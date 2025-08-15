Connect with us

Ruta

Kevin Castillo se integra oficialmente a las filas del Movistar Team; el Circuito Franco Belga su primer examen

Publicado

Hace 12 mins

el

Kevin Castillo integró la Seleccion Colombia de ruta este año. (Foto Facebook © Kevin Castillo)
Ruta

Ciclo-Retro: los colombianos que han pasado por las filas del Movistar Team a lo largo de 14 temporadas

Publicado

Hace 2 horas

el

15 agosto, 2025

Por

Winner Anacona gregario de oro para Nairo Quintana en el Giro
Winner Anacona fue un gregario de oro para Nairo Quintana en su estadía en el Movistar. (Foto RMC)
Ruta

Clásico RCN Sistecrédito 2025: confirmados los 21 equipos

Publicado

Hace 4 horas

el

15 agosto, 2025

Por

El Nu Colombia, uno de los grandes animadores del último clásico. (Foto © RMC)
Ruta

Karen Lorena Villamizar triunfa en la jornada inaugural de la Vuelta a Guatemala Femenina

Publicado

Hace 11 horas

el

14 agosto, 2025

Por

La colombiana Karen Lorena Villamizar ganó la primera etapa de la Vuelta a Guatemala Femenina 2025. (Foto © Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala)
