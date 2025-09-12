Julian Alaphilippe sale victorioso en el GP de Québec con Jhonatan Narváez en el Top 20

La edición 2025 del Grand Prix Ciclístico de Québec se la llevó Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team). El pedalista francés fue el primero en cruzar la meta, tras un ataque en el tramo final, luego de recorrer 216 kilómetros en el tradicional circuito a la ciudad amurallada canadiense, una de la más antiguas de América del Norte.

El corredor galo, que sumó el tercer triunfo de un francés en la clásica de categoría WorldTour, salió victorioso por delante de su compatriota (Pavel Sivakov UAE Team Emirates-XRG), quien derrotó a Alberto Bettiol (XDS Astana Team) en la batalla por el segundo lugar, mientras que el gran favorito, el esloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) se clasificó en la casilla 29°.



Podio final del Grand Prix Ciclístico de Québec 2025. (Foto © Les Grands Prix Cyclistes de Québec)

En cuanto a los dos suramericanos en competencia, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) terminó en la casilla 20° a 17 segundos del ganador, mientras que el colombiano Einer Rubio (Movistar Team Arkéa) no concluyó la prueba.

En la fase inicial de la carrera se escaparon el polaco Filip Maciejuk (Red Bull – BORA – hansgrohe), el italiano Luca Vergallito (Alpecin – Deceuninck) y los canadienses Philippe Jacob y Félix Bouchard, ambos de la Selección de Canadá.

En los metros de desenlace de la clásica canadiense, se vivió una gran batalla entre los favoritos que terminó con triunfo para el francés Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), quien alcanzó su primera victoria del año.

Resultados Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT)

Québec – Québec (216 km)

1 Julian Alaphilippe Tudor Pro Cycling Team 5:04:32 2 Pavel Sivakov UAE Team Emirates-XRG 0:02 3 Alberto Bettiol XDS Astana Team 0:04 4 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 0:14 5 Matej Mohoric Bahrain Victorious 0:14 6 Quinten Hermans Alpecin-Deceuninck 0:14 7 Anthon Charmig XDS Astana Team 0:16 8 Arnaud De Lie Lotto 0:17 9 Michael Matthews Team Jayco-AlUla 0:17 10 Corbin Strong Israel-Premier Tech 0:17