Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Queen Saray Villegas ORO y Lizsurley Villegas PLATA en el BMX Freestyle

Publicado

Hace 3 horas

el

Queen Saray Villegas 1° y Lizsurley Villegas 2° en el BMX Freestyle de los Panamericanos junior 2025. (Foto © COC)
