BMX
Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Queen Saray Villegas ORO y Lizsurley Villegas PLATA en el BMX Freestyle
Este lunes se celebró en Asunción, Paraguay, en la pista del Parque Olímpico las competencias del BMX Freestyle en el marco de los Juegos Panamericanos Junior 2025 que tuvo como grandes protagonistas a dos exponentes colombianas en esta disciplina.
En la final las hermanas Villegas consiguieron las medalla de oro y plata en la modalidad park como se esperaba. El podio lo completó la chilena Catalina Henríquez, ubicándose en el tercer lugar.
La vallecaucana Queen Saray Villegas se colgó a presea dorada, en el que la colombiana logró en la ronda final el mejor puntaje con 81.67 puntos. Su hermana Lizsurley se quedó con la plata tras conseguir 76 unidades.
Durante la competencia, las participantes se presentarán en dos rondas, en cada manga, haciendo recorridos de un minuto cronometrado en fases de clasificación y en las finales. Con este resultado Queen Saray Villegas obtuvo cupo a Juegos Panamericanos Lima 2027.
Ciclismo BMX Freestyle (Park Mujeres)
🥇Queen Saray Villegas (COLOMBIA) 81.67pts
🥈Lizsurley Villegas (COLOMBIA) 76.00pts
🥉Catalina Henríquez (CHILE) 72.67pts
BMX
Saúl Hernández gana en el BMX freestyle de los Panamericanos Junior 2025 y obtiene cupo a Lima 2027
El bicicrocista bogotano Saúl Hernández se repuso de una caída y se colgó la medalla de oro en la prueba de BMX Freestyle, este lunes en Asunción, Paraguay, en el marco de los Juegos Panamericanos Junior 2025.
La actuación del deportista capitalino talló con la perfección, marcando 92.67 de puntaje, que no fue superado por ningún otro rider en la ronda final.
El podio de la prueba lo completaron el argentino Manuel Turone, quien terminó en el segundo lugar y el brasilero Davi Gibim, que se quedó con la medalla de bronce.
Hernández, que había sido primero en las rondas de clasificación con un promedio de 81.00, gracias a una alta ejecución y dificultad en los trucos, con su victoria obtuvo cupo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.
Ciclismo BMX Freestyle (Park Hombres)
🥇Saul Hernández(COLOMBIA) 92.67pts
🥈Manuel Turone (ARGENTINA) 91.00pts
🥉Davi Gibim (BRASIL) 79.67pts
BMX
Saúl Hernández avanza a la final del BMX Freestyle masculino en los Panamericanos Junior Asunción 2025
El ciclismo colombiano tuvo un arranque destacado en la jornada inaugural del BMX Freestyle masculino de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, gracias a la sólida presentación de Saúl Hernández, quien clasificó a la gran final tras ubicarse en la segunda posición de la ronda clasificatoria.
En la pista de BMX del Parque Olímpico, Hernández abrió la competencia con una brillante primera ronda en la que sumó 83.00 puntos, la calificación más alta del día en un solo intento. En su segunda pasada obtuvo 79.00, para un promedio de 81.00 puntos, quedando a solo 0.17 unidades del líder, el argentino Manuel Turone (81.17).
La clasificación dejó como finalistas a ocho riders que se disputarán las medallas este lunes, entre ellos representantes de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, México y Venezuela.
Con su pase asegurado, Hernández buscará mantener el alto nivel demostrado en la fase inicial y luchar por una de las preseas panamericanas, sumándose así a las opciones de podio que ya tiene Colombia en el BMX Freestyle femenino.
Resultados
*Con Información de Fedeciclismo
BMX
Mundial de BMX en Copenhague (Dinamarca): Valentina Jiménez campeona en la categoría challenger
La Selección Colombia se subió a los más alto del podio en el Campeonato Mundial de BMX en Copenhague, Dinamarca, de la mano de Valentina Jiménez. La antioqueña, también campeona nacional de la categoría damas 16 años, se quedó con el título en la categoría challenger.
En la nueva jornada en territorio escandinavo la deportista paisa de 16 años se impuso ante las mejores del planeta, conquistando para el país más galardones y se sigue sumando en el tabla general. En la misma final, Guadalupe Palacios logró terminar tercera.
En las primeras jornadas Guadalupe Palacios y Luciana Castillo terminaron segundas, mientras que Camila de la Hoz y Emily Sofía Esparza fueron terceras, todas en las categorías infantiles.
El Campeonato Mundial de Ciclismo BMX, que se lleva a cabo desde el lunes 28 de julio y finalizará el próximo domingo 3 de agosto, tendrá este fin de semana las competencias en la categoría Championship, donde Colombia contará con la participación de sus principales figuras élite, junior y Sub-23.