Karen Lorena Villamizar triunfa en la jornada inaugural de la Vuelta a Guatemala Femenina

En un final lleno de emociones, Karen Lorena Villamizar (Pato Bike BMC Team) ganó la etapa inicial de la Vuelta a Guatemala Femenina 2025, que se puso en marcha con una jornada de 92 kilómetros por los alrededores del municipio de Santa Apolonia, en el departamento de Chimaltenango.

La pedalista colombiana, que alcanzó su primera victoria de la temporada, fue la más fuerte en la definición, secundada por dos corredoras del Macizo-Banrural: su compatriota Camila Valbuena y la guatemalteca Gabriela Soto, quienes cruzaron la meta segunda y tercera, respectivamente.

La edición 23 de la carrera chapina, de categoría UCI 2.2, una de las más importante de Centroamérica, arrancó con un pelotón de 56 pedalistas de 11 equipos, donde se sobresalen 14 colombianas.

Este viernes se disputará la segunda etapa de la ronda guatemalteca, de 110 kilómetros, que se llevará acabo por los alrededores de la Aldea San Juan Argueta, en el noroeste del municipio de Sololá.

Vuelta Ciclistica Internacional Femenina a Guatemala (2.2)

Resultados Etapa 1 | Santa Apolonia – Santa Apolonia (92 km)