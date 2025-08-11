Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Queen Saray Villegas ORO y Lizsurley Villegas PLATA en el BMX Freestyle

Este lunes se celebró en Asunción, Paraguay, en la pista del Parque Olímpico las competencias del BMX Freestyle en el marco de los Juegos Panamericanos Junior 2025 que tuvo como grandes protagonistas a dos exponentes colombianas en esta disciplina.

En la final las hermanas Villegas consiguieron las medalla de oro y plata en la modalidad park como se esperaba. El podio lo completó la chilena Catalina Henríquez, ubicándose en el tercer lugar.



Queen Saray Villegas y Lizsurley Villegas, en la pista del Parque Olímpico de Asunción. (Foto © COC)

La vallecaucana Queen Saray Villegas se colgó a presea dorada, en el que la colombiana logró en la ronda final el mejor puntaje con 81.67 puntos. Su hermana Lizsurley se quedó con la plata tras conseguir 76 unidades.

Durante la competencia, las participantes se presentarán en dos rondas, en cada manga, haciendo recorridos de un minuto cronometrado en fases de clasificación y en las finales. Con este resultado Queen Saray Villegas obtuvo cupo a Juegos Panamericanos Lima 2027.

Ciclismo BMX Freestyle (Park Mujeres)

🥇Queen Saray Villegas (COLOMBIA) 81.67pts

🥈Lizsurley Villegas (COLOMBIA) 76.00pts

🥉Catalina Henríquez (CHILE) 72.67pts