda Naranjo *Colombia
|Macizo-Banrural
|0:09
|6
|Nuñez Miryam
|Macizo-Banrural
|0:15
|7
|Ana Miriam Méndez
|TaG Cycling Race Team
|0:15
|8
|Diana Carolina López
|Azteca Cycling Team
|0:15
|9
|Valeria Cruz
|Gestrom Krb Alubike
|0:15
|10
|Heidi Flores
|Eles Team Bicicletas Zuki
|0:15
|11
|Jessica Parra *Colombia
|Pato Bike BMC Team
|0:15
|12
|Natalia Muñoz *Colombia
|Pato Bike BMC Team
|0:15
|13
|Shirly Catalina Roa *Colombia
|Asociacion de Solola Intercop
|0:24
|14
|Cynthia Eugenia Lee
|Asociacion de Solola Intercop
|0:32
|15
|Jessica Bonilla
|Pato Bike BMC Team
|0:39